Remekül kezdte az idei szezont a Liverpool, ugyanis megnyerte az első öt bajnokiját, és az Atlético Madrid legyőzésével a Bajnokok Ligájában is sikerrel rajtolt, ám az elmúlt napokban váratlanul kétszer is botlott Arne Slot csapata. Előbb múlt szombaton elvesztette a címvédő és listavezető a bajnoki veretlenségét a Crystal Palace otthonában, majd hét közben a BL-ben is kikapott, mégpedig a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray vendégeként. Mindössze másodszor fordult elő a csapattal, hogy két egymást követő meccsét elbukta Arne Slot irányítása alatt. A sebeket mindenesetre nincs idő nyalogatni, ugyanis Szoboszlai Dominikék szombaton már a Chelsea otthonában lépnek pályára.

Múlt héten már elbukott egy meccset Londonban a Liverpool

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Nincs pánik Liverpoolban

A Vörösök meglehetősen súlytalan játékot produkáltak Isztambulban, ugyanis a labdabirtoklási fölény ellenére nem adtak sok munkát a Galatasaray kapusának, Ugurcan Cakirnak. Bár a meccs után a Liverpool játékosai közül többen is, köztük a csapatkapitány Virgil van Dijk is azt nyilatkozta, hogy nincs ok a pánikra, Szoboszlai posztriválisa, Curtis Jones úgy érzi, sokkal többet kell tenniük a pályán ahhoz, hogy megállítsák a formahanyatlást.

Ha végignézünk a csapatunkon, mindenhol világklasszis játékosok vannak. Azonban nem csak ez számít. Olyan srácokra van szükség, akik folyamatosan nyerni akarnak. Tök jó, ha valaki jól bánik a labdával és hasonlók, de menni kell előre, keményen kell dolgozni és többet futni.

Őrültség lenne azt hinni, hogy minden meccset meg tudunk nyerni. Persze, jó lenne, de a valóság az, hogy minden ellenfelünk világszínvonalú, így teljesen normális, ha kikapunk – csak fel kell állni a padlóról” – nyilatkozta a középpályás a klub honlapján.

Curtis Jones finoman odaszúrt a liverpooli csapattársainak

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Chelsea és a Liverpool számára is vízválasztó lehet a rangadó

Szoboszlaiéknak a Premier League szombati játéknapján is idegenben kell pályára lépniük, méghozzá a Stamford Bridge-en, ahol a legutóbbi nyolc meccsükből csak egyet veszítettek el. A Slot-csapat legutóbb májusban kapott ki 3-1-re a Chelsea otthonában, igaz már bajnokként. A forma alapján inkább az első öt körben százszázalékos Liverpool tűnik esélyesebbnek, de a londoniak mellett szólhat, hogy nem kellett utazniuk az elmúlt héten, a Brightonnal és a BL-ben a Benficával is otthon játszhattak, utóbbi csapatot ráadásul – amelynek kispadján volt edzőjük, José Mourinho ült – 1-0-ra legyőzték.