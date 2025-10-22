Az Arne Slot vezette Liverpool szerdán 21 órakor lép pályára Németországban, ahol szeretnék megszakítani a négy mérkőzés óta tartó vereségsorozatukat.

Az UEFA lecsaphat a Liverpoolra

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Bajban a Liverpool?

A csapat eredetileg kedden délután indult volna a német városba, majd a megérkezés után a vezetőedzőnek és egy kijelölt játékosnak – aki Szoboszlai Dominik lett volna - a sajtó elé kellett volna állnia. A magyar sztár a reptéren adott végül interjút.

A tervezett program szerint a gárda még kedd délelőtt a melwoodi edzőbázison tréningezett, majd ezt követően indultak volna Frankfurtba.

Azonban műszaki hiba miatt a repülőjárat késett, ami végül ellehetetlenítette a kötelező sajtóesemény megtartását a Deutsche Bank Parkban.

A klub hivatalos közleményben reagált az esetre:

A Frankfurt elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatónk technikai problémák miatt elmarad. A csapat Frankfurtba tartó járatának késése miatt sajnos nem lesz lehetőség a tervezett sajtóprogram megtartására

– állt a Liverpool bejelentésében.

Our pre-match press conference for the clash with Eintracht Frankfurt has been cancelled.



A delay in the squad's scheduled flight out to Frankfurt, due to technical issues with the aircraft, means the briefing will now not be able to take place. — Liverpool FC (@LFC) October 21, 2025

A klub ezzel megszegte a Bajnokok Ligája versenyszabályzatának 48. cikkelyét, amely kimondja, hogy*„a csapatoknak legkésőbb az adott mérkőzés előtti este meg kell érkezniük a helyszínre, és időben teljesíteniük kell médiakötelezettségeiket.”

Ha az UEFA fegyelmi bizottsága vizsgálatot indít, a Liverpool pénzbírságra számíthat,

de egyelőre a szövetség nem adott ki hivatalos közleményt a lehetséges szankciókról.