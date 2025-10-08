Arne Slot biztosan nem erre számított. A holland edző még soha nem kapott ki zsinórban három meccsen, ráadásul a Liverpoollal is legutóbb 2023 tavaszán fordult elő ilyesmi. Akkor még Jürgen Klopp volt a csapat edzője és Szoboszlai Dominik még nem volt a csapat játékosa. Arne Slotnak most két hét áll rendelkezésére, hogy megoldja a Liverpool gondjait. A csapat nem kezdte jól a szezont, de az eredmények kezdetben elfedték a gyengébb teljesítményeket.

A Liverpool-játékosok öröme nem tarthatott sokáig a szezon elején

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool nyerte a meccseket, de elfogyott a szerencse

Két hete még hibátlan mérleggel vezette a Liverpool a Premier League-et, és már szeptember vége előtt bajnokesélyesnek számítottak a fogadóirodáknál. Ötpontos előnyük volt a második helyezettel szemben – ilyen korán a szezonban a liga történetében mindössze egyszer fordult elő ilyesmi. Mégsem volt különösebben jó a csapat körüli kémia, ugyanis az öt bajnokijukból négyet a 80. perc után lőtt góllal nyertek meg, a BL- és a Ligakupa-meccsüket pedig a 92., illetve a 85. percben szerzett találattal. Ez nyilván nem tarthatott örökké – de ami most jött, az sem. Azóta két egymást követő bajnokit veszítettek el a 97., illetve a 95. percben kapott gólokkal. Tavaly az egész idényben összesen két bajnokit buktak el, még a bajnoki cím bebiztosítása előtt.

Az erősen tartalékos Chelsea verhető lett volna előző hétvégén, de a Liverpool nem bírt a klubvilágbajnokkal, így a Galatasaray és a Crystal Palace elleni vereségek után jött zsinórban a harmadik vesztes meccs.

Slot nyáron tovább akarta fejleszteni majdnem tökéletes csapatát, erre el is költöttek 450 millió fontot, többek között Alexander Isakra és Florian Wirtzre. Csakhogy a nagy átalakítással elveszett az egyensúly. A Liverpool az idei 11 meccséből hatodszor kapott legalább két gólt. Tavaly csak október végén jutott először kettő fölé ellenük bárki. Talán most éli a csapat azt az átmeneti időszakot, amit a többség akkor várt, amikor Jürgen Klopp helyére megérkezett Arne Slot.

Az egyensúly hiánya mellett többen is pocsék formában vannak – Mohamed Szalah, Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister és Cody Gakpo is ide tartozik. Az előző szezonban, amikor mindenki egészséges volt, szinte alig változott a kezdő, ehhez képest most inkább káoszos a helyzet.