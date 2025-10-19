A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool remekül kezdte a szezont, ám az utóbbi hetekben hullámvölgybe került. Arne Slot együttese először elvesztette bajnoki veretlenségét a Crystal Palace otthonában, majd a Bajnokok Ligájában is kikaptak Sallai Roland csapata, a Galatasaray vendégeként, a Premier League legutóbbi fordulóban pedig a Chelsea ellen kapott ki 2-1-re a Stamford Bridge-en.

Kerkez Milos ismét a Liverpool kezdőjében kapott helyet

Fotó: PETER POWELL / AFP

A Manchester United felemásan szerepel eddig a bajnokságban, egy döntetlen meccset háromszor nyert és háromszor kapott ki eddig, ugyanakkor a legutóbbi fordulóban úgy győzte le Rúben Amorim csapata a Sunderlandet, hogy idén először nem kapott gólt.

Az utóbbi években nem sok sikerük volt a Vörös Ördögöknek az Anfielden, ugyanis legutóbb 2016-ban tudtak nyerni Liverpoolban, igaz az előző idényben bravúrral felérő 2-2-es döntetlent értek el, márpedig a manchesteri pontszerzés csupán négyszer jött össze az elmúlt tíz évben.

Kerkez és Szoboszlai is a Liverpool kezdőjében

Bár a válogatott szünetről Ibrahima Konaté és Ryan Gravenberch is sérülten tért vissza, mindketten tudták vállalni a játékot, így Arne Slot csak a hosszabb ideje harcképtelen Wataru Endora, Alissonra és Giovanni Leonira nem számíthatott.

A várakozásoknak megfelelően Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a kezdőben kapott helyet, utóbbi pedig ugyan jobbhátvédként is szerepelt többször, de ezúttal ismét a középpálya közepén kezdett.

Szoboszlai Dominik először kapott ki négyszer egymás után a Liverpool játékosaként

Fotó: PETER POWELL / AFP

A manchesterieknél Lisandro Martínez ugyan már újra edzésbe állt súlyos térdszalagszakadása után, de erre a meccsre még nem nevezte őt Rúben Amorim, aki az argentin védő mellett csak Noussair Mazraouit és Ayden Heavent volt kénytelen nélkülözni. A portugál tréner két helyen változtatott a legutóbbi kezdőjén, némi meglepetésre kikerült az elmúlt hetekben formába lendült szlovén csatár, Benjamin Sesko és Leny Yoro is.

A Liverpool a Mamardashvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Isak összeállításban kezdte a meccset, míg a Manchester Unitednél a Lammens – Dalot, Maguire, de Ligt – Diallo, Casemiro, Bruno Fernades, Shaw – Mbuemo, Mount – Cunha kezdő futott ki az Anfield gyepszőnyegére.