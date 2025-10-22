Az Arne Slot vezette Liverpool szerdán 21 órakor lép pályára Németországban, ahol szeretnék megszakítani a négy mérkőzés óta tartó vereségsorozatukat.
Bajban a Liverpool?
A csapat eredetileg kedden délután indult volna a német városba, majd a megérkezés után a vezetőedzőnek és egy kijelölt játékosnak – aki Szoboszlai Dominik lett volna - a sajtó elé kellett volna állnia. A magyar sztár a reptéren adott végül interjút.
A tervezett program szerint a gárda még kedd délelőtt a melwoodi edzőbázison tréningezett, majd ezt követően indultak volna Frankfurtba.
Azonban műszaki hiba miatt a repülőjárat késett, ami végül ellehetetlenítette a kötelező sajtóesemény megtartását a Deutsche Bank Parkban.
A klub hivatalos közleményben reagált az esetre:
A Frankfurt elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatónk technikai problémák miatt elmarad. A csapat Frankfurtba tartó járatának késése miatt sajnos nem lesz lehetőség a tervezett sajtóprogram megtartására
– állt a Liverpool bejelentésében.
A klub ezzel megszegte a Bajnokok Ligája versenyszabályzatának 48. cikkelyét, amely kimondja, hogy*„a csapatoknak legkésőbb az adott mérkőzés előtti este meg kell érkezniük a helyszínre, és időben teljesíteniük kell médiakötelezettségeiket.”
Ha az UEFA fegyelmi bizottsága vizsgálatot indít, a Liverpool pénzbírságra számíthat,
de egyelőre a szövetség nem adott ki hivatalos közleményt a lehetséges szankciókról.