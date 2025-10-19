Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 8. fordulójának rangadóján a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 2-1-re kikapott az Anfielden a Manchester Unitedtől. A komoly hullámvölgybe került Liverpool közel tíz év után szenvedett vereséget a Vörös Ördögöktől, és tovább tar Arne Slot együttesének bukdácsolása.

Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool remekül kezdte a szezont, ám az utóbbi hetekben hullámvölgybe került. Arne Slot együttese először elvesztette bajnoki veretlenségét a Crystal Palace otthonában, majd a Bajnokok Ligájában is kikaptak Sallai Roland csapata, a Galatasaray vendégeként, a Premier League legutóbbi fordulóban pedig a Chelsea ellen kapott ki 2-1-re a Stamford Bridge-en.

Kerkez Milos ismét a Liverpool kezdőjében kapott helyet
A Manchester United felemásan szerepel eddig a bajnokságban, egy döntetlen meccset háromszor nyert és háromszor kapott ki eddig, ugyanakkor a legutóbbi fordulóban úgy győzte le Rúben Amorim csapata a Sunderlandet, hogy idén először nem kapott gólt.

Az utóbbi években nem sok sikerük volt a Vörös Ördögöknek az Anfielden, ugyanis legutóbb 2016-ban tudtak nyerni Liverpoolban, igaz az előző idényben bravúrral felérő 2-2-es döntetlent értek el, márpedig a manchesteri pontszerzés csupán négyszer jött össze az elmúlt tíz évben.

Kerkez és Szoboszlai is a Liverpool kezdőjében

Bár a válogatott szünetről Ibrahima Konaté és Ryan Gravenberch is sérülten tért vissza, mindketten tudták vállalni a játékot, így Arne Slot csak a hosszabb ideje harcképtelen Wataru Endora, Alissonra és Giovanni Leonira nem számíthatott. 

A várakozásoknak megfelelően Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a kezdőben kapott helyet, utóbbi pedig ugyan jobbhátvédként is szerepelt többször, de ezúttal ismét a középpálya közepén kezdett. 

Szoboszlai Dominik először kapott ki négyszer egymás után a Liverpool játékosaként
A manchesterieknél Lisandro Martínez ugyan már újra edzésbe állt súlyos térdszalagszakadása után, de erre a meccsre még nem nevezte őt Rúben Amorim, aki az argentin védő mellett csak Noussair Mazraouit és Ayden Heavent volt kénytelen nélkülözni. A portugál tréner két helyen változtatott a legutóbbi kezdőjén, némi meglepetésre kikerült az elmúlt hetekben formába lendült szlovén csatár, Benjamin Sesko és Leny Yoro is.

A Liverpool a Mamardashvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Isak összeállításban kezdte a meccset, míg a Manchester Unitednél a Lammens – Dalot, Maguire, de Ligt – Diallo, Casemiro, Bruno Fernades, Shaw – Mbuemo, Mount – Cunha kezdő futott ki az Anfield gyepszőnyegére.

30 éve nem sokkolta így a United a Liverpoolt

Borzalmasan indult a Liverpool számára a mérkőzés, ugyanis a vendégek már a második percben megszerezték a vezetést az első helyzetükből. Mbuemo kapott remek labdát Diallótól, majd az ötös jobb sarkáról a rövid sarokba lőtt.

A két csapat eddigi 185 PL-meccsén csupán másodszor fordult elő, hogy már a második percben gól született, ezt megelőzően 1995 októberében került ennyire gyorsan hátrányba a Liverpool. 

Akkor ugyancsak a 2. percben Nicky Butt szerezte meg a vezetést a Vörös Ördögöknek az Old Traffordon 2-2-es döntetlennel zárult bajnokin.

A Liverpool szurkolók szerint nem kellett volna megadni Bryan Mbeumo gólját
A hazai szurkolók meglehetősen dühösek voltak, ugyanis szerintük nem lett volna szabad megadni a gólt, mivel gól előtt Mac Allister szenvedett fejsérülést a félpálya közelében, amikor a saját csapattársa, Virgil van Dijk véletlenül lekönyökölte. A világbajnok argentin középpályás fejét bekötözték, majd egy fekete úszósapkaszerűségben folytatni tudta a meccset.

A kezdeti sokk után sokáig nem találta a ritmust a Liverpool, amelynek az első helyzetére a 14. percig kellett várni, akkor Szalah szabadrúgását követően Van Dijk fejelt nem sokkal mellé. A 20. percben kis híján már az egyenlítés is összejött: Szoboszlaitól indult az akció, majd Szalah passza után Gakpo bombázott a kapufára.

A következő percekben lüktető volt az iram, s noha a United ritkábban jutott el a liverpooli tizenhatosig, Mamardashvilinek több bravúrt is be kellett mutatnia, Bruno Fernandes lövésénél pedig ismét a kapufa mentette meg a kissé tanácstalanul játszó Liverpoolt. A 35. percben aztán Alexander Isak került ziccerbe, de a lapos lövését Lammens lábbal védeni tudta. 

Manchester United's English defender #05 Harry Maguire celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester United at Anfield in Liverpool, north west England on October 19, 2025. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Harry Maguire volt a Manchester United hőse Liverpoolban
A második félidőt még nagyobb elánnal kezdte a Liverpool, amely az 50. percben újabb kapufát lőtt Gakpo révén. A folytatásban szinte csak a vendégek térfelén zajlott a játék, Kerkez előbb kis híján gólpasszt adott Szalahnak, majd véletlenül majdnem öngólt fejelt.

A hajrágól most nem a Liverpoollal volt

A liverpooli nyomás aztán a 78. percben már góllá érett: a csereként beállt Federico Chiesa lapos beadását a teljesen üresen érkező Gakpo lőtte közelről a jobbfelsőbe. Az egyenlítés után azonban nem sokáig örülhetett a címvédő, ugyanis a 84. percben Harry Maguire fejesével szinte a semmiből ismét megszerezte a vezetést a United. 

Az utolsó percekben még Gakpo egyenlíthetett volna, de négy méterről a kapu mellé fejelt. A nyolcperces hosszabbításban végül az eredmény már nem változott, így Rúben Amorim irányítása alatt a Manchester United először tudott két meccset kapott gól nélkül megnyerni zsinórban, ráadásul közel tíz év után tudott nyerni az Anfielden.

A Liverpoolnak ezzel szemben megszakadt a 20 meccses hazai veretlensége és sorozatban negyedik tétmeccsét veszítette el. A Vörösöknek legutóbb a 2014/15-ös idényben, még Brendan Rodgers irányítása alatt volt ehhez hasonló negatív sorozata.

