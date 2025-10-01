Mark Clattenburg, a korábbi Premier League-játékvezető is megszólalt annak kapcsán, hogy Szoboszlai Dominik tizenegyest hozott össze a Liverpool Bajnokok Ligája-meccsén a Galatasaray ellen.

A Liverpool-meccs játékvezetője, Clement Turpin nem hibázott az angolok szerint

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

A játékvezető szerint ezért fújták be a büntetőt a Liverpool ellen

Alan Shearer és Mark Clattenburg tévés szakértőként követték a Vörösök meccsét, és mindketten úgy gondolták, jogos volt az ítélet. A Liverpool második győzelmére hajtott a BL-ben, de a 15. percben hátrányba kerültek Victor Osimhen értékesített büntetője után, és innen már nem volt visszaút.

„Az a hátsó keze volt. Eltalálta, ezzel gyakorlatilag felkínálta neki a lehetőséget, hogy elessen. Eltalálta, a bíró pedig nagyon jól látta az esetet” – mondta Shearer, Clattenburg pedig csatlakozott.

„Egyetértek Alannel. Ahogy ment a párharcba, a hátra lendülő karja az ellenfél arcát találta el. Ez egy egyszerű döntés volt egy jól helyezkedő bírótól” – mondta a korábbi PL-bíró.

A tizenegyest érő esetet ITT nézheti meg.

A meccs után Arne Slot megvédte Szoboszlai Dominikot, azért viszont sok kritikát kap, mert a csapat védője, Jeremie Frimpong játszott előtte, aki Mohamed Szalah helyére került a kezdőbe.

A magyarok közül Kerkez Milos és Szoboszlai kezdő volt, a túloldalon Sallai Roland csereként állt be.