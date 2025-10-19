Live
A Liverpool az ősi rivális Manchester United ellen szakítaná meg borzasztó sorozatát. A Liverpool, zsinórban három vereség után kecmeregne ki a gödörből, de annak ellenére sem lesz könnyű dolga, hogy jóval esélyesebb, mint az ellenfél és a közelmúlt eredményei is mellette szólnak. A Liverpool hiába bajnok, még nem kész csapat, miközben a Manchester United éppen javuló formát kezd mutatni.

Ha csak az esélyeket nézzük, akkor a Liverpool egyértelműen esélyesebb a sikerre, de ez így volt a Crystal Palace, a Galatasaray és a Chelsea ellen is, de láthattuk, mi lett az elmúlt három meccs eredménye – három vereség. A Liverpool a bajnoki cím után alapos költekezésbe kezdett és a csapat még nem állt össze teljesen, Arne Slot még keresi a helyeket, elég csak Szoboszlai Dominik esetére gondolni, akit a menedzser folyamatosan rángat a középpálya és a védelem között.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) walks off with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (C) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool mindent megfrodíthat a Manchester United ellen
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool megint kiütheti ellenfelét, de ehhez alapos javulásra van szüksége

Az Opta számításai szerint 

73 százaléknyi esély van arra, hogy a Liverpool kerül ki győztesen a rangadóból.

Emellett szól az is, hogy a United kilenc meccse nyeretlen a Premier League-ben az Anfielden. Legutóbb 2016-ban, Wayne Rooney góljával nyert bajnokit Liverpoolban a Manchester United. A manchesteriek az elmúlt majdnem 10 évben négy meccset nyertek a Liverpool ellen, ezekből kettő volt bajnok, kettő pedig FA-kupa-meccs.

Kerkez: Készen állunk!

A Liverpool magyar válogatott balhátvédje őszintén beszélt arról, milyen érzés az Anfielden futballozni. Kerkez Milos egyértelmű üzenetet küldött a Manchester Unitednek: „Készen állunk, hogy mindent megfordítsunk!”

Kerkez Milos idáig élvezte Slot bizalmát, mi lesz az októberi válogatott szünet után?
Kerkez Milos nagyon motivált a rangadó előtt
Fotó: Paul Ellis / AFP

„Nagyon várom már ezt a meccset. Ez hatalmas lehetőség a klubnak és a szurkolóknak is. Mindenki tele van energiával, a válogatott szünet után friss, motivált és éhes a sikerre. Mindig más érzés az Anfielden játszani. Ilyenkor az adrenalin miatt szinte nem is érzem a fáradtságot. A szurkolók energiája hihetetlen, rengeteget adnak nekünk – és mi is vissza akarjuk nekik adni a győzelem örömét” – mondta Kerkez, aki már átélte, milyen érzés megnyerni az Everton elleni városi rangadót, most azonban újabb nagy feladat vár rá: a Manchester United elleni presztízsmeccs. Tudja, mit jelent ez Liverpoolban: „Szükségünk lesz mindenkire – a kezdőkre, a cserékre és a szurkolókra is. Együtt megyünk a győzelemért. Készen állunk, hogy mindent megfordítsunk!”

„Nagyon várom a Manchester United elleni meccset, különleges mérkőzés ez. 

Az egyik legnézettebb meccs a világon, nagy dolog, hogy a részesei lehetünk, a legjobb formánkat kell hoznunk. A United jobb annál, mint amit a tabella mutat. 

Érdekes mérkőzés lesz, főleg, mert az Anfielden játszunk. A szurkolók mindig támogattak minket, most pedig három vereség után óriási szükségünk van rájuk, tudom, hogy segíteni fognak” – emelte ki a meccs fontosságát Arne Slot. 

Szoboszlai Dominik eddig négy meccsen lépett pályára a Manchester United ellen, a mérlege: egy győzelem, két döntetlen egy vereség. A 3-0-s siker során adott egy gólpasszt, a vereség pedig kiesést jelentett 2024-ben az FA-kupából.

