A BBC közleményben ismerte el hibáját a Liverpool-edző halálával kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy „nem volt helyénvaló” a haláleset körülményeinek ilyen pontos leírása.

Meghalt a Liverpool korábbi edzője, Matt Beard

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Még mindig téma a Liverpool-edző halála

A cikket push értesítésként is elküldték, a lap szóvivője elismerte, nem megfelelően jártak el:

Őszintén elnézést kérünk mindazoktól, akiket megbántottunk, és gondoskodunk arról, hogy a jövőben minden hasonló érzékeny témáról szóló tudósítás a legszigorúbb szakmai irányelveknek megfelelően készüljön.

A BBC saját szerkesztőségi szabályzata is kimondja, hogy öngyilkosságra vonatkozó utalás csak indokolt esetben szerepelhet a címben, így a lap elismerte, hogy most nem járt el megfelelően.

Az említett cikkben John Griffiths halottkém részletezte, mi történt Matt Beard walesi otthonában.

A szakembert kórházba szállították, de életét már nem tudták megmenteni. Az edző szeptember 20-án hunyt el.

A labdarúgás világát sokkolta a 47 éves tréner halála. Matt Beard korábban a Liverpool, a West Ham és a Chelsea női csapatainál is sikeresen dolgozott, két bajnoki címet is nyert a Liverpool Women együttesével.

A tragédiát követően szeptember 21-én minden WSL és WSL2 mérkőzés előtt egyperces csenddel emlékeztek meg róla, míg a Liverpool–Aston Villa mérkőzést elhalasztották.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!