A hárommeccses vereségszériában lévő Liverpool védője, Ibrahima Konaté eleve sérülten érkezett a válogatotthoz, ugyanis a Chelsea elleni bajnokin le kellett cserélni. A védő az Azerbajdzsán elleni mérkőzésen a kispadon maradt, és az Izland elleni meccsre el sem utazik.

Kérdés, meddig nem játszhat Konaté a Liverpool csapatában

Fotó: SERHAT CAGDAS / ANADOLU

A Liverpool nincs könnyű helyzetben

A Liverpool játékosa már sérülten érkezett Clairefontaine-be, és nem tudott időben felépülni ahhoz, hogy szerepet kapjon a franciák selejtezőin. Az eset azért érdekes, mer a klubnál úgy látták, elutazhat a válogatotthoz és az első meccsen a padon ülhetett. Konatét a Chelsea elleni Premier League-meccsen kellett lecserélni, ennek ellenére elutazott a válogatotthoz, de Izland ellen már nem kell készülnie, klubjánál folytathatja a rehabilitációt.

Didier Deschamps csapata hétfőn játszik Izland ellen, míg a Liverpool következő szombaton a Manchester United ellen szerepel majd, kérdés, felépül-e addig Konaté, aki a combját fájlalta, ezért cserélte le Slot, aki inkább nem akart kockáztatni.

A Chelsea elleni meccsen a sérülése után Ryan Gravenberch húzódott vissza Virgil van Dijk mellé, pedig Joe Gomez ott volt a kispadon. A Liverpool már így is elvesztette Giovanni Leonit, aki elszakította az elülső keresztszalagját, amikor először kezdett a Liverpoolban a Ligakupában, így nem áll túl jól belső védőkkel Arne Slot csapata.