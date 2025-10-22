Live
Négy vereség után forrong Liverpool: a szurkolók forradalmat, a szakértők szerkezeti átalakítást követelnek. A Sky Sports, a Liverpool Echo és a The Athletic is más-más megoldást kínál Arne Slotnak, akinek a frankfurti Bajnokok Ligája-fordulóban kell bizonyítania, hogy ura maradt a helyzetnek.

A Liverpool szerda este (21.00) Frankfurtban lép pályára a Bajnokok Ligájában, és olyan negatív spirálba kerülhet, amilyenre 70 éve nem volt példa: legutóbb 1953 márciusában fordult elő, hogy a Vörösök öt tétmeccset veszítettek zsinórban, még Don Welsh irányítása alatt. Arne Slot együttese most négyszer kapitulált egymás után, közülük pedig a legfájóbb a Manchester United elleni, 2-1-re elveszített hazai rangadó.

Nagy a baj, de ki tud mászni a gödörből a Liverpool?
Nagy a baj, de ki tud mászni a gödörből a Liverpool?
Fotó: PETER POWELL / AFP

A szurkolók türelme elfogyott, a brit sajtó szerint pedig a holland edző a legkritikusabb időszakához érkezett. Három vezető sportlap – a Sky Sports, a Liverpool Echo és a The Athletic – egymástól függetlenül is arra jutott: változás nélkül a Liverpool még mélyebbre süllyedhet.

Sky Sports: a védelem összeomlott, Szoboszlai a mentőöv

A Sky Sports Between the Lines rovata szerint a Liverpool problémái egyszerre egyéni és szerkezeti eredetűek. A Manchester United elleni 2-1-es vereség már a negyedik volt zsinórban, és felesleges a három kapufával mentegetőzni.

Mohamed Szalah formája a legnagyobb aggodalom: az előző PL-idény legjobb játékosának megválasztott klasszis hét bajnokin nem szerzett akciógólt, amire korábban sosem volt példa. Jamie Carragher szerint „33 évesen már nem automatikus kezdő.”

A Sky Sports kiemeli, a statisztikák is ezt mutatják: Szalah lövésszáma és xG-je csökkent, míg a nyáron igazolt Florian Wirtz sem hozta meg a várt kreatív áttörést. Trent Alexander-Arnold hiánya megbontotta a jobb oldalt, ahol Szoboszlai Dominik többször is vészmegoldásként játszott jobbhátvédet, ami stabilitást hozott, de így a magyar középpályás nem tudta megfelelően a támadásokat segíteni. A bal oldalon Kerkez Milos váltotta Andrew Robertsont, ám a védelem továbbra is ingatag: a Liverpool a legutóbbi 12 bajnokiból nyolcszor legalább két gólt kapott.

Szoboszlai, Kerkez és Szalah is ott van a Liverpool kezdőjében
Szoboszlai biztos pont, Kerkez helyére akár Bradleyt is betennék, Szalahtól pedig elvennék az állandó kezdő státuszt
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Radikális javaslat a legendától, Kerkezt is érinti

A helyzetre Steve Nicol, a Liverpool négyszeres bajnok és BEK-győztes legendája kínált merész megoldást: a Liverpool Echo által is idézett ESPN-en azt mondta, áthúzná Conor Bradley-t balhátvédbe – akár Kerkez Milos helyére –, és mellette Jeremie Frimpongot szerepeltetné jobbhátvédként. 

Kerkez túlságosan befolyásolja a többieket – védekezésben és labdabirtoklásban is gyenge láncszem. Bradley legyen balhátvéd, az első feladata, hogy Gakpót biztosítsa. Nem kell felfutnia, csak legyen stabil

 – mondta Nicol, aki szerint Frimpong „fertőző energiája” adhatná vissza a csapat lendületét. Nicol Szalah-t még nem hagyná ki, de Ekitikét a kezdőbe tenné: „ő az, aki most képes új ritmust hozni a támadásokba.”

Liverpool Echo: új korszak a Wirtz, Isak, Ekitiké trióval

A klublegenda John Aldridge, a Liverpool egykori gólkirálya és válogatott csatára a Liverpool Echóban írt arról, hogy szerinte most jött el az idő a nagy váltásra. 