Mohamed Szalah lehet a siker kulcsa

Az igaz, hogy a Liverpool rég nem látott rossz formában van, Arne Slot menedzseri pályafutása alatt még soha nem kapott ki zsinórban három meccsen, de a Liverpool is 2023 tavaszán járt így legutóbb. Ennek ellenére az ősi rivális, Manchester United kellemes ellenfélnek számít mostanában a Liverpoolnak.

Mohamed Salah celebrates after scoring his first and Liverpool's second goal from the penalty spot during the Premier League match between Liverpool and Southampton at Anfield in Liverpool, England, on March 8, 2025. (Photo by MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szalah kedvenc elenfele ellen lép pályára
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

2021-ben az Old Traffordon 4-2-re és 5-0-ra is nyert a Liverpool. 2022-ben hazai pályán 4-0-s siker, egy évvel később 7-0-s győzelem született, de tavaly is 3-0-ra nyert idegenben a Liverpool, míg hazai pályán 2-2-es döntetlent játszottak a csapatok. Mohamed Szalah egymaga 16 gólt szerzett a United elleni meccseken, ezzel ő a párharc rekordere és egyben a vendégek eddigi legkellemetlenebb ellenfele. Az egyiptominak még van három gólpassza is, így csak egy gól vagy gólpassz kéne a 20-as számhoz, amit eddig csak öten értek el a PL-ben. Les Ferdinand (20 gól plusz gólpassz az Everton ellen), Alan Shearer (21 az Everton és a Leeds ellen), Frank Lampard (21 a Bolton ellen), Harry Kane (22 a Leicester ellen) Wayne Rooney (23 a Newcastle ellen).

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Liverpool mindhárom meccsét idegenben veszítette el, az Anfield Roadon ebben a szezonban öt meccs, öt győzelem a csapat mérlege. Eközben Ruben Amorim csapata nyeretlen az elmúlt nyolc idegenbeli bajnokiján (két döntetlen, hat vereség), legutóbb a kiesett Leicester City ellen nyertek 3-0-ra még márciusban. Ennél hosszabb sorozatot még Alex Fergusonnal produkált a csapat még 1989-ben.

Egy idegenbeli siker nagy dolog lenne ennek a Manchesternek, hiszen az előző szezonban sikerült legyőzni az aktuális bajnok, Manchester Cityt. Ha ez idén is sikerülne, akkor 120 év után győzné le egymás után két szezonban is az aktuális bajnoki címvédőt a United.

Van, ami a manchesteriek mellett szól

Ruben Amorim kerete viszonylag teljes, mindössze Noussair Mazraoui és Lisandro Martínez sérült, igaz többen is hosszú út után térnek vissza a vb-selejtezőkről. Eközben a túloldalon Alisson Becker sérült, és Ibrahima Konaté játéka is kérdéses.

A manchesteriek védekezése kezd összeállni, mindössze az Arsenal és a Newcastle engedett kevesebb kapura lövést az ellenfeleknek, mint Amorim csapata. A Liverpool viszont meglepően kevés helyzetet alakít ki, a fenti két csapat ellen mindössze kilenc, illetve öt lehetősége akadt a bajnokságban.

A manchesteriek ugyanakkor a negyedik legrosszabbak a várható, kapott gólok tekintetében, és olyan helyzeteket tudnak kialakítani ellenük, amik várhatóan nagy eséllyel góllal végződnek majd. Ebben bízhat a Liverpool rekordszerzeménye, Florian Wirtz, aki még gól és gólpassz nélkül áll a PL-ben.

Egy hazai vereség azt jelentené, hogy a Liverpool zsinórban három bajnokin kap ki, amire 2021-ben volt legutóbb példa. A Liverpool legutóbbi 14 bajnokijából csak egyszer kapott ki a United ellen, hét győzelem és hat döntetlen mellett. A Liverpool harmadik, a Manchester United a 11. helyen áll a tabellán, 15, illetve 10 ponttal.

A várható kezdőcsapatok:

  • Liverpool: Giorgi Mamardashvili – Conor Bradley, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Kerkez Milos – Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Szoboszlai Dominik – Mohamed Szalah, Florian Wirtz, Alexander Isak
  • Manchester United: Senne Lammens – Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw – Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu – Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko

A Liverpool-Manchester United meccs vasárnap, 17-30-kor kezdődik.

