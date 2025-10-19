Ha csak az esélyeket nézzük, akkor a Liverpool egyértelműen esélyesebb a sikerre, de ez így volt a Crystal Palace, a Galatasaray és a Chelsea ellen is, de láthattuk, mi lett az elmúlt három meccs eredménye – három vereség. A Liverpool a bajnoki cím után alapos költekezésbe kezdett és a csapat még nem állt össze teljesen, Arne Slot még keresi a helyeket, elég csak Szoboszlai Dominik esetére gondolni, akit a menedzser folyamatosan rángat a középpálya és a védelem között.

A Liverpool mindent megfrodíthat a Manchester United ellen

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool megint kiütheti ellenfelét, de ehhez alapos javulásra van szüksége

Az Opta számításai szerint

73 százaléknyi esély van arra, hogy a Liverpool kerül ki győztesen a rangadóból.

Emellett szól az is, hogy a United kilenc meccse nyeretlen a Premier League-ben az Anfielden. Legutóbb 2016-ban, Wayne Rooney góljával nyert bajnokit Liverpoolban a Manchester United. A manchesteriek az elmúlt majdnem 10 évben négy meccset nyertek a Liverpool ellen, ezekből kettő volt bajnok, kettő pedig FA-kupa-meccs.

Kerkez: Készen állunk!

A Liverpool magyar válogatott balhátvédje őszintén beszélt arról, milyen érzés az Anfielden futballozni. Kerkez Milos egyértelmű üzenetet küldött a Manchester Unitednek: „Készen állunk, hogy mindent megfordítsunk!”

Kerkez Milos nagyon motivált a rangadó előtt

Fotó: Paul Ellis / AFP

„Nagyon várom már ezt a meccset. Ez hatalmas lehetőség a klubnak és a szurkolóknak is. Mindenki tele van energiával, a válogatott szünet után friss, motivált és éhes a sikerre. Mindig más érzés az Anfielden játszani. Ilyenkor az adrenalin miatt szinte nem is érzem a fáradtságot. A szurkolók energiája hihetetlen, rengeteget adnak nekünk – és mi is vissza akarjuk nekik adni a győzelem örömét” – mondta Kerkez, aki már átélte, milyen érzés megnyerni az Everton elleni városi rangadót, most azonban újabb nagy feladat vár rá: a Manchester United elleni presztízsmeccs. Tudja, mit jelent ez Liverpoolban: „Szükségünk lesz mindenkire – a kezdőkre, a cserékre és a szurkolókra is. Együtt megyünk a győzelemért. Készen állunk, hogy mindent megfordítsunk!”

„Nagyon várom a Manchester United elleni meccset, különleges mérkőzés ez.

Az egyik legnézettebb meccs a világon, nagy dolog, hogy a részesei lehetünk, a legjobb formánkat kell hoznunk. A United jobb annál, mint amit a tabella mutat.

Érdekes mérkőzés lesz, főleg, mert az Anfielden játszunk. A szurkolók mindig támogattak minket, most pedig három vereség után óriási szükségünk van rájuk, tudom, hogy segíteni fognak” – emelte ki a meccs fontosságát Arne Slot.