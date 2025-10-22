Live
Nincsenek könnyű helyzetben Szoboszliék. A Liverpool akár pénzbírságot is kaphat az UEFA-tól, miután megszegte a Bajnokok Ligája-szabályzat egyik pontját. Az angol klub késve érkezett meg Frankfurtba a szerda esti Eintracht Frankfurt elleni mérkőzés előtt, így nem tudta megtartani a kötelező sajtótájékoztatót.

Az Arne Slot vezette Liverpool szerdán 21 órakor lép pályára Németországban, ahol szeretnék megszakítani a négy mérkőzés óta tartó vereségsorozatukat.

Az UEFA lecsaphat a Liverpoolra
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Bajban a Liverpool?

A csapat eredetileg kedden délután indult volna a német városba, majd a megérkezés után a vezetőedzőnek és egy kijelölt játékosnak – aki Szoboszlai Dominik lett volna - a sajtó elé kellett volna állnia.  A magyar sztár a reptéren adott végül interjút.

A tervezett program szerint a gárda még kedd délelőtt a melwoodi edzőbázison tréningezett, majd ezt követően indultak volna Frankfurtba. 

Azonban műszaki hiba miatt a repülőjárat késett, ami végül ellehetetlenítette a kötelező sajtóesemény megtartását a Deutsche Bank Parkban.  

A klub hivatalos közleményben reagált az esetre:  

A Frankfurt elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatónk technikai problémák miatt elmarad. A csapat Frankfurtba tartó járatának késése miatt sajnos nem lesz lehetőség a tervezett sajtóprogram megtartására

 – állt a Liverpool bejelentésében.  

A klub ezzel megszegte a Bajnokok Ligája versenyszabályzatának 48. cikkelyét, amely kimondja, hogy*„a csapatoknak legkésőbb az adott mérkőzés előtti este meg kell érkezniük a helyszínre, és időben teljesíteniük kell médiakötelezettségeiket.”

Ha az UEFA fegyelmi bizottsága vizsgálatot indít, a Liverpool pénzbírságra számíthat,

 de egyelőre a szövetség nem adott ki hivatalos közleményt a lehetséges szankciókról. 

