A Premier League küzdelmei október 18-án folytatódnak a nyolcadik forduló küzdelmeivel. A Liverpool vasárnap lép csak pályára, méghozzá a forduló rangadóján a Manchester United csapatát fogadja az Anfield Roadon 17.30-tól magyar idő szerint. A Vörösök a bajnokság kapcsán fontos változásra hívták fel a figyelmet, amely a decemberi hónap meccseit, szám szerint három találkozót érint.

A Liverpool egy rangadóval folytatja a bajnokságot

Fotó: KADIR CALISKAN / Middle East Images via AFP

A Liverpool több meccsének kezdési időpontja is változik

A Liverpool decemberi Premier League-mérkőzései közül az alábbi három kezdési időpontja megváltozott:

Liverpool – Sunderland – december 3., szerda (20:15 GMT)

Leeds United – Liverpool – december 6., szombat (17:30 GMT)

Tottenham Hotspur – Liverpool – december 20., szombat (17:30 GMT)

Az angol csapat sztárjai mindeközben a válogatottjaikban szerepelnek, az Origón is beszámoltunk arról, hogy Szoboszlai Dominik a portugálok elleni 2-2-es döntetlen hőse lett, és a nemzetközi sajtó sem győzi dicsérni a magyar válogatott csapatkapitányát. Magyarország 1956 óta először szerzett pontot Portugáliában, méghozzá úgy, hogy a Liverpool középpályása előbb szögletből emlékezetes gólpasszt adott, majd a hosszabbításban döntetlenre mentette a vb-selejtezőt.