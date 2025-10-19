Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 8. fordulójának rangadóján a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool a Manchester Unitedet fogadta. Arne Slot együttese meglepetésre gyorsan hátrányba került, a Liverpool szurkolói pedig forronganak a közösségi médiában.

Nem indult jól a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool számára a rangadó, ugyanis alighogy a szurkolók abbahagyták a „You'll Never Walk Alone” éneklését, döbbent csend lett úrrá az Anfielden, ugyanis már a 2. perben megszerezte a vezetést a Manchester United Bryan Mbuemo góljával.

A Liverpool szurkolók szerint nem kellett volna megadni Bryan Mbeumo gólját
A Liverpool szurkolók szerint nem kellett volna megadni Bryan Mbeumo gólját
Fotó: PETER POWELL / AFP

A döbbenet aztán gyorsan átalakult haraggá. A Liverpool szurkolói ugyanis azért dühösek, mert szurkolók szerintük nem lett volna szabad megadni a gólt, mivel Alexis Mac Allister a felezőpálya közelében fejsérülést szenvedett. A United gólja előtt Mbuemo és Virgil van Dijk ütközött a levegőben, ami után a labda Diallo elé került, ám a holland védő véletlenül lekönyökölte hátulról a csapattársát, így az világbajnok argentin középpályás lent maradt a földön. A játékvezető azonban nem állította meg a játékot, mert háttal állt az esetnek, a United pedig a támadás végén megszerezte a vezetést, így Mac Allistert csak ezt követően kezdték el ápolni a pályán. 

Dühösek a Liverpool szurkolói

A Liverpool legendás védője, Jamie Carragher sem hitt a szemének, aki azt mondta a gól után: „A földön feküdt, és a fejét fogta...” 

A Vörösök szurkolói rendkívül dühösek voltak az ítélt miatt, aminek a közösségi médiában adtak hangot.

  • „A játékvezető nem látta, hogy Mac Allister fejsérülést szenvedett, miközben a földön feküdt és a fejét fogta” – dühöngött az egyik szurkoló.
  • „Michael Oliver a játvezetés szégyenfoltja, amiért nem állította meg a játékot a fejsérülése után” – mondta egy második.
  • „A bírónak meg kellett volna állítania a játékot, de a sípszóig kell játszani. Mindig a sípszó dönt. Úgy tűnik, ezt elfelejtettük ebben a szezonban” – fogalmazott egy harmadik drukker.
  • „Fejsérülés történt. Lehet, hogy a játékvezető nem látta, de még ha csapattárs is, szerintem akkor is meg kellett volna állítani a játékot!”

