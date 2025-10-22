Így kezd a becsületéért játszó Liverpool Frankfurtban

Live
Óriási meccs vár Szoboszlai Dominikra és társaira. A Liverpool sorozatban négy vereség után az Eintracht Frankfurt otthonában lép pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában. Arne Slot a tétnek megfelelően állította össze a kezdőcsapatot.

A régen nem látott négy mérkőzéses vereségsorozatban lévő Liverpool a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában az Eintracht Frankfurt otthonában lép pályára. Arne Slot edzőn óriási a nyomás, hiszen öt meccset sorozatban több mint 70 éve, 1953-ban vesztett el a csapat, de a csapatot sújtó reptéri káoszban nyilatkozó Szoboszlai Dominik sem élt még át ilyen rossz időszakot.

Arne Slot hisz benne, hogy most a Liverpool estéje következik
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Egy magyar a Liverpool kezdőjében

A Manchester United elleni hétvégi vereség után mindenki nagyon okos, a prímet szokás szerint a klub korábbi játékosa, Jamie Carragher vitte, aki megint Szoboszlai Dominikot találta meg. Arne Slot edző azonban nem hallgatott a „jó tanácsra” és nem hagyta ki egyik legjobb játékosát a kezdőből.

Szoboszlai Dominik nemcsak hogy ott van a kezdőben, de visszakerült régi helyére a középpályára, Curtis Jones és Florian Wirtz mellé.

A Liverpool így fog kifutni a frankfurti Deutscha Bank Park nevet viselő stadion gyepére:

Mamaradasvili – Roberts, Van Dijk, Konaté, Frimpong – Szoboszlai, Jones, Wirtz – Ekitike, Isak, Gakpo

Amint az látható, Kerkez Milos a kispadon kezd, csakúgy, mint a hét mérkőzés óta gólképtelen Mohamed Szalah.

 

