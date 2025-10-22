Live
Az első győzelem már megvan. A Liverpool U19-es csapata egészen drámai, kilenc gólt hozó mérkőzésen győzte le az Eintracht Frankfurt gárdáját az ifjúsági Bajnokok Ligájában. A németek magyar csatára, Fenyő Noah is betalált.

Kőkemény feladat vár a Liverpoolra, hiszen Szoboszlai Dominik és társai egy négy meccses vereségsorozat után lépnek pályára Frankfurtban a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában. Győzni kell minden áron, és ehhez az angol klub fiataljai mutatták meg a receptet.

Fenyő Noah (10) ezúttal nem a magyar U21-es válogatottban, hanem az Eintracht U19-es csapatában lépett pályára a Liverpool ellen
Fotó: Mlsz.hu

Liverpooli dráma az ifi BL-ben

Az elképesztően fordulatos meccsen a Pool fiataljai már a 9. percben hátrányba kerültek, viszont még negyedóra sem telt el, és már náluk volt az előny. Amit éppen az öngólt vétő Gaul Souza egyenlített ki, a németek magyar csapatkapitánya, Fenyő Noah pedig a 35. percben ismét a Frankfurtnak szerzett vezetést. Szünetre azonban így is 3-3-mal vonultak a csapatok.

Fordulás után az 51. és a 68. percben is betalált a Liverpool, amire már csak a 91. percben érkezett válasz, így az angolok 5-4-re nyertek.

A meccs legjobbja a Pool fiatal tehetsége, Kiearan Morrison lett, aki a tudósítások szerint a vendégek valemennyi góljából kivette a részét.

 

