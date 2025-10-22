A Liverpool szerda este (21.00) Frankfurtban lép pályára a Bajnokok Ligájában, és olyan negatív spirálba kerülhet, amilyenre 70 éve nem volt példa: legutóbb 1953 márciusában fordult elő, hogy a Vörösök öt tétmeccset veszítettek zsinórban, még Don Welsh irányítása alatt. Arne Slot együttese most négyszer kapitulált egymás után, közülük pedig a legfájóbb a Manchester United elleni, 2-1-re elveszített hazai rangadó.

Nagy a baj, de ki tud mászni a gödörből a Liverpool?

Fotó: PETER POWELL / AFP

A szurkolók türelme elfogyott, a brit sajtó szerint pedig a holland edző a legkritikusabb időszakához érkezett. Három vezető sportlap – a Sky Sports, a Liverpool Echo és a The Athletic – egymástól függetlenül is arra jutott: változás nélkül a Liverpool még mélyebbre süllyedhet.

Sky Sports: a védelem összeomlott, Szoboszlai a mentőöv

A Sky Sports Between the Lines rovata szerint a Liverpool problémái egyszerre egyéni és szerkezeti eredetűek. A Manchester United elleni 2-1-es vereség már a negyedik volt zsinórban, és felesleges a három kapufával mentegetőzni.

Mohamed Szalah formája a legnagyobb aggodalom: az előző PL-idény legjobb játékosának megválasztott klasszis hét bajnokin nem szerzett akciógólt, amire korábban sosem volt példa. Jamie Carragher szerint „33 évesen már nem automatikus kezdő.”

A Sky Sports kiemeli, a statisztikák is ezt mutatják: Szalah lövésszáma és xG-je csökkent, míg a nyáron igazolt Florian Wirtz sem hozta meg a várt kreatív áttörést. Trent Alexander-Arnold hiánya megbontotta a jobb oldalt, ahol Szoboszlai Dominik többször is vészmegoldásként játszott jobbhátvédet, ami stabilitást hozott, de így a magyar középpályás nem tudta megfelelően a támadásokat segíteni. A bal oldalon Kerkez Milos váltotta Andrew Robertsont, ám a védelem továbbra is ingatag: a Liverpool a legutóbbi 12 bajnokiból nyolcszor legalább két gólt kapott.

Szoboszlai biztos pont, Kerkez helyére akár Bradleyt is betