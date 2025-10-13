A fejlett technológiának és a több évtizedes tapasztalatnak köszönhetően az Adidas milliméter pontossággal tud egyedi cipőket készíteni a Liverpool- játékosok számára. „A kényelem összefügg a teljesítménnyel” – mondja Michael Haley, az Adidas sportolói termékek kiválóságáért felelős vezetője. Az Adidashoz kapcsolódó Reds csapat tagjai ellátogathatnak a németországi Herzogenaurachban található globális központba – amelynek neve találóan „World of Sports” (a sport világa) – értékelésre.

Szoboszlai és a többi Liverpool-játékos különleges cipőket kapnak

Fotó: Ryan Pierse / Getty Images Europe

Alternatív megoldásként Michael és kollégái elhozhatják futurisztikus megjelenésű technológiájukat az AXA Training Centre-be. A folyamat azzal kezdődik, hogy 3D-szkennerrel felmérik mindkét lábat, hogy minden adatot rögzítsenek, például a lábujjak magasságát, a lábfej szélességét és a lábív hosszát. Ezt követően a játékosok egy lábnyomás-mérő eszközre lépnek, amely további elemzéseket végez.

Ezeket az adatokat, valamint a klub orvosi csapatával való együttműködést felhasználva finomítják a cipő kialakítását, nemcsak a kényelem, hanem a teljesítmény, a sérülésveszély csökkentése és adott esetben a felépülés támogatása érdekében is. A profi futballban a játékosok körében az a tendencia, hogy a cipőket szorosan illeszkedőre választják, mivel a játékosok a maximális kontrollt és a labdaérintés érzését keresik.

A tudományos rész befejezése után a folyamat az esztétikára és a cipő még személyre szabottabbá tételére tér át. Ez gyakran a partner/házastárs és a gyermekek nevének, valamint a nemzeti zászlóknak a felvésésével történik. A gyártás azonban annyira fejlett, hogy ma már akár fényképeket is lehet rájuk gravírozni. Az ebben a munkamenetben összegyűjtött összes adatot elküldik az Adidas scheinfeldi, méretre szabott gyárába, amelyben az Adidas ikonikus Copa Mundials és néhány limitált kollekciós modellje ma is gyártásra kerül.

Egy szezon alatt négyféle színű cipőt gyártanak egy játékos számára; az Adidas jelenlegi vezető franchise-ai között szerepelnek az ikonikus Predator és F50 cipők, amelyeket a Liverpool férfi és női csapatainak számos játékosa visel. Általában negyedévente négy-négy darabot kapnak minden modellből – kettőt puha talajra, kettőt pedig kemény talajra tervezve. Azok, akik nemzetközi szinten játszanak, általában többet használnak el. És talán a leginkább lenyűgöző elem az egész folyamatban a személyre szabott cipők gyors elkészítése, mert a méretvétel, a tervezés, a gyártás és a pályán való viselés mindössze 10 nap alatt történik.