Rafa Benítez már közel 40 éve edzősködik, ez idő alatt számos európai topcsapatot irányított – köztük a Valenciát, a Napolit, az Inter és a Real Madridot, ám a legnagyobb sikereit Premier League-klubok kispadján érte el. 2004 és 2010 között a Liverpool, a 2012/13-as szezonban a Chelsea, 2016 és 2019 között pedig a Newcastle United, a 2021-22-es idényben pedig az Everton edzője volt. A Vörösökkel Bajnokok Ligáját nyert 2005-ben, a londoniakkal pedig az Európa-ligában diadalmaskodott, ám a Stamford Bridge-en ennek ellenére sem sikerült megkedveltetnie magát a szurkolókkal.

A Liverpool legendás edzője, Rafa Benítez Görögországban kaphat munkát

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Liverpool BL-győztes edzője mentheti meg Puskás egykori csapatát

A spanyol szakember legutóbb a La Ligában szereplő Celta Vigo edzőjeként dolgozott, de 2024 márciusában, mindössze nyolc hónap után távozott, azóta pedig nem vállalt munkát, de nem rég határozottan kijelentette, hogy esze ágában sincs visszavonulni.

„Néha nagyon jó érzés, ha valakit legendának neveznek, de ez bonyolult is. Rossz dolog, ha egy edzőt visszavonultként látnak. Az emberek még mindig megkérdezik tőlem: ‘Akarsz edzősködni?’ Természetesen akarok, különösen Angliában és Európában. Nem akarom, hogy az emberek azt higgyék, végeztem. Még mindig fejlődöm.” – mondta Benítez a The Telegraphnak adott interjúban.

Sajtóhírek szerint noha nem is Angliában, de Rafa Benítez hamarosan újra munkát vállalhat. A Sport24 információi szerint a spanyol edző nagyon közel van ahhoz, hogy ő legyen a görög élvonalban szereplő Panathinaikosz új edzője. A 65 éves tréner 2028 nyaráig kötelezheti el magát az athéni klubbal, amely csalódást keltően kezdte a szezont és csupán a hetedik helyen áll hazája bajnokságában. A lap azt is tudni véli, hogy Benítez évi 4,35 millió fontot fog keresni a 20-szoros görög bajnoknál, ahol korábban Puskás Ferenc is edzősködött 1970 és 1974 között. A Panathinaikosz 2010-be nyert utoljára bajnoki címet.