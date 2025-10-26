A címvédő Liverpool negyedszer kapott ki zsinórban az angol bajnokságban, ahol az előző szezonban volt összesen ennyi veresége. A Frankfurt elleni BL-siker után a szurkolók talán fellélegeztek egy kicsit, de a Brentford ellen megint csalódniuk kellett. A 3-2-es vereség után szinte senkit sem lehetett kiemelni a csapatból.

Kerkezt a gólja ellenére kitennék a Liverpool kezdőjéből

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kerkezt a gólja sem mentette meg, elégedetlenek vele a Liverpool-szurkolók

A Liverpool Echo értékelésében két játékos kapott 4-es osztályzatot (a többiek mind jobbat). Ezek közül az egyik Kerkez Milos, a másik Florian Wirtz. Kerkez esetében ez még bántóbb, hiszen az első gólját is meglőtte a Liverpool színeiben a meccsen.

Kerkez kapcsán kiemelték, hogy Van Dijkot is zavarta a helyezkedésével az eső félidőben, valamint azt, hogy sok elképzelés nem volt a támadásaiban, annak ellenére, hogy gólt szerzett. A második félidei teljesítménye sem volt jobb szerintük, a sárgája után pedig le is kellett cserélni.

A születésnapos Szoboszlai Dominik 7-est kapott. Vele kapcsolatban kiemelték, hogy megint sokat tett a csapatért, felvállalt olyan dolgokat, amiket mások nem. A gólpasszát is kiemelik a második gól előtt, ahogy azt is, a meccs végé megint jobbhátvédként pazarolták el a játékát.

A This is Anfield is 4-est adott Kerkeznek és finoman szólva sem dicsérték. „Bármelyik pillanatban hirtelen előugrik, és aztán csak Isten tudja, mi következik. Ma inkább Alberto Moreno gonosz reinkarnációjára hasonlított: kiszámíthatatlan. Kerkezt nézni egyszerre lenyűgöző és zavarba ejtő. Egy elhibázott fejesével gólhelyzetet teremtett a Brentfordnak, de aztán ő maga tisztázott. Időnként a gyors, rövid passzai elegánsak és fürgék, máskor meg úgy rúgja Gakpo lábához a labdát, mintha azonnal szabadulnia kéne tőle. Kerkez góljával életben tartotta a reményt. Megkapta a szokásos sárgáját, és úgy tűnt, Van Dijket az őrületbe kergeti a meccs során többször is. Van egy olyan érzésem, hogy ez a srác nagyszerű játékos lesz, de jelenleg a neve a kezdőcsapatban olyan, mint a rulett. Egyelőre helyet kellene adnia Robertsonnak.”