Wirtz, Isak és Ekitiké a klub jövője

 – írta Aldridge, aki szerint Slotnak bátornak kell lennie, és hosszú távon rájuk kell építenie a csapatot. Úgy látja, hogy a holland edzőnek végre mer­nie kell Szalah nélkül is megfogni a kormányt, mert a csapat csak így tud új ritmust találni. A Frankfurt elleni meccs szerinte kulcsfontosságú – Ekitikének, aki korábban épp ott játszott, kezdőként kell bizonyítania.

The Athletic: Isak és a kohézió hiánya

A The Athletic szerint a Liverpool válsága legjobban Alexander Isak történetében tükröződik. A 125 millió fontért szerződtetett svéd csatár 382 perc alatt mindössze egy gólt szerzett, és továbbra is kívülállónak tűnik Slot rendszerében. A lap szerint Isak „félkész projekt”: a csapattársakkal nincs összhang, a Newcastle-ben megszokott automatizmusok hiányoznak.

Alexander Isak megszerezte első gólját a Liverpool színeiben
Alexander Isak eddig mindössze egy gólt szerzett vörös mezben
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A csapat gondjai ugyanakkor ennél mélyebbek. James Pearce, a Liverpoolt évek óta belülről ismerő újságíró egy hétfőn megjelent Athletic-cikkben azt írta: Slot együttese „túl nyitott, túl könnyen átjátszható, és az egyéni teljesítmények is visszaestek.” A holland edző a Manchester United elleni vereség után maga is elismerte:

Nyolc-kilenc ziccerünk volt, de csak egyet váltottunk gólra – túl sok helyzetet pazaroltunk el.

Virgil van Dijk szerint a gond nemcsak a befejezés, hanem a szervezetlenség: „rossz döntéseket hoztunk, és túl sokszor maradtunk nyitva, amikor elveszítettük a labdát.”

Pearce rámutat: a Liverpool 12 tétmeccséből hétszer legalább két gólt kapott, a pontrúgások levédekezésében pedig csak a 17. helyen áll a Premier League-ben. Ez már nem forma-, hanem rendszerszintű probléma.

A The Athletic szerint a válság nem egy-egy játékos hibája, hanem a szerkezeté. Slotnak előbb stabilitást kell hoznia, csak azután jöhetnek a győzelmek.

Frankfurti nézőpont: Ekitikét fütty helyett taps várja

A német Hessenschau szerint Frankfurtban különleges hangulatban várják a Liverpool elleni rangadót: Hugo Ekitiké visszatérése szimbolikus pillanat, hiszen 64 tétmeccsen 26 gólt szerzett az Eintrachtban, és a szurkolók máig kedvelik. A lap szerint Ekitikét valószínűleg nem füttykoncert, hanem taps fogadja majd, ellentétben más ex-játékosokkal.

Ekitikét örömmel látják viszont Frankfurtban a német csapat szurkolói
Ekitikét örömmel látják viszont Frankfurtban a német csapat szurkolói
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Dino Toppmöller vezetőedző próbálja stabilizálni a hátsó alakzatot, de a hibák ismétlődnek – a Freiburg elleni 2-2 után a lap szerint most a közönség lelkesedése lehet a döntő tényező. 

A Waldstadion közönsége különleges atmoszférát teremt – ők lesznek a tizenkettedik játékos

 – írja a portál. Az Eintrachtnál mindenki tudja, hogy a Liverpool támadóereje hatalmas, de a német lap szerint a hazai oldalon ott a titkos fegyver: a közönség, amely mindig segít, ha baj van. A mérkőzésnek akár a hazai oldalról is lehet magyar vonatkozása, Fenyő Noah ugyanis bekerült a Frankfurt bő BL-keretébe (arról egyelőre nincs hír, hogy leül-e majd a kispadra Szoboszlaiék ellen).

A fogadóirodák szerint nyílt meccs várható

A vezető nemzetközi fogadóirodák szerint a meccs teljesen nyílt: az Eintracht-győzelem 2,70-2,90, a döntetlen 3,40-3,60, a Liverpool-siker 2,55-2,75 szorzóval fut. Nem tekintik tehát egyértelmű favoritnak a Liverpoolt, ami a négy vereség után nem meglepő, illetve a hazai pálya és a német csapat motivációja kiegyenlíti az erőviszonyokat.

