A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool remekül kezdte a szezont, ám az utóbbi hetekben hullámvölgybe került. Arne Slot együttese először elvesztette bajnoki veretlenségét a Crystal Palace otthonában, majd a Bajnokok Ligájában is kikaptak Sallai Roland csapata, a Galatasaray vendégeként, a Premier League legutóbbi fordulóban pedig a Chelsea ellen kapott ki 2-1-re a Stamford Bridge-en.
A Manchester United felemásan szerepel eddig a bajnokságban, egy döntetlen meccset háromszor nyert és háromszor kapott ki eddig, ugyanakkor a legutóbbi fordulóban úgy győzte le Rúben Amorim csapata a Sunderlandet, hogy idén először nem kapott gólt.
Az utóbbi években nem sok sikerük volt a Vörös Ördögöknek az Anfielden, ugyanis legutóbb 2016-ban tudtak nyerni Liverpoolban, igaz az előző idényben bravúrral felérő 2-2-es döntetlent értek el, márpedig a manchesteri pontszerzés csupán négyszer jött össze az elmúlt tíz évben.
Kerkez és Szoboszlai is a Liverpool kezdőjében
Bár a válogatott szünetről Ibrahima Konaté és Ryan Gravenberch is sérülten tért vissza, mindketten tudták vállalni a játékot, így Arne Slot csak a hosszabb ideje harcképtelen Wataru Endora, Alissonra és Giovanni Leonira nem számíthatott.
A várakozásoknak megfelelően Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a kezdőben kapott helyet, utóbbi pedig ugyan jobbhátvédként is szerepelt többször, de ezúttal ismét a középpálya közepén kezdett.
A manchesterieknél Lisandro Martínez ugyan már újra edzésbe állt súlyos térdszalagszakadása után, de erre a meccsre még nem nevezte őt Rúben Amorim, aki az argentin védő mellett csak Noussair Mazraouit és Ayden Heavent volt kénytelen nélkülözni. A portugál tréner két helyen változtatott a legutóbbi kezdőjén, némi meglepetésre kikerült az elmúlt hetekben formába lendült szlovén csatár, Benjamin Sesko és Leny Yoro is.
A Liverpool a Mamardashvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Isak összeállításban kezdte a meccset, míg a Manchester Unitednél a Lammens – Dalot, Maguire, de Ligt – Diallo, Casemiro, Bruno Fernades, Shaw – Mbuemo, Mount – Cunha kezdő futott ki az Anfield gyepszőnyegére.
30 éve nem sokkolta így a United a Liverpoolt
Borzalmasan indult a Liverpool számára a mérkőzés, ugyanis a vendégek már a második percben megszerezték a vezetést az első helyzetükből. Mbuemo kapott remek labdát Diallótól, majd az ötös jobb sarkáról a rövid sarokba lőtt.
A két csapat eddigi 185 PL-meccsén csupán másodszor fordult elő, hogy már a második percben gól született, ezt megelőzően 1995 októberében került ennyire gyorsan hátrányba a Liverpool.
Akkor ugyancsak a 2. percben Nicky Butt szerezte meg a vezetést a Vörös Ördögöknek az Old Traffordon 2-2-es döntetlennel zárult bajnokin.
A hazai szurkolók meglehetősen dühösek voltak, ugyanis szerintük nem lett volna szabad megadni a gólt, mivel gól előtt Mac Allister szenvedett fejsérülést a félpálya közelében, amikor a saját csapattársa, Virgil van Dijk véletlenül lekönyökölte. A világbajnok argentin középpályás fejét bekötözték, majd egy fekete úszósapkaszerűségben folytatni tudta a meccset.
A kezdeti sokk után sokáig nem találta a ritmust a Liverpool, amelynek az első helyzetére a 14. percig kellett várni, akkor Szalah szabadrúgását követően Van Dijk fejelt nem sokkal mellé. A 20. percben kis híján már az egyenlítés is összejött: Szoboszlaitól indult az akció, majd Szalah passza után Gakpo bombázott a kapufára.
A következő percekben lüktető volt az iram, s noha a United ritkábban jutott el a liverpooli tizenhatosig, Mamardashvilinek több bravúrt is be kellett mutatnia, Bruno Fernandes lövésénél pedig ismét a kapufa mentette meg a kissé tanácstalanul játszó Liverpoolt. A 35. percben aztán Alexander Isak került ziccerbe, de a lapos lövését Lammens lábbal védeni tudta.
A második félidőt még nagyobb elánnal kezdte a Liverpool, amely az 50. percben újabb kapufát lőtt Gakpo révén. A folytatásban szinte csak a vendégek térfelén zajlott a játék, Kerkez előbb kis híján gólpasszt adott Szalahnak, majd véletlenül majdnem öngólt fejelt.
A hajrágól most nem a Liverpoollal volt
A liverpooli nyomás aztán a 78. percben már góllá érett: a csereként beállt Federico Chiesa lapos beadását a teljesen üresen érkező Gakpo lőtte közelről a jobbfelsőbe. Az egyenlítés után azonban nem sokáig örülhetett a címvédő, ugyanis a 84. percben Harry Maguire fejesével szinte a semmiből ismét megszerezte a vezetést a United.
Az utolsó percekben még Gakpo egyenlíthetett volna, de négy méterről a kapu mellé fejelt. A nyolcperces hosszabbításban végül az eredmény már nem változott, így Rúben Amorim irányítása alatt a Manchester United először tudott két meccset kapott gól nélkül megnyerni zsinórban, ráadásul közel tíz év után tudott nyerni az Anfielden.
A Liverpoolnak ezzel szemben megszakadt a 20 meccses hazai veretlensége és sorozatban negyedik tétmeccsét veszítette el. A Vörösöknek legutóbb a 2014/15-ös idényben, még Brendan Rodgers irányítása alatt volt ehhez hasonló negatív sorozata.
