A Liverpoolban Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, és ezúttal is a középpályán remekelt, azonban a Liverpool másik magyarja, Kerkez Milos ezúttal nem kapott lehetőséget az Eintracht Frankfurt elleni találkozón.
Szoboszlai főszereplő volt a Liverpool meccsén
Arne Slot csapata első félidő derekánál ugyan hátrányba került, de a volt frankfurti csatár, Hugo Ekitiké és Virgil van Dijk találatival négy perc leforgása alatt fordítani tudott, sőt a 44. percben Szoboszlai szögletét Ibrahima Konaté váltotta gólra, így még a szünet előtt megnyugtató előnybe került. Az 5-1-es végeredményt a magyar válogatott csapatkapitánya, a mezőny legjobbja állította be a 70. percben, miután 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A Vörösök így véget vetettek a négymérkőzéses vereségsorozatuknak.
A játéknapon több sima győzelem is született: a Liverpoolhoz hasonlóan a Chelsea úgy nyert 5-1-re hazai pályán a holland Ajax ellen, hogy a Stamford Bridge közönsége piros lapot és három tizenegyest is láthatott, a Bayern München pedig a belga Club Brugge együttesét verte 4-0-ra az Allianz Arénában. A játéknap rangadóján a Real Madrid Jude Bellingham góljával 1-0-ra győzte le a Juventust, így Xabi Alonso csapata megőrizte hibátlan mérlegét az alapszakaszban.
