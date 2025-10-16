A Liverpool korábbi marcona játékosa, Jonjo Shelvey ma már az Egyesül Arab Emírségekben focizik, de nem a pénz motiválta a váltását. A játékos elárulta, hogy havi 2000 fontért költözött Dubajba, ahol a harmadosztályban focizik.

Jonjo Shelvey (jobbra) korábban a Liverpool játékosa is volt

Fotó: CARL DE SOUZA / AFP

Nagy váltás a Liverpool után

Nemrég még félpályás gólt szerzett a török élvonalban, készült a magyar válogatott ellen a 33 éves futballista – aki játszott többek között a Liverpoolban, a Newcastle Unitedben, valamint a török Rizespor és Eyüpspor csapataiban –, aki hangsúlyozta, hogy a harmadosztályú arab klubhoz nem a pénz miatt, hanem személyes okokból igazolt.

„Nem érdekel, ha bárki azt mondja, hogy a pénz miatt mentem oda. Olvastam pár ilyen megjegyzést, de komolyan, milyen pénz? Már a másodosztályban sincs pénz. Itt a futballisták átlagbére havi 2000 font (kb. 930 ezer Ft). Ahhoz képest, amit a karrierem során kerestem, ez semmi. A bátyám egy londoni hotelben dolgozik, és többet keres nálam, szóval ez egyáltalán nem a pénzről szól.”

Jonjo Shelvey körül mindig történt valami

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Shelvey, aki Londonban született és fiatalon az Arsenal, a West Ham és a Charlton akadémiáin nevelkedett, hozzátette: „Én már megéltem a magam idejét a futballban. Most boldog és elégedett vagyok. Ebben az életszakaszban már csak élvezni akarom a játékot. Felkelni, futballozni, jól érezni magam, és a családommal lenni. Őszintén szólva nem akarom, hogy a gyerekeim Angliában nőjenek fel. Szerencsések vagyunk, hogy egy jó környéken laktunk, de ahonnan eredetileg származom, ott szerintem már nem lehet „szép dolgokat” viselni. Nem hordanék többé órát Londonban. Szerintem ott már az is kockázatos, ha az ember előveszi a telefonját az utcán” – mondta Shelvey, aki nem az első, aki hasonlóan döntött.

Az utóbbi hónapokban például Rio Ferdinand és Ronnie O’Sullivan is az Egyesült Arab Emírségekbe költözött.

„Nem vagyok nagy politikaolvasó, csak látom, mi történik. Nem akarok ezekről beszélni, mert nem vagyok elég okos hozzá, és még bajba is kerülnék, ha folytatnám, de egyszerűen úgy érzem, hogy az Egyesült Királyság már nem az, ami 10-15 évvel ezelőtt volt."