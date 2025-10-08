Arne Slot biztosan nem erre számított. A holland edző még soha nem kapott ki zsinórban három meccsen, ráadásul a Liverpoollal is legutóbb 2023 tavaszán fordult elő ilyesmi. Akkor még Jürgen Klopp volt a csapat edzője és Szoboszlai Dominik még nem volt a csapat játékosa. Arne Slotnak most két hét áll rendelkezésére, hogy megoldja a Liverpool gondjait. A csapat nem kezdte jól a szezont, de az eredmények kezdetben elfedték a gyengébb teljesítményeket.
Két hete még hibátlan mérleggel vezette a Liverpool a Premier League-et, és már szeptember vége előtt bajnokesélyesnek számítottak a fogadóirodáknál. Ötpontos előnyük volt a második helyezettel szemben – ilyen korán a szezonban a liga történetében mindössze egyszer fordult elő ilyesmi. Mégsem volt különösebben jó a csapat körüli kémia, ugyanis az öt bajnokijukból négyet a 80. perc után lőtt góllal nyertek meg, a BL- és a Ligakupa-meccsüket pedig a 92., illetve a 85. percben szerzett találattal. Ez nyilván nem tarthatott örökké – de ami most jött, az sem. Azóta két egymást követő bajnokit veszítettek el a 97., illetve a 95. percben kapott gólokkal. Tavaly az egész idényben összesen két bajnokit buktak el, még a bajnoki cím bebiztosítása előtt.
Az erősen tartalékos Chelsea verhető lett volna előző hétvégén, de a Liverpool nem bírt a klubvilágbajnokkal, így a Galatasaray és a Crystal Palace elleni vereségek után jött zsinórban a harmadik vesztes meccs.
Slot nyáron tovább akarta fejleszteni majdnem tökéletes csapatát, erre el is költöttek 450 millió fontot, többek között Alexander Isakra és Florian Wirtzre. Csakhogy a nagy átalakítással elveszett az egyensúly. A Liverpool az idei 11 meccséből hatodszor kapott legalább két gólt. Tavaly csak október végén jutott először kettő fölé ellenük bárki. Talán most éli a csapat azt az átmeneti időszakot, amit a többség akkor várt, amikor Jürgen Klopp helyére megérkezett Arne Slot.
Az egyensúly hiánya mellett többen is pocsék formában vannak – Mohamed Szalah, Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister és Cody Gakpo is ide tartozik. Az előző szezonban, amikor mindenki egészséges volt, szinte alig változott a kezdő, ehhez képest most inkább káoszos a helyzet.
Trent Alexander-Arnold után nehéz megtalálni a jobbhátvédet, itt Szoboszlai Dominik is többször nyújtott remek teljesítményt, de a túloldalon sem egyértelmű még a helyzet Kerkez Milos és Andy Robertson között. Az előző szezonban Ryan Gravenberch mellett a két szélső védő segítette a labdakihozatalt, de idén ez egyelőre nem működik.
Elöl nagyon hiányzik Luis Díaz dinamizmusa. Üzletileg volt értelme a 65,5 milliós megállapodásnak a Bayernnel egy 28 éves játékosért – főleg, hogy Díaz menni akart, miután nem tetszett neki a felkínált új szerződés. Díaz nélkül Gakpo nem lépett szintet. Hugo Ekitike és Isak rotálása középen pedig csak újabb bizonytalanságot szült.
Az idei Liverpoolt nem lehet értékelni anélkül, hogy ne vennénk számításba Diogo Jota júliusi, tragikus halálát. Ennek a gyásznak a hatását lehetetlen számszerűsíteni.
„Tavaly minden pozitív volt, mindenki boldog volt. Most van egy kis megingás – nevezzük így –, és sosem volt még ennyire szükségünk mindenkire. Most mindenki szétszéled a válogatottakhoz, de amikor visszajövünk, nagyon nagy meccs vár ránk a Manchester United ellen. Már most nagyon várom” – mondta a csapatkapitány, Virgil van Dijk.
Az előző szezon végén Szalah nem titkolta, hogy Arne Slot alatt csökkentek a védekezési feladatai. Áprilisban a Sky Sportsnak elmondta: „Amíg pihenhetek védekezésben, addig majd hozom a számokat támadásban.” A stratégia működött. Csakhogy mostanra több ellenfél is felismerte, és célzottan támadja a zónát Szalah és az aktuális jobbhátvéd között. Ezért volt Szoboszlai annyira fontos a Liverpool labda nélküli játékában tavaly. A magyar válogatott csapatkapitánya rengeteg „piszkos munkát” elvégzett az egyiptomi helyett, de erre most nincs lehetősége.
Az ESPN statisztikai adatokkal mutatott rá arra, hogy a Liverpol csapatából kiestek a legjobbak. Az adatokat tekintve a Szalah, Szoboszlai, az Alexander-Arnold, Szalah, a Szalah, Diaz és a Szoboszlai, Szalah kapcsolatok (a labda előbbitől utóbbihoz került) hozták a legtöbb veszélyt, de ezek mára nem léteznek. Az angol védő eligazolt, míg Szoboszlai tavalyi posztján kívül szerepel.
Szoboszlai tavaly jobb oldali támadó középpályást játszott – idén ebben a szerepben alig láttuk. Úgy tűnt, Wirtz egyszerre pótolná Szoboszlait (poszt szerint) és Alexander-Arnoldot (szerep szerint). A csapat új 10-ese lenne papíron, de Szoboszlai tavalyi, kapu elé érkezős, brutál pressinges működése helyett inkább TAA kreatív feladatait venné át.
Alexander-Arnold nincs, és a keretben senki nem adja meg Szalahnak azt, amit ő adott neki a posztjáról. Most az tűnik kulcskérdésnek, mikor lesz a Szalah, Wirtz kettős együttműködése megfelelő.
Sokan Slot cseréit is bírálták, például azt, hogy vesztett helyzetben sem nyúlt Federico Chiesához vagy azt, hogy nem küldte be Joe Gomezt Konaté sérülése után, hanem Gravenberch ment hátra a védelembe.
Szalah kapcsán is ijesztő adatokat közöltek: idén eddig mindössze 11 tizenhatoson kívüli lövése volt. Tavaly hét forduló után már 22 lövésnél járt. Az idei össz-xG-je 1,18, tavaly ilyenkor 3,31 volt. A tizenhatoson belülre érkezett passzai 2,48-ról 1,86-ra estek 90 percre vetítve, míg a büntetőn belüli labdaérintései 9,49-ről 4,71-re.
Tavaly hét meccs után 75-ször ért labdához a tizenhatoson belül, idén 38-szor.
A problémák felismerése minden bizonnyal megtörtént, kérdés, milyen válasza van ezekre Arne Slotnak, aki a tökéletes csapatot is jobbá szerette volna tenni, de egyelőre ez nem sikerül neki.
Premier League-lázban ég az ország!
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!