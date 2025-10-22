Gyászol a Liverpool. Szörnyű tragédia érte a klubot, ugyanis szerda este tragikus hirtelenséggel meghalt a női csapat felszerelés menedzsere, Jonathan Humble. A szomorú hírről a klub hivatalos oldala számolt be.

Gyászol a Liverpool, elhunyt Jonathan Humble

Fotó: Unsplash

Gyászol a Liverpool

Humble vasárnap este otthonában lett rosszul, és állapota nagyon gyorsan romlott. Olyannyira, hogy hiába került rögtön kórházba és intenzív osztályra, az életét már nem tudták megmenteni.

Humble egy éve lett a Liverpool alkalmazottja és nagyon gyorsan a melwoodi edzőközpont egyik népszerű alakjává vált. Népszerűségét még az sem tudta rontani, hogy korábban hat éven át a Manchester United alkalmazottja volt hasonló szerepkörben.

Liverpool Football Club is deeply saddened by the passing of Women’s first team kit manager, Jonathan Humble, following a sudden illness.



The thoughts of everyone at the club are with Jonathan’s friends, family and loved ones at this sad time. — Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) October 22, 2025

„Amikor a hét elején bent jártam nála a kórházban, több klub munkatársával is találkoztam, ami egyértelműen azt jelzi, hogy milyen nagyszerű ember volt, és mennyire megbecsülték, bárhova is ment. Rettentően fog hiányozni” – mondta Andy O'Boyle, a Liverpool női csapatának klubigazgatója.

Jonathan Humble halála szinte napra pontosan egy hónappal a női csapat korábbi edzőjének, Matt Beardnek a tragikus elhunyta után következett be.