A Liverpool sorozatban negyedik bajnokiját veszítette el a Premier League-ben, így már a Manchester United csapata is előtte van a tabellán, ugyanis a Liverpool csak a hatodik helyen áll kilenc kör után. A címvédő Liverpoolban Kerkez Milos megszerezte az első gólját, miközben a születésnapos Szoboszlai Dominik megint jobbhátvédként fejezte be a mecset.

A címvédő Liverpool negyedszer kapott ki zsinórban az angol bajnokságban, ahol az előző szezonban volt összesen ennyi veresége. A Frankfurt elleni BL-siker után a szurkolók talán fellélegeztek egy kicsit, de a Brentford ellen megint csalódniuk kellett. A 3-2-es vereség után szinte senkit sem lehetett kiemelni a csapatból.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (L) celebrates with Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk (R) after scoring their first goal for 2-1 during the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 25, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkezt a gólja ellenére kitennék a Liverpool kezdőjéből
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kerkezt a gólja sem mentette meg, elégedetlenek vele a Liverpool-szurkolók

A Liverpool Echo értékelésében két játékos kapott 4-es osztályzatot (a többiek mind jobbat). Ezek közül az egyik Kerkez Milos, a másik Florian Wirtz. Kerkez esetében ez még bántóbb, hiszen az első gólját is meglőtte a Liverpool színeiben a meccsen.

Kerkez kapcsán kiemelték, hogy Van Dijkot is zavarta a helyezkedésével az eső félidőben, valamint azt, hogy sok elképzelés nem volt a támadásaiban, annak ellenére, hogy gólt szerzett. A második félidei teljesítménye sem volt jobb szerintük, a sárgája után pedig le is kellett cserélni.

A születésnapos Szoboszlai Dominik 7-est kapott. Vele kapcsolatban kiemelték, hogy megint sokat tett a csapatért, felvállalt olyan dolgokat, amiket mások nem. A gólpasszát is kiemelik a második gól előtt, ahogy azt is, a meccs végé megint jobbhátvédként pazarolták el a játékát.

A This is Anfield is 4-est adott Kerkeznek és finoman szólva sem dicsérték. „Bármelyik pillanatban hirtelen előugrik, és aztán csak Isten tudja, mi következik. Ma inkább Alberto Moreno gonosz reinkarnációjára hasonlított: kiszámíthatatlan. Kerkezt nézni egyszerre lenyűgöző és zavarba ejtő. Egy elhibázott fejesével gólhelyzetet teremtett a Brentfordnak, de aztán ő maga tisztázott. Időnként a gyors, rövid passzai elegánsak és fürgék, máskor meg úgy rúgja Gakpo lábához a labdát, mintha azonnal szabadulnia kéne tőle. Kerkez góljával életben tartotta a reményt. Megkapta a szokásos sárgáját, és úgy tűnt, Van Dijket az őrületbe kergeti a meccs során többször is. Van egy olyan érzésem, hogy ez a srác nagyszerű játékos lesz, de jelenleg a neve a kezdőcsapatban olyan, mint a rulett. Egyelőre helyet kellene adnia Robertsonnak.”

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) battles with Brentford's Danish midfielder #24 Mikkel Damsgaard (C) during the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 25, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik megint csapata egyik legjobbja volt
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Ugyanezen a portálon Szoboszlai 8-as osztályzattal lett a meccs embere. Határozott betöréseit és rendíthetetlen támadókedvét emelték ki. „Fáradhatatlanul dolgozott, nem állt meg egy pillanatra sem, újra és újra mélyen visszalépett, hogy összekösse a játékot vagy indítson előre. Nyilvánvalóan ő is azok közé tartozik, akik mindent megtesznek, hogy kimozdítsák a csapatot ebből a rossz sorozatból” – írták róla.

A Daily Mail szerint csak Mamardasvili kapus hagyhatta el emelt fővel a pályát, de szerintük Kerkezt „csak a gólja mentette meg a rosszabb értékeléstől – ha nem szerzi meg azt a találatot, mindössze 3-as osztályzatot kapott volna tízből. Célpont volt a Brentford számára, és nem tudta kezelni a nyomást. Andy Robertson megérdemli, hogy újra kezdő legyen” – írták.

A Liverpool a negyedik olyan csapat lett a Premier League-ben, amelyik címvédőként zsinórban négy bajnokit veszített el. A következő körbn az Aston Vila látogat majd az Anfied Roadra.

