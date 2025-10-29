A Liverpool 20.45-től fogadja majd a Crystal Place-t szerda este, Arne Slot csapata pedig – amely négy meccse csak kikap a bajnokságban – a Bajnokok Ligája után a Ligakupában javíthatna. A holland menedzsernek sok sérültet kell pótolnia, ami esélyt jelenthet a fiatalabbaknak.

Szoboszlai Dominik pihenőt kaphat, de Kerkez újra játszhat a Liverpool meccsén

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Mennyire tartalékolhat a Liverpool?

A holland edző az előző, Southampton elleni fordulóban szinte teljes csapatot cserélt, ahol Alexander Isak és Hugo Ekitike góljaival 2–1-re nyert a Liverpool. A bukdácsoló angol bajnoknál biztosan nem léphet majd pályára Alisson Becker, Jeremie Frimpong és Giovanni Leoni sem. Minden bizonnyal hiányzik majd Ryan Gravenberch és Alexander Isak is, de Curtis Jones játéka is bizonytalan.

Freddie Woodman, a Liverpool kapusa tétmeccsen is bemutatkozhat a csapatban, pedig Mamardasvili számára is jól jönne a sikerélmény. Frimpong combsérülése miatt elképzelhető, hogy a menedzser nem kockáztatja Conor Bradley játékát sem, mivel ő az egyetlen bevethető felnőtt jobbhátvéd.

A védelemben Joe Gomez kaphat szerepet középen, hiszen Leoni hiányzik, mellette Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté vagy az akadémisták közül Rhys Williams és Amara Nallo lehet opció. Wataru Endo is visszakerülhet hátra, de ez újabb kérdéseket vet fel a középpályán, főként, ha Jones és Gravenberch sem épül fel. Újra lehetőséget kaphat majd Kerkez Milos, aki hétvégén a Brentford ellen megszerezte első liverpooli gólját.

A középpályán Alexis Mac Allister visszatérhet a kezdőbe, Trey Nyoni is esélyes a szereplésre, bár a sérülések miatt a rotáció lehetősége korlátozott – különösen, ha Szoboszlai Dominikot ezúttal is pihentetik.

A támadósorban az előző körben Slot Ngumohát és Nyonit kezdette, míg Jayden Danns csereként állt be, most Ekitike, Gakpo és Szalah is bevethető, kérdés, ők mennyi percet kapnak majd, ha kapnak egyáltalán.

Nem minden a Liverpool mellett szól

A két csapat egyébként 20 éve nem találkozott a Ligakupában, akkor a Crystal Palace 2-1-re nyert a Selhurst Parkban. Ebben a párosításban a Liverpool legutóbbi nyolc hazai meccséből ötöt megnyert.