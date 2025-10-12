A magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki selejtezők F csoportjának 3. fordulójában 2-0-ra legyőzte az örmény csapatot a Puskás Arénában szombaton este. A mieink ezzel a négyesünk második, pótselejtezőt érő helyére léptek előre az első, hibátlan mérlegű portugálok mögött a selejtezők féltávjánál, mert még pontosan három mérkőzés van hátra ősz végéig. A Liverpool a nemzeti tizenegy sikere után jelentkezett egy poszttal a Facebook-oldalán.

A Liverpool Szoboszlairól és Kerkezről posztolt

Fotó: Csudai Sándor

A Liverpool egy fotót posztolt a magyar győzelem után

„Dom és Milos mindketten szerepeltek a mai 2-0-s magyar győzelemben👏🇭🇺” – írta a Liverpool a posztja és a fotó mellé a magyar győzelmet követően.