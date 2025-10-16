Live
Nem is olyan régen még a Premier League-ben focizott, volt a Liverpool focistája és angol válogatott is Jonjo Shelvey, aki mindössze 33 évesen az arab harmadik vonalba igazolt. A Liverpool korábbi játékosát nem a pénz motiválta.

A Liverpool korábbi marcona játékosa, Jonjo Shelvey ma már az Egyesül Arab Emírségekben focizik, de nem a pénz motiválta a váltását. A játékos elárulta, hogy havi 2000 fontért költözött Dubajba, ahol a harmadosztályban focizik.

Jonjo Shelvey (jobbra) korábban a Liverpool játékosa is volt
Nagy váltás a Liverpool után

Nemrég még félpályás gólt szerzett a török élvonalban, készült a magyar válogatott ellen a 33 éves futballista – aki játszott többek között a Liverpoolban, a Newcastle Unitedben, valamint a török Rizespor és Eyüpspor csapataiban –, aki hangsúlyozta, hogy a harmadosztályú arab klubhoz nem a pénz miatt, hanem személyes okokból igazolt.

„Nem érdekel, ha bárki azt mondja, hogy a pénz miatt mentem oda. Olvastam pár ilyen megjegyzést, de komolyan, milyen pénz? Már a másodosztályban sincs pénz. Itt a futballisták átlagbére havi 2000 font (kb. 930 ezer Ft). Ahhoz képest, amit a karrierem során kerestem, ez semmi. A bátyám egy londoni hotelben dolgozik, és többet keres nálam, szóval ez egyáltalán nem a pénzről szól.”

Jonjo Shelvey of Nottingham Forest and James Tarkowski of Everton during the Premier League match between Nottingham Forest and Everton at the City Ground, Nottingham on Sunday 5th March 2023. (Photo by Jon Hobley/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Shelvey, aki Londonban született és fiatalon az Arsenal, a West Ham és a Charlton akadémiáin nevelkedett, hozzátette: „Én már megéltem a magam idejét a futballban. Most boldog és elégedett vagyok. Ebben az életszakaszban már csak élvezni akarom a játékot. Felkelni, futballozni, jól érezni magam, és a családommal lenni. Őszintén szólva nem akarom, hogy a gyerekeim Angliában nőjenek fel. Szerencsések vagyunk, hogy egy jó környéken laktunk, de ahonnan eredetileg származom, ott szerintem már nem lehet „szép dolgokat” viselni. Nem hordanék többé órát Londonban. Szerintem ott már az is kockázatos, ha az ember előveszi a telefonját az utcán” – mondta Shelvey, aki nem az első, aki hasonlóan döntött.

Az utóbbi hónapokban például Rio Ferdinand és Ronnie O’Sullivan is az Egyesült Arab Emírségekbe költözött.

„Nem vagyok nagy politikaolvasó, csak látom, mi történik. Nem akarok ezekről beszélni, mert nem vagyok elég okos hozzá, és még bajba is kerülnék, ha folytatnám, de egyszerűen úgy érzem, hogy az Egyesült Királyság már nem az, ami 10-15 évvel ezelőtt volt."

Dubaj úgynevezett „Golden Visa” (Aranyvízum) programja akár 10 év tartózkodási engedélyt is biztosít. A kormány emellett enyhített az alkoholfogyasztásra vonatkozó szabályokon, és jelentős összegeket fektetett luxuslakóövezetekbe, ezzel még vonzóbbá téve Dubajt a brit kivándorlók számára.

Shelvey a harmadosztályú Arabian Falcons csapatához szerződött, ahol gyerekkori barátja, Harry Agombar az edzője. A klubhoz egy izomsérülés után csatlakozott, ami miatt korábban nem mehetett a Hull Cityhez. Shelvey a játék mellett esti edzéseket tart, miközben tanulja is a szakmát.

„Ahogy az ember öregszik, minden edzésnél ott motoszkál benned a gondolat, Lehet, hogy ez lesz az utolsó alkalom, hogy pályára lépek? Ha most súlyos sérülést szenvednék, valószínűleg be is fejezném a pályafutásomat” – mondta még el a BBC-nek.

