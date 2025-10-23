Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában a Liverpool gólparádét rendezett, ugyanis 5-1-re nyert a német Eintracht Frankfurt otthonában. Arne Slot együttese ezzel lezárta négymeccses kudarcsorozatát, Szoboszlai Dominik kulcsszereplője volt a frankfurti sikernek. A többi találkozón ugyancsak szép számmal potyogtak a gólok, a Chelsea a holland Ajax, a Bayern München pedig a belga Club Brugge ellen nyert egyaránt négy góllal. Mutatjuk a szerdai BL-játéknap legjobb képeit.

A Liverpoolban Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, és ezúttal is a középpályán remekelt, azonban a Liverpool másik magyarja, Kerkez Milos ezúttal nem kapott lehetőséget az Eintracht Frankfurt elleni találkozón.

22 October 2025, Hesse, Frankfurt/Main: Soccer, men, Champions League, preliminary round, match day 3, Eintracht Frankfurt - Liverpool FC, Deutsche Bank Park: Dominik Szoboszlai (Liverpool FC, 2nd from right) runs with the ball (shot with slower shutter speed). Photo: Arne Dedert/dpa (Photo by ARNE DEDERT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Szoboszlai megállíthatatlan volt, góllal és gólpasszal vette ki a részét a Liverpool fölényes győzelméből
Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Szoboszlai főszereplő volt a Liverpool meccsén

Arne Slot csapata első félidő derekánál ugyan hátrányba került, de a volt frankfurti csatár, Hugo Ekitiké és Virgil van Dijk találatival négy perc leforgása alatt fordítani tudott, sőt a 44. percben Szoboszlai szögletét Ibrahima Konaté váltotta gólra, így még a szünet előtt megnyugtató előnybe került. Az 5-1-es végeredményt a magyar válogatott csapatkapitánya, a mezőny legjobbja állította be a 70. percben, miután 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A Vörösök így véget vetettek a négymérkőzéses vereségsorozatuknak.

A játéknapon több sima győzelem is született: a Liverpoolhoz hasonlóan a Chelsea úgy nyert 5-1-re hazai pályán a holland Ajax ellen, hogy a Stamford Bridge közönsége piros lapot és három tizenegyest is láthatott, a Bayern München pedig a belga Club Brugge együttesét verte 4-0-ra az Allianz Arénában. A játéknap rangadóján a Real Madrid Jude Bellingham góljával 1-0-ra győzte le a Juventust, így Xabi Alonso csapata megőrizte hibátlan mérlegét az alapszakaszban. 

