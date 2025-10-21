Arne Slot együttese vasárnap hazai pályán, az Anfielden szenvedett 2-1-es vereséget az ősi rivális Manchester Unitedtől. Ez volt zsinórban a negyedik fiaskó: három a bajnokságban, egy pedig a BL-ben, a Galatasaray ellen. Ilyen mélyrepülésre tizenegy éve nem volt példa, és ha Frankfurtban is elbukna a Liverpool, az már történelmi – 70 éves! – mélypontot jelentene.

Szoboszlai Dominik, Alexander Isak és Mohamed Szalah testbeszéde kifejező. Tanácstalanság Liverpoolban, Arne Slot nem ura a helyzetnek Fotó: PETER POWELL / AFP

Hat játékost a kispadra! Kerkez is a listán

A This Is Anfield a helyzetet nem bízza a véletlenre: hat játékost is kicseréltetne a kezdőből – idézi a Liverpool ügyeiben bennfentes portált a Magyar Nemzet. A lap szerint Andy Robertson, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Curtis Jones és Federico Chiesa kapjon lehetőséget, míg a mostani kezdőből többek között Kerkez Milos kikerülne. Ismert, régi nóta, miszerint a magyar válogatott balhátvéd beépítése túl gyorsan zajlik, és ezzel „csak rombolják a fiatal játékos önbizalmát”.

A lap szerint Robertson visszatérése hozhatna stabilitást, míg Chiesa, aki idén eddig csak 171 percet játszott, de öt gólban közreműködött, egyszerűen nem maradhat tovább a kispadon. „Mások feleannyit sem tesznek hozzá, mégis kezdenek” – írja az oldal, amely Arne Slotot felszólította, hogy végre legyen bátorsága meglepőt húzni.

Szoboszlait sajnálják: „elég volt az ugráltatásból”

A portál külön kiemelte Szoboszlai Dominik helyzetét, aki ugyan a csapat egyik legjobbja, de állandó posztváltásokkal kell megküzdenie. Hol jobbhátvé, hol védekező, hol támadó középppályás, előfordul, hogy a bal oldalon bukkant fel – ez nem vezet sehova – így a kritika, hozzátéve: a magyar középpályás dicséretesen teljesít bárhol, de Slotnak ideje lenne állandó szerepet adni neki.

A Liverpool-drukkerek körében is nő az elégedetlenség: Szoboszlai az egyik legnagyobb munkabírású játékos, mégis gyakran ő az, akinek az edzőtaktikai kísérleteit kell elviselnie. Az egyik szurkolói kommentár találóan fogalmazott: „Nem Szoboszlai a probléma, hanem az, hogy soha nem tudja, éppen milyen pozícióban kell megmentenie a csapatot.”

Széteső egység Liverpoolban

A This Is Anfield szerint a gondok okai a következők:

a csapat egységének felbomlása,

a nyáron érkező új játékosok nem illeszkedtek be megfelelően,

a rotáció következtében pedig a Pool elveszítette azt a ritmust, amely korábban verhetetlenné tette,

Slot túl sokat kísérletezik, és ezzel a saját játékosait teszi tönkre.

A tavaly még tízpontos előnnyel bajnok Liverpool idén már négy tétmeccset bukott egymás után, hiába költött félmilliárd eurót erősítésekre. A Manchester United elleni vereség pedig különösen fájdalmas, hiszen az ősi rivális az utóbbi időben maga is válságban vergődött – most mégis az Anfielden aratott győzelmet.