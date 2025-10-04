Remekül kezdte az idei szezont a Liverpool, ugyanis megnyerte az első öt bajnokiját, és az Atlético Madrid legyőzésével a Bajnokok Ligájában is sikerrel rajtolt, ám az elmúlt napokban váratlanul kétszer is botlott Arne Slot csapata. Előbb múlt szombaton elvesztette a címvédő és listavezető a bajnoki veretlenségét a Crystal Palace otthonában, majd hét közben a BL-ben is kikapott, mégpedig a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray vendégeként. Mindössze másodszor fordult elő a csapattal, hogy két egymást követő meccsét elbukta Arne Slot irányítása alatt. A sebeket mindenesetre nincs idő nyalogatni, ugyanis Szoboszlai Dominikék szombaton már a Chelsea otthonában lépnek pályára.
A Vörösök meglehetősen súlytalan játékot produkáltak Isztambulban, ugyanis a labdabirtoklási fölény ellenére nem adtak sok munkát a Galatasaray kapusának, Ugurcan Cakirnak. Bár a meccs után a Liverpool játékosai közül többen is, köztük a csapatkapitány Virgil van Dijk is azt nyilatkozta, hogy nincs ok a pánikra, Szoboszlai posztriválisa, Curtis Jones úgy érzi, sokkal többet kell tenniük a pályán ahhoz, hogy megállítsák a formahanyatlást.
Ha végignézünk a csapatunkon, mindenhol világklasszis játékosok vannak. Azonban nem csak ez számít. Olyan srácokra van szükség, akik folyamatosan nyerni akarnak. Tök jó, ha valaki jól bánik a labdával és hasonlók, de menni kell előre, keményen kell dolgozni és többet futni.
Őrültség lenne azt hinni, hogy minden meccset meg tudunk nyerni. Persze, jó lenne, de a valóság az, hogy minden ellenfelünk világszínvonalú, így teljesen normális, ha kikapunk – csak fel kell állni a padlóról” – nyilatkozta a középpályás a klub honlapján.
Szoboszlaiéknak a Premier League szombati játéknapján is idegenben kell pályára lépniük, méghozzá a Stamford Bridge-en, ahol a legutóbbi nyolc meccsükből csak egyet veszítettek el. A Slot-csapat legutóbb májusban kapott ki 3-1-re a Chelsea otthonában, igaz már bajnokként. A forma alapján inkább az első öt körben százszázalékos Liverpool tűnik esélyesebbnek, de a londoniak mellett szólhat, hogy nem kellett utazniuk az elmúlt héten, a Brightonnal és a BL-ben a Benficával is otthon játszhattak, utóbbi csapatot ráadásul – amelynek kispadján volt edzőjük, José Mourinho ült – 1-0-ra legyőzték.
A Konferencialiga-címvédő és klubvilágbajnok londoni együttes ugyan jól kezdte a szezont, de az utóbbi három fordulóban nyeretlen maradt: előbb döntetlent játszott a Brentforddal, majd kikapott a Manchester Unitedtől és a Brightontól. Így a nyolcadik helyen álló hazaiak számára is nagy tétje lesz a rangadónak, különösen, hogy 2023 tavasza után bukhatnak el újra sorozatban három bajnokit.
A Liverpool viszont még soha nem kapott ki háromszor egymást után Slottal, sőt hasonlóra szintén 2023 tavaszán volt legutóbb példa, akkor Jürgen Klopp-pal zsinórban négy tétmérkőzésen maradt alul a csapat. A Vörösök számára azért is kulcsfontosságú a Chelsea elleni meccs, mert vereség esetén a nagy rivális Arsenal minden bizonnyal letaszítaná az élről Szoboszaliékat, ugyanis az Ágyúsok a kieső helyen álló West Ham Unitedet fogadják.
Ami a londoni Kékeket illeti, Enzo Maresca több kulcsemberére sem számíthat, köztük Cole Palmer és Liam Delap is sérült, de a Liverpool első számú kapusa, Alisson Becker is sérülés miatt hetekre kidőlt.
A Crystal Palace elleni vereség után Szoboszlai úgy fogalmazott, eddig szerencséjük volt a szezonban, lévén a Liverpool az idei hat Premier League-mérkőzéséből hármat is a 90. percben, vagy annál később szerzett góllal nyert nyert meg. Nagy kérdés, hogy a magyar válogatott csapatkapitányára a hétvégi londoni rangadón melyik pozícióban számít majd Arne Slot, ugyanis az elmúlt hetekben kényszerűségből jobbhátvédet kellett játszania, s noha remekül megoldotta ezt a feladatot, a Galatasaray ellen annak ellenére is a védelemben kezdett, hogy Jeremie Frimpong és Conor Bradley bevethető volt azon a poszton. A holland edzőt sokan támadták is a döntése miatt.
A Manchester United legendája, Wayne Rooney összehasonlításként úgy fogalmazott, hogy szerinte olyan döntésekért, amiket Slot tett az elmúlt hetekben, Rúben Amorimot már darabokra szedték volna a korábbi csapatánál.
Szoboszlai jobbhátvédként szerepeltetése egyébként a védekező csapatok ellen működik, de ez a megoldás nem éppen életbiztosítás az olyan riválisok ellen, akik folyamatosan nyomást próbálnak gyakorolni. Slot a pénteki sajtótájékoztatón megindokolta miért kellett a magyar középpályásnak kedden ismét védőt játszania, s bár arról nem ejtett szót, hogy a Chelsea ellen hol kaphat szerepet, van rá esély, hogy az eredeti posztján fog kezdeni.
Lehetetlen, hogy egy héten belül három meccsen szerepeljen valaki, ha előtte három-négy hétig sérült volt. Ezért kellett Szoboszlai Dominikot áttennünk erre a posztra, aki nagyon-nagyon jól megoldotta a feladatát, kivéve talán azt a pillanatot, amikor tizenegyest ítéltek ellenünk a Galatasaray javára. De ez csak egyetlen momentum a sok percből, amikor ott szerepelt”
– mondta Slot.
A Chelsea trénere, Enzo Maresca a mérkőzés előtt a címvédőt dicsérte, de úgy véli, a rivális kisebb formahanyatlása miatt lehet esélyük.
„A világ összes csapatának megvan a maga gyenge pontja, így a Liverpoolnak is. Persze, ha egy csapat minden meccset megnyer, akkor lehetetlen utolérni. De most, hogy egy-két meccset elvesztettek, az a sebezhetőségüket mutatja. Még ha pontokat is veszítettek mostanában, szerintem a Liverpool jelenleg Anglia legjobb csapata, és ezt már bizonyították azzal, hogy megnyerték a Premier League-et”.
Ahogy ezt a szezont kezdte a Liverpool, különösen Jota tragédiája után, az egészen fantasztikus. Húsz éve magam is átéltem ugyanilyen szörnyűséget, így tudom, hogy egy ilyen időszak sem a játékosoknak, sem az edzőknek nem könnyű. Nagyon erősnek kell lenni. Éppen ezért szerintem nem csupán jól, hanem fantasztikusan teljesítenek, mert egy ilyen problémával tényleg nem könnyű megbirkózni”
– mondta a Chelsea olasz edzője.
Érdekességek a Chelsea-Liverpool rangadó kapcsán:
