A Liverpool hullámvölgye már egy hónapja tart, s ugyan a Bajnokok Ligájában múlt héten kiütéses győzelemmel javítani tudott a Frankfurt vendégeként, de Arne Slot együttese a Premier League-ben látványosan szenved, legutóbb a Brentford otthonában szaladt bele kellemetlen pofonba, így már sorozatban negyedik bajnoki vereségét szenvedte el – ez pontosan annyi, ahányszor az előző idényben összesen kikapott a PL-ben. A címvédő csupán a hetedik helyen áll a tabellán, a hátránya pedig hét pont a listavezető Arsenallal szemben.

A Liverpool gyengélkedése miatt Mohamed Szalah és Virgil van Dijk is a támadások célkeresztjébe került

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Manchester United legendája hiányolja a vezéreket a Liverpoolból

A Brentford elleni találkozó után Slot is elismerte, hogy ez volt csapata eddigi legrosszabb teljesítménye az irányítása alatt, de az idei szezont nézve is csupán Szoboszlai Dominik képes hétről-hétre olyan teljesítményt nyújtani, amivel felfelé lóg ki.

A Manchester United egykori csatára, Wayne Rooney szerint éppen az a Liverpool legnagyobb problémája, hogy hiányoznak a csapatból a húzóemberek, miközben a tapasztalt játékosok, így Mohamed Szalah és Virgil van Dijk messze tudásuk alatt teljesítenek. Az utóbbi hetekben egyébként nem először bírálta Rooney a két liverpooli sztárjátékost, hiszen az egyiptomi támadó munkamorálját megkérdőjelezte, a holland védőt pedig lustának nevezte.

„Virgil van Dijk és Mohamed Szalah is új szerződést kötött a klubbal, de nem hiszem, hogy bármelyikük is vezére lenne a csapatnak ebben a szezonban.

Szerintem a testbeszédük sokat elárul. A csapat két legjobb játékosáról beszélünk, de ha a testbeszédük nem megfelelő, az a többi játékosra is kihatással van. Lehet, hogy nincs igazam, de én a Liverpool-szurkolók és az edző helyében komolyan elkezdenék aggódni”

– mondta az ötszörös angol bajnok a Wayne Rooney Show nevezetű podcastműsorában.

A legendás angol csatár arról is beszélt, hogy a sorozatos gyenge teljesítmények miatt gondot okozhat a Liverpoolnak megtalálni a győzelemhez visszavezető utat.

„Senki sem látta előre jönni ezt a vereségsorozatot, de amilyen hirtelen jött, olyan keményen sújtotta őket, és szerintem nem lesz könnyű kilábalni belőle. Ez egy olyan időszak, amikor az edzőnek és a csapat húzóembereinek nagyon gyorsan meg kell találniuk a megoldást” – jelentette ki Rooney.