Arne Slot kapcsán írtunk arról, hogy valószínűleg rendesen felforgatja a kezdőt és a padot is a Crystal Palace elleni Ligakupa-meccsre, de ezzel a mostani kezdővel, amely lent látható, azért mégis sikerült meglepetést okozni. Szoboszlai még a kispadon sem kapott helyet, sanszosan pihenőt kapott a Liverpool egyik, ha nem a legjobbja az idei szezonban. Azonban még így is lesz kinek magyar szempontból szorítani, mert Kerkez ott lesz a kezdőben.

Szoboszlai még a padon sincs a Liverpool keretében a Palace elleni meccsre

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai nélkül lép pályára a Liverpool

Kerkezen kívül pedig a kispadon helyet foglal a cserekapus magyar játékos, Pécsi Ármin is, így hiába Szoboszlai hiánya, még így is van két magyar a Liverpool keretében, ez a nem mindegy.

A mérkőzés 20:45-kor kezdődik magyar idő szerint, a tét a legjobb nyolcba kerülés lesz az angol Ligakupában.