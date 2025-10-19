A Liverpool hazai pályán fogadja vasárnap kora délután az ősi rivális Manchester Unitedet. A rangadó mindkét csapat számára különösen fontos, hiszen Arne Slot együttese a legutóbbi három tétmeccsét elveszítette, a Manchester United pedig meglehetősen felemásan szerepel eddig a Premier League-ben, ami miatt hosszú hete óta veszélyben van Rúben Amorim állása.

Szoboszlai, Kerkez és Szalah is ott van a Liverpool kezdőjében

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool az előző idényben szerzett bajnoki címével megszerezte a 20. elsőségét az angol élvonalba, amivel beérte a Manchester Unitedet az örökranglistán.

A mérkőzés előtt Arne Slot és Rúben Amorim is kijelölte kezdőcsapatát. A várakozásoknak megfelelően Liverpool két magyar válogatott labdarúgókkal, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal áll fel a vasárnap 17.30-kor kezdődő rangadón.

Bár a válogatott szünetről Ibrahima Konaté és Ryan Gravenberch is sérülten tért vissza, mindketten tudták vállalni a játékot, így Arne Slot csak a hosszabb ideje harcképtelen Wataru Endora, Alissonra és Giovanni Leonira nem számíthatott. A manchesterieknél Lisandro Martínez ugyan már újra edzésbe állt súlyos térdszalagszakadása után, de erre a meccsre még nem nevezte őt Rúben Amorim, aki az argentin védő mellett csak Noussair Mazraouit és Ayden Heavent volt kénytelen nélkülözni.

Ugyan az elmúlt hetekben Szoboszlai Dominik a védelemben szerepelt, ezúttal ismét a középpálya közepén irányíthat majd, aminek a sokak által kritizált Floria Wirtz itta meg a levét, ugyanis a magyar válogatott csapatkapitánya kiszorította a német sztárt a kezdőből. A vendégeknél némi meglepetésre kimaradt a elmúlt hetekben formába lendülő szlovén csatár, Benjamin Sesko, akinek helyén Matheus Cunha kezd, valamint ott van a kapuban Senne Lammens, akit már az első meccse után klublegendákhoz kezdtek hasonlítani.

A Liverpool a Mamardashvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Isak összeállításban kezdte a meccset, míg a Manchester Unitednél a Lammens – Dalot, Maguire, de Ligt – Diallo, Casemiro, Bruno Fernades, Shaw – Mbuemo, Mount – Cunha kezdő futott ki az Anfield gyepszőnyegére.