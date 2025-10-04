A Liverpool kezdte jobban a mérkőzést, letámadta a Chelsea-t, azonban a támadások végét nem tudták befejezni a Vörösök, így nem alakult ki a kapu előtt veszélyes helyzet. A londoniak az ötödik perc végén hozták át először huzamosabb ideig a labdát a Pool térfelére. Ezután kiegyenlítetté vált a meccs, majd a 14. percben egy középről indult hazai akció végén Caicedo jó 20 méterről hatalmas bombagólt lőtt a Liverpoolnak, majd kiszakadt a háló, a kapusnak esélye sem volt hárítani. Jó kérdés persze, hogy holt volt a védelem ekkor, mert ezzel 1-0 lett a kékeknek.

A Liverpool kemény csatát vívott a Chelsea ellen

A Liverpool hamar hátrányba került a Chelsea ellen

Így negyedóra sem telt el, mikor a regnáló bajnok máris hátrányba került a meccsen. Nem esett kétségbe a Liverpool, a 19. perc elején Szoboszlai kapott egy remek labdát jó tíz méterre a kapu előtt, de a lövését a védők blokkolni tudták, maradt az 1-0 (és ezzel egy-egy volt a kaput megcélzó kísérletek aránya a találkozón, csak a hazai gólt hozott, míg Szoboszlaié blokkolt lövést). A magyar válogatott csapatkapitánya a 30. percben a szívbajt hozta a szurkolókra, ugyanis a Chelsea gólszerzője szabálytalanul sodorta el a lábát, emiatt pedig fájdalmas arccal terült el a földön, de szerencsére ápolás nélkül is hamar össze tudta magát szedni és folytatni a mérkőzést.

A 33. percben Kerkez került nagy helyzetbe a tizenhatoson belül, azonban önzetlen akart lenni a fiatal bekk és középre passzolt, nem kapura lőtt, így nem lett nagy veszély a dologból. Öt perccel később már a másik oldalon egy rögzített helyzet után a Chelsea-ből Garnacho lőhetett takarásból, gyakorlatilag csak centiméterekkel tévesztett célt, a kapus tehetetlenül nézte az esetet, maradt az 1-0. Még az ismétlést sem tudtuk megnézni, Garnacho alkotott ismét, betört a tizenhatoson belülre, majd terült el a földön, és a hazaiak, valamint a nézők reklamálása mellett mind arra vártunk, hogy a VAR-szobában mit mondanak, Szoboszlai ellökte-e a hazaik játékosát vagy nem történt szabálytalanság, végül utóbbi nyert, nem lett büntető a dologból.