A Liverpool szerda este (21.00) Frankfurtban lép pályára a Bajnokok Ligájában, és olyan negatív spirálba kerülhet, amilyenre 70 éve nem volt példa: legutóbb 1953 márciusában fordult elő, hogy a Vörösök öt tétmeccset veszítettek zsinórban, még Don Welsh irányítása alatt. Arne Slot együttese most négyszer kapitulált egymás után, közülük pedig a legfájóbb a Manchester United elleni, 2-1-re elveszített hazai rangadó.
A szurkolók türelme elfogyott, a brit sajtó szerint pedig a holland edző a legkritikusabb időszakához érkezett. Három vezető sportlap – a Sky Sports, a Liverpool Echo és a The Athletic – egymástól függetlenül is arra jutott: változás nélkül a Liverpool még mélyebbre süllyedhet.
Sky Sports: a védelem összeomlott, Szoboszlai a mentőöv
A Sky Sports Between the Lines rovata szerint a Liverpool problémái egyszerre egyéni és szerkezeti eredetűek. A Manchester United elleni 2-1-es vereség már a negyedik volt zsinórban, és felesleges a három kapufával mentegetőzni.
Mohamed Szalah formája a legnagyobb aggodalom: az előző PL-idény legjobb játékosának megválasztott klasszis hét bajnokin nem szerzett akciógólt, amire korábban sosem volt példa. Jamie Carragher szerint „33 évesen már nem automatikus kezdő.”
A Sky Sports kiemeli, a statisztikák is ezt mutatják: Szalah lövésszáma és xG-je csökkent, míg a nyáron igazolt Florian Wirtz sem hozta meg a várt kreatív áttörést. Trent Alexander-Arnold hiánya megbontotta a jobb oldalt, ahol Szoboszlai Dominik többször is vészmegoldásként játszott jobbhátvédet, ami stabilitást hozott, de így a magyar középpályás nem tudta megfelelően a támadásokat segíteni. A bal oldalon Kerkez Milos váltotta Andrew Robertsont, ám a védelem továbbra is ingatag: a Liverpool a legutóbbi 12 bajnokiból nyolcszor legalább két gólt kapott.
Radikális javaslat a legendától, Kerkezt is érinti
A helyzetre Steve Nicol, a Liverpool négyszeres bajnok és BEK-győztes legendája kínált merész megoldást: a Liverpool Echo által is idézett ESPN-en azt mondta, áthúzná Conor Bradley-t balhátvédbe – akár Kerkez Milos helyére –, és mellette Jeremie Frimpongot szerepeltetné jobbhátvédként.
Kerkez túlságosan befolyásolja a többieket – védekezésben és labdabirtoklásban is gyenge láncszem. Bradley legyen balhátvéd, az első feladata, hogy Gakpót biztosítsa. Nem kell felfutnia, csak legyen stabil
– mondta Nicol, aki szerint Frimpong „fertőző energiája” adhatná vissza a csapat lendületét. Nicol Szalah-t még nem hagyná ki, de Ekitikét a kezdőbe tenné: „ő az, aki most képes új ritmust hozni a támadásokba.”
Liverpool Echo: új korszak a Wirtz, Isak, Ekitiké trióval
A klublegenda John Aldridge, a Liverpool egykori gólkirálya és válogatott csatára a Liverpool Echóban írt arról, hogy szerinte most jött el az idő a nagy váltásra.
Wirtz, Isak és Ekitiké a klub jövője
– írta Aldridge, aki szerint Slotnak bátornak kell lennie, és hosszú távon rájuk kell építenie a csapatot. Úgy látja, hogy a holland edzőnek végre mernie kell Szalah nélkül is megfogni a kormányt, mert a csapat csak így tud új ritmust találni. A Frankfurt elleni meccs szerinte kulcsfontosságú – Ekitikének, aki korábban épp ott játszott, kezdőként kell bizonyítania.
The Athletic: Isak és a kohézió hiánya
A The Athletic szerint a Liverpool válsága legjobban Alexander Isak történetében tükröződik. A 125 millió fontért szerződtetett svéd csatár 382 perc alatt mindössze egy gólt szerzett, és továbbra is kívülállónak tűnik Slot rendszerében. A lap szerint Isak „félkész projekt”: a csapattársakkal nincs összhang, a Newcastle-ben megszokott automatizmusok hiányoznak.
A csapat gondjai ugyanakkor ennél mélyebbek. James Pearce, a Liverpoolt évek óta belülről ismerő újságíró egy hétfőn megjelent Athletic-cikkben azt írta: Slot együttese „túl nyitott, túl könnyen átjátszható, és az egyéni teljesítmények is visszaestek.” A holland edző a Manchester United elleni vereség után maga is elismerte:
Nyolc-kilenc ziccerünk volt, de csak egyet váltottunk gólra – túl sok helyzetet pazaroltunk el.
Virgil van Dijk szerint a gond nemcsak a befejezés, hanem a szervezetlenség: „rossz döntéseket hoztunk, és túl sokszor maradtunk nyitva, amikor elveszítettük a labdát.”
Pearce rámutat: a Liverpool 12 tétmeccséből hétszer legalább két gólt kapott, a pontrúgások levédekezésében pedig csak a 17. helyen áll a Premier League-ben. Ez már nem forma-, hanem rendszerszintű probléma.
A The Athletic szerint a válság nem egy-egy játékos hibája, hanem a szerkezeté. Slotnak előbb stabilitást kell hoznia, csak azután jöhetnek a győzelmek.
Frankfurti nézőpont: Ekitikét fütty helyett taps várja
A német Hessenschau szerint Frankfurtban különleges hangulatban várják a Liverpool elleni rangadót: Hugo Ekitiké visszatérése szimbolikus pillanat, hiszen 64 tétmeccsen 26 gólt szerzett az Eintrachtban, és a szurkolók máig kedvelik. A lap szerint Ekitikét valószínűleg nem füttykoncert, hanem taps fogadja majd, ellentétben más ex-játékosokkal.
Dino Toppmöller vezetőedző próbálja stabilizálni a hátsó alakzatot, de a hibák ismétlődnek – a Freiburg elleni 2-2 után a lap szerint most a közönség lelkesedése lehet a döntő tényező.
A Waldstadion közönsége különleges atmoszférát teremt – ők lesznek a tizenkettedik játékos
– írja a portál. Az Eintrachtnál mindenki tudja, hogy a Liverpool támadóereje hatalmas, de a német lap szerint a hazai oldalon ott a titkos fegyver: a közönség, amely mindig segít, ha baj van. A mérkőzésnek akár a hazai oldalról is lehet magyar vonatkozása, Fenyő Noah ugyanis bekerült a Frankfurt bő BL-keretébe (arról egyelőre nincs hír, hogy leül-e majd a kispadra Szoboszlaiék ellen).
A fogadóirodák szerint nyílt meccs várható
A vezető nemzetközi fogadóirodák szerint a meccs teljesen nyílt: az Eintracht-győzelem 2,70-2,90, a döntetlen 3,40-3,60, a Liverpool-siker 2,55-2,75 szorzóval fut. Nem tekintik tehát egyértelmű favoritnak a Liverpoolt, ami a négy vereség után nem meglepő, illetve a hazai pálya és a német csapat motivációja kiegyenlíti az erőviszonyokat.
- Még több cikk