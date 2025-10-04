Live
Nehéz és eredménytelen héten van túl az angol bajnok Liverpool, amely múlt héten elvesztette idei veretlenségét. Bár a mutatott játék miatt érték kritikák Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatát, Liverpoolban egyelőre nem kongatják a vészharangokat. Sőt, a címvédő és listavezető már a hétvégén kiköszörülheti a csorbát, igaz nem lesz könnyű, ugyanis a klubvilágbajnok Chelsea otthonában lép pályára az angol labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában.

Remekül kezdte az idei szezont a Liverpool, ugyanis megnyerte az első öt bajnokiját, és az Atlético Madrid legyőzésével a Bajnokok Ligájában is sikerrel rajtolt, ám az elmúlt napokban váratlanul kétszer is botlott Arne Slot csapata. Előbb múlt szombaton elvesztette a címvédő és listavezető a bajnoki veretlenségét a Crystal Palace otthonában, majd hét közben a BL-ben is kikapott, mégpedig a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray vendégeként. Mindössze másodszor fordult elő a csapattal, hogy két egymást követő meccsét elbukta Arne Slot irányítása alatt. A sebeket mindenesetre nincs idő nyalogatni, ugyanis Szoboszlai Dominikék szombaton már a Chelsea otthonában lépnek pályára.

Crystal Palace's Japanese midfielder #18 Daichi Kamada (L) vies with Liverpool's Dutch midfielder #38 Ryan Gravenberch (R) during the English Premier League football match between Crystal Palace and Liverpool at Selhurst Park in south London on September 27, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Múlt héten már elbukott egy meccset Londonban a Liverpool
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Nincs pánik Liverpoolban

A Vörösök meglehetősen súlytalan játékot produkáltak Isztambulban, ugyanis a labdabirtoklási fölény ellenére nem adtak sok munkát a Galatasaray kapusának, Ugurcan Cakirnak. Bár a meccs után a Liverpool játékosai közül többen is, köztük a csapatkapitány Virgil van Dijk is azt nyilatkozta, hogy nincs ok a pánikra, Szoboszlai posztriválisa, Curtis Jones úgy érzi, sokkal többet kell tenniük a pályán ahhoz, hogy megállítsák a formahanyatlást.

Ha végignézünk a csapatunkon, mindenhol világklasszis játékosok vannak. Azonban nem csak ez számít. Olyan srácokra van szükség, akik folyamatosan nyerni akarnak. Tök jó, ha valaki jól bánik a labdával és hasonlók, de menni kell előre, keményen kell dolgozni és többet futni.

Őrültség lenne azt hinni, hogy minden meccset meg tudunk nyerni. Persze, jó lenne, de a valóság az, hogy minden ellenfelünk világszínvonalú, így teljesen normális, ha kikapunk – csak fel kell állni a padlóról” – nyilatkozta a középpályás a klub honlapján.

Curtis Jones of Liverpool is seen during the Carabao Cup Third Round match between Liverpool and Southampton at Anfield in Liverpool, England, on September 23, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Curtis Jones finoman odaszúrt a liverpooli csapattársainak
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Chelsea és a Liverpool számára is vízválasztó lehet a rangadó

Szoboszlaiéknak a Premier League szombati játéknapján is idegenben kell pályára lépniük, méghozzá a Stamford Bridge-en, ahol a legutóbbi nyolc meccsükből csak egyet veszítettek el. A Slot-csapat legutóbb májusban kapott ki 3-1-re a Chelsea otthonában, igaz már bajnokként. A forma alapján inkább az első öt körben százszázalékos Liverpool tűnik esélyesebbnek, de a londoniak mellett szólhat, hogy nem kellett utazniuk az elmúlt héten, a Brightonnal és a BL-ben a Benficával is otthon játszhattak, utóbbi csapatot ráadásul – amelynek kispadján volt edzőjük, José Mourinho ült – 1-0-ra legyőzték.

A Konferencialiga-címvédő és klubvilágbajnok londoni együttes ugyan jól kezdte a szezont, de az utóbbi három fordulóban nyeretlen maradt: előbb döntetlent játszott a Brentforddal, majd kikapott a Manchester Unitedtől és a Brightontól. Így a nyolcadik helyen álló hazaiak számára is nagy tétje lesz a rangadónak, különösen, hogy 2023 tavasza után bukhatnak el újra sorozatban három bajnokit.

Chelsea's English midfielder #11 Noni Madueke (2L) shoots but fails to score during the English Premier League football match between Chelsea and Liverpool at Stamford Bridge in London on May 4, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool májusban kikapott a Chelsea otthonában
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A Liverpool viszont még soha nem kapott ki háromszor egymást után Slottal, sőt hasonlóra szintén 2023 tavaszán volt legutóbb példa, akkor Jürgen Klopp-pal zsinórban négy tétmérkőzésen maradt alul a csapat. A Vörösök számára azért is kulcsfontosságú a Chelsea elleni meccs, mert vereség esetén a nagy rivális Arsenal minden bizonnyal letaszítaná az élről Szoboszaliékat, ugyanis az Ágyúsok a kieső helyen álló West Ham Unitedet fogadják.

Hiányzó kulcsjátékosok mindkét oldalon

Ami a londoni Kékeket illeti, Enzo Maresca több kulcsemberére sem számíthat, köztük Cole Palmer és Liam Delap is sérült, de a Liverpool első számú kapusa, Alisson Becker is sérülés miatt hetekre kidőlt.

Liverpool's Brazilian goalkeeper #01 Alisson (L) walks off the pitch injured as he is substituted during the UEFA Champions League first round day 2 football match between Galatasaray (TUR) and Liverpool (ENG) at the Ali Sami Yen Spor Kompleksi in Istanbul on September 17, 2025. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
A Liverpool hetekre elveszítette brazil kapusát, Alisson Beckert
Fotó: OZAN KOSE / AFP

A Szoboszlait érintő döntés miatt Manchesterben már edzőt mészárolnának

A Crystal Palace elleni vereség után Szoboszlai úgy fogalmazott, eddig szerencséjük volt a szezonban, lévén a Liverpool az idei hat Premier League-mérkőzéséből hármat is a 90. percben, vagy annál később szerzett góllal nyert nyert meg. Nagy kérdés, hogy a magyar válogatott csapatkapitányára a hétvégi londoni rangadón melyik pozícióban számít majd Arne Slot, ugyanis az elmúlt hetekben kényszerűségből jobbhátvédet kellett játszania, s noha remekül megoldotta ezt a feladatot, a Galatasaray ellen annak ellenére is a védelemben kezdett, hogy Jeremie Frimpong és Conor Bradley bevethető volt azon a poszton. A holland edzőt sokan támadták is a döntése miatt.

A Manchester United legendája, Wayne Rooney összehasonlításként úgy fogalmazott, hogy szerinte olyan döntésekért, amiket Slot tett az elmúlt hetekben, Rúben Amorimot már darabokra szedték volna a korábbi csapatánál.

Szoboszlai Dominik nem a megszokott helyén kezdett Isztambulban
Az isztambuli vereség után már Londonban vár rangadó Szoboszlaiékra
Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Szoboszlai jobbhátvédként szerepeltetése egyébként a védekező csapatok ellen működik, de ez a megoldás nem éppen életbiztosítás az olyan riválisok ellen, akik folyamatosan nyomást próbálnak gyakorolni. Slot a pénteki sajtótájékoztatón megindokolta miért kellett a magyar középpályásnak kedden ismét védőt játszania, s bár arról nem ejtett szót, hogy a Chelsea ellen hol kaphat szerepet, van rá esély, hogy az eredeti posztján fog kezdeni.

Lehetetlen, hogy egy héten belül három meccsen szerepeljen valaki, ha előtte három-négy hétig sérült volt. Ezért kellett Szoboszlai Dominikot áttennünk erre a posztra, aki nagyon-nagyon jól megoldotta a feladatát, kivéve talán azt a pillanatot, amikor tizenegyest ítéltek ellenünk a Galatasaray javára. De ez csak egyetlen momentum a sok percből, amikor ott szerepelt”

 – mondta Slot.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot speaks with the officials after the English Premier League football match between Crystal Palace and Liverpool at Selhurst Park in south London on September 27, 2025. Palace won the game 2-1. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot nyugtatja játékosait a Crystal Palace elleni bajnokin
Fotó: BEN STANSALL / AFP

A Liverpool a legjobb csapat a Chelsea edzője szerint 

A Chelsea trénere, Enzo Maresca a mérkőzés előtt a címvédőt dicsérte, de úgy véli, a rivális kisebb formahanyatlása miatt lehet esélyük.

„A világ összes csapatának megvan a maga gyenge pontja, így a Liverpoolnak is. Persze, ha egy csapat minden meccset megnyer, akkor lehetetlen utolérni. De most, hogy egy-két meccset elvesztettek, az a sebezhetőségüket mutatja. Még ha pontokat is veszítettek mostanában, szerintem a Liverpool jelenleg Anglia legjobb csapata, és ezt már bizonyították azzal, hogy megnyerték a Premier League-et”.

Ahogy ezt a szezont kezdte a Liverpool, különösen Jota tragédiája után, az egészen fantasztikus. Húsz éve magam is átéltem ugyanilyen szörnyűséget, így tudom, hogy egy ilyen időszak sem a játékosoknak, sem az edzőknek nem könnyű. Nagyon erősnek kell lenni. Éppen ezért szerintem nem csupán jól, hanem fantasztikusan teljesítenek, mert egy ilyen problémával tényleg nem könnyű megbirkózni”

 – mondta a Chelsea olasz edzője.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot shakes hand with Chelsea's Italian head coach Enzo Maresca following the English Premier League football match between Liverpool and Chelsea at Anfield in Liverpool, north west England on October 20, 2024. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot gratulált Enzo Marescának a Chelsea májusi győzelme után
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Érdekességek a Chelsea-Liverpool rangadó kapcsán:

  • A Chelsea negatív rekordot állított be azzal, hogy 2025-ben már három meccset is elveszített a Premier League-ben, azt követően, hogy megszerezte a vezetést. 
  • A Chelsea a legutóbbi 12 Liverpool elleni bajokijából csak négy olyan tudott megnyerni, amikor 
  • A tavalyi szezon kezdete óta a Chelsea kapta a legtöbb lapot (114 sárga, 4 piros) a Premier League-ben. 
  • Alexander Isak a legutóbbi két alkalommal betalált a Chelsea otthonában, ám a Newcastle United játékosaként mindkétszer vesztes csapat tagja volt. Amennyiben szombaton gólt szerezne és a Liverpool kikapna, olyan negatív rekordot állítana be, amire 30 éve nem volt példa. A Norwich City és a Leeds korábbi támadója, Rod Wallace az egyetlen olyan játékos, aki három egymást követő szezonban (1992/93 és 1994/95 között) is gólt lőtt idegenben egy adott csapat ellen, de mindannyiszor vereséget szenvedett.
  • A Liverpool az utolsó három idegenbeli vereségét londoni rivális ellen szenvedte el. A csapat legutóbb 2009 októbere és 2010 novembere között szerepelt ilyen rosszul az angol fővárosban, akkor sorozatban négyszer kapott ki.

