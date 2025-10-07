A nyár az átigazolási drámákról is szólt Liverpoolban. Az ablak bezárulta előtti utolsó pillanatokban került pont a Newcastle-lel való huzavona végére, és lett Alexander Isak közel 150 millió euróért a Vörösök játékosa. Minden jel arra utalt, hogy Marc Guéhi is a Premier League bajnokánál köt ki, de a Crystal Palace a papírok véglegesítése előtt meggondolta magát, mivel nem sikerült időben pótolnia az angol játékost, Oliver Glasner vezetőedző pedig emiatt lemondással fenyegetőzött.

Marc Guéhi sok klub kívánságlistáján szerepel, köztük a Liverpoolén is

Fotó: AFP/ADRIAN DENNIS

Ezzel keresztülhúzták a Liverpool számításait, amely a nyáron eladta Jarrell Quansah-t a Bayer Leverkusennek, így tulajdonképpen – az augusztusban érkezett, 18 éves tinit, Giovanni Leonit nem számítva – két felnőtt belső védővel kezdte meg az új idényt: Virgil van Dijkkal és Ibrahima Konatéval. Ez nem életbiztosítás, mert bár a holland óriás megbízhatóan teljesít és ritkán sérült, társára egyik sem igaz. Most is éppen combproblémákkal küzd, és bár behívták a francia válogatottba, kérdéses, hogy pályára léphet-e az Azerbajdzsán és Izrael elleni vb-selejtezőn. Arról nem is beszélve, hogy nemigen volt Szoboszlaiéknak olyan meccse az ősszel, amely után Konaté teljesítményét ne érné panasz. A (liverpooli) rossz nyelvek szerint e mögött az áll, hogy a 26 éves játékos fejben már Madridban van. Ezzel arra utalnak, hogy úgy tűnik, Konaté korábbi csapattársához, Trent Alexander-Arnoldhoz hasonlóan azért nem akart szerződést hosszabbítani a klubjával, hogy a kontraktusa lejártával, ingyen a Real Madridhoz szerződhessen.

A francia válogatott futballista esetében ez jövő nyáron történhet meg. Más kérdés, hogy a rendkívül sokat hibázó védő produkciói láttán a királyi gárdánál még úgy gondolják-e, hogy ő jelentheti-e a megoldást nekik…

A Real Madridnak több kiszemeltje is van Konaté mellett. Mondanunk sem kell, a szintén 2026 nyarától szabadon igazolható Guéhi is a listájukon szerepel, ahogy a Bayern München játékosa, Dayot Upamecano.

Konaté és Guéhi sem lesz a Liverpoolé?

Könnyen megeshet, hogy a Liverpool jövő nyáron két szék közt a pad alá esik. Ha Konatét valóban elviszi a Real Madrid, amire nagy az esély, az angolok vélhetően újra megpróbálnának lecsapni Guéhire. Az egyetlen probléma az, hogy a 25 éves védő nem szűkölködik kérőkben. Korábban arról lehetett hallani, hogy egy rakás angol klub sorban áll érte, köztük a Manchester City is, és a Real Madrid mellett a Bayern München is szívesen látná a soraiban. Az átigazolási ügyekben jártas Florian Plettenberg arról számolt be, a Barcelona is kész beszállni az „öldöklő” csatába Guéhiért, akiről korábban olyan pletyka kapott szárnyra, hogy szíve szerint a madridiakat választaná.