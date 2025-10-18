Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hamarosan visszatérhet Rafa Benítez, aki korábban négy különböző Premier League-csapat edzője is volt. Sajtóhírek szerint a többek között korábban a Liverpoolt, a Chelsea-t és a Real Madridot is irányító spanyol tréner Görögországban folytathatja pályafutását.

Rafa Benítez már közel 40 éve edzősködik, ez idő alatt számos európai topcsapatot irányított – köztük a Valenciát, a Napolit, az Inter és a Real Madridot, ám a legnagyobb sikereit Premier League-klubok kispadján érte el. 2004 és 2010 között a Liverpool, a 2012/13-as szezonban a Chelsea, 2016 és 2019 között pedig a Newcastle United, a 2021-22-es idényben pedig az Everton edzője volt. A Vörösökkel Bajnokok Ligáját nyert 2005-ben, a londoniakkal pedig az Európa-ligában diadalmaskodott, ám a Stamford Bridge-en ennek ellenére sem sikerült megkedveltetnie magát a szurkolókkal.

Rafa Benitez prior the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Liverpool FC and Atletico de Madrid at Anfield on September 17, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
A Liverpool legendás edzője, Rafa Benítez Görögországban kaphat munkát
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Liverpool BL-győztes edzője mentheti meg Puskás egykori csapatát

A spanyol szakember legutóbb a La Ligában szereplő Celta Vigo edzőjeként dolgozott, de 2024 márciusában, mindössze nyolc hónap után távozott, azóta pedig nem vállalt munkát, de nem rég határozottan kijelentette, hogy esze ágában sincs visszavonulni.

„Néha nagyon jó érzés, ha valakit legendának neveznek, de ez bonyolult is. Rossz dolog, ha egy edzőt visszavonultként látnak. Az emberek még mindig megkérdezik tőlem: ‘Akarsz edzősködni?’ Természetesen akarok, különösen Angliában és Európában. Nem akarom, hogy az emberek azt higgyék, végeztem. Még mindig fejlődöm.” – mondta Benítez a The Telegraphnak adott interjúban.

Sajtóhírek szerint noha nem is Angliában, de Rafa Benítez hamarosan újra munkát vállalhat. A Sport24 információi szerint a spanyol edző nagyon közel van ahhoz, hogy ő legyen a görög élvonalban szereplő Panathinaikosz új edzője. A 65 éves tréner 2028 nyaráig kötelezheti el magát az athéni klubbal, amely csalódást keltően kezdte a szezont és csupán a hetedik helyen áll hazája bajnokságában. A lap azt is tudni véli, hogy Benítez évi 4,35 millió fontot fog keresni a 20-szoros görög bajnoknál, ahol korábban Puskás Ferenc is edzősködött 1970 és 1974 között. A Panathinaikosz 2010-be nyert utoljára bajnoki címet.

Kapcsolódó cikkek:

A Liverpool korábbi potyakapusa a McDonald's-ba vitte csapatát ünnepelni
Alan Shearer egy magyart pécézett ki a Liverpoolból, meglepő United-játékost választott helyette
Óriási gondban a Liverpool, de miért Szoboszlaié a piszkos munka?
Eldőlt, igaza volt-e a Liverpool edzőjének, amikor Szoboszlait 100 milliós játékosnak nevezte
A vb-selejtezős kudarc után Szoboszlai edzője is kritizálta a Liverpool sztárját
Rossi megmutatta a Liverpool edzőjének, mihez kezdjen Szoboszlaival
Előkerült egy futballista Szoboszlai múltjából, aki kendőzetlenül mesélt róla

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!