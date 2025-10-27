Live
Rendkívüli!

A Premier League címvédője komoly gödörbe került a bajnokságban, a hétvégén már sorozatban negyedszer szenvedett vereséget az élvonalban. A Liverpoolt ráadásul példátlan sérüléshullám sújtja, Arne Slot jelenleg 8 játékosára sem számíthat különféle problémák miatt.

A Liverpool a Bajnokok Ligájában is elszenvedett már egy vereséget, de az elitsorozatban a hét közepén a Frankfurt elleni kiütéses győzelemmel javítani tudott. Arne Slot együttese a Premier League-ben viszont látványosan szenved, legutóbb a Brentford otthonában szaladt bele kellemetlen pofonba a bajnoki címvédő.

Szoboszlai Dominik hiába remekel, a Liverpool szenved a bajnokságban
Szoboszlai Dominik hiába remekel, a Liverpool szenved a bajnokságban
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Rengeteg a sérült: ezért jutott bajba a Liverpool?

Szoboszlai Dominik ugyan szenzációs formában futballozik, de a Vörösöket rengeteg probléma sújtja, melyek közül kiemelkedik az a kellemetlen tény, hogy különféle sérülések miatt jelenleg nyolc futballistára sem számíthat a vezetőedző. A Brentford elleni meccs hajrájában Curtis Jonest le kellett cserélni, így a PL-címvédőt újabb csapás érte. Az angol középpályás ágyéksérülést szenvedett, rajta kívül hét másik játékos állapota miatt aggódhat Slot.

A Newcastle Unitedtől rekordösszegért igazolt Alexander Isak is ágyékfájdalmakkal küzd, 

a középpályán alapembernek számító Ryan Gravenberch pedig a bokájával bajlódik. Mindketten kihagyták a hétvégi bajnokit, és a hétközi Ligakupa-találkozón sem biztos, hogy pályára léphetnek. 

Alexander Isak? (Liverpool FC) controls the ball during the Champions League group game between Eintracht Frankfurt and Liverpool FC at the Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany, on October 22, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Alexander Isakot a Frankfurt elleni meccs első félidejében le kellett cserélni
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A liverpooli kötődésű This is Anfield információi szerint az alapemberek közül még Jeremie Frimpongnak és Alisson kapusnak is a combhajlító izma sérült meg, visszatérésük még csak hetek múlva, minden bizonnyal a novemberi vb-selejtezők után lehet esedékes. A fiatal olasz védő, Giovanni Leoni korábban keresztszalag-szakadást szenvedett, így tulajdonképpen véget ért a szezonja. Rajta kívül még Jayden Danns és Stefan Bajcetic sem játszhat egy ideig, előbbi a súlyos izomszakadása miatt műtétre is kényszerülhet.

A Liverpool játékából hiányzik a folytonosság, a nyáron igazolt sztárok közül a legtöbben még nem tudtak megfelelően beilleszkedni, ráadásul pontrúgásból is rengeteg gólt kap a csapat. 

A Liverpool problémáit tetőzik a sérülések, a folytatásban pedig kemény meccsek várnak Szoboszlaiékra. 

A bajnoki címvédő a Ligakupában a mumusnak számító Crystal Palace-szal találkozik, majd a bajnokságban az Aston Villa, a BL-ben pedig a Real Madrid vár az angolokra. 

