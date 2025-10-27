A Liverpool a Bajnokok Ligájában is elszenvedett már egy vereséget, de az elitsorozatban a hét közepén a Frankfurt elleni kiütéses győzelemmel javítani tudott. Arne Slot együttese a Premier League-ben viszont látványosan szenved, legutóbb a Brentford otthonában szaladt bele kellemetlen pofonba a bajnoki címvédő.

Szoboszlai Dominik hiába remekel, a Liverpool szenved a bajnokságban

Rengeteg a sérült: ezért jutott bajba a Liverpool?

Szoboszlai Dominik ugyan szenzációs formában futballozik, de a Vörösöket rengeteg probléma sújtja, melyek közül kiemelkedik az a kellemetlen tény, hogy különféle sérülések miatt jelenleg nyolc futballistára sem számíthat a vezetőedző. A Brentford elleni meccs hajrájában Curtis Jonest le kellett cserélni, így a PL-címvédőt újabb csapás érte. Az angol középpályás ágyéksérülést szenvedett, rajta kívül hét másik játékos állapota miatt aggódhat Slot.

A Newcastle Unitedtől rekordösszegért igazolt Alexander Isak is ágyékfájdalmakkal küzd,

a középpályán alapembernek számító Ryan Gravenberch pedig a bokájával bajlódik. Mindketten kihagyták a hétvégi bajnokit, és a hétközi Ligakupa-találkozón sem biztos, hogy pályára léphetnek.

Alexander Isakot a Frankfurt elleni meccs első félidejében le kellett cserélni

A liverpooli kötődésű This is Anfield információi szerint az alapemberek közül még Jeremie Frimpongnak és Alisson kapusnak is a combhajlító izma sérült meg, visszatérésük még csak hetek múlva, minden bizonnyal a novemberi vb-selejtezők után lehet esedékes. A fiatal olasz védő, Giovanni Leoni korábban keresztszalag-szakadást szenvedett, így tulajdonképpen véget ért a szezonja. Rajta kívül még Jayden Danns és Stefan Bajcetic sem játszhat egy ideig, előbbi a súlyos izomszakadása miatt műtétre is kényszerülhet.

A Liverpool játékából hiányzik a folytonosság, a nyáron igazolt sztárok közül a legtöbben még nem tudtak megfelelően beilleszkedni, ráadásul pontrúgásból is rengeteg gólt kap a csapat.

A Liverpool problémáit tetőzik a sérülések, a folytatásban pedig kemény meccsek várnak Szoboszlaiékra.

A bajnoki címvédő a Ligakupában a mumusnak számító Crystal Palace-szal találkozik, majd a bajnokságban az Aston Villa, a BL-ben pedig a Real Madrid vár az angolokra.