Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Putyin az európai drónhisztéria kapcsán

Link másolása
Vágólapra másolva!
A BBC bocsánatot kért korábbi, érzéketlennek tartott tudósítása miatt, amely a Liverpool FC női csapatának korábbi edzőjének, Matt Beardnek a haláláról szólt. A BBC-t azért érte bírálat, mert a szeptember 29-én megjelent cikkében részletesen ismertette, milyen módon vetett véget életének a Liverpool 47 éves trénere – ez pedig sokak szerint sértette a média etikai alapelveit.

A BBC közleményben ismerte el hibáját a Liverpool-edző halálával kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy „nem volt helyénvaló” a haláleset körülményeinek ilyen pontos leírása.

Meghalt a Liverpool korábbi edzője, Matt Beard
Meghalt a Liverpool korábbi edzője, Matt Beard
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Még mindig téma a Liverpool-edző halála

A cikket push értesítésként is elküldték, a lap szóvivője elismerte, nem megfelelően jártak el:

Őszintén elnézést kérünk mindazoktól, akiket megbántottunk, és gondoskodunk arról, hogy a jövőben minden hasonló érzékeny témáról szóló tudósítás a legszigorúbb szakmai irányelveknek megfelelően készüljön.

 A BBC saját szerkesztőségi szabályzata is kimondja, hogy öngyilkosságra vonatkozó utalás csak indokolt esetben szerepelhet a címben, így a lap  elismerte, hogy most nem járt el megfelelően.  

Az említett cikkben John Griffiths halottkém részletezte, mi történt Matt Beard walesi otthonában.

 A szakembert kórházba szállították, de életét már nem tudták megmenteni.  Az edző szeptember 20-án hunyt el.

A labdarúgás világát sokkolta a 47 éves tréner halála. Matt Beard korábban a Liverpool, a West Ham és a Chelsea női csapatainál is sikeresen dolgozott, két bajnoki címet is nyert a Liverpool Women együttesével. 

A tragédiát követően szeptember 21-én minden WSL és WSL2 mérkőzés előtt egyperces csenddel emlékeztek meg róla, míg a Liverpool–Aston Villa mérkőzést elhalasztották.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!

Meghalt az egykori népszerű magyar sportriporter
Gyászol a Real Madrid is, meghalt a 19 éves spanyol focista

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!