Így kezd a becsületéért játszó Liverpool Frankfurtban

A régen nem látott négy mérkőzéses vereségsorozatban lévő Liverpool a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában az Eintracht Frankfurt otthonában lép pályára. Arne Slot edzőn óriási a nyomás, hiszen öt meccset sorozatban több mint 70 éve, 1953-ban vesztett el a csapat, de a csapatot sújtó reptéri káoszban nyilatkozó Szoboszlai Dominik sem élt még át ilyen rossz időszakot.
Egy magyar a Liverpool kezdőjében
A Manchester United elleni hétvégi vereség után mindenki nagyon okos, a prímet szokás szerint a klub korábbi játékosa, Jamie Carragher vitte, aki megint Szoboszlai Dominikot találta meg. Arne Slot edző azonban nem hallgatott a „jó tanácsra” és nem hagyta ki egyik legjobb játékosát a kezdőből.
Szoboszlai Dominik nemcsak hogy ott van a kezdőben, de visszakerült régi helyére a középpályára, Curtis Jones és Florian Wirtz mellé.
A Liverpool így fog kifutni a frankfurti Deutscha Bank Park nevet viselő stadion gyepére:
Mamaradasvili – Roberts, Van Dijk, Konaté, Frimpong – Szoboszlai, Jones, Wirtz – Ekitike, Isak, Gakpo
Amint az látható, Kerkez Milos a kispadon kezd, csakúgy, mint a hét mérkőzés óta gólképtelen Mohamed Szalah.
Kapcsolódó cikkek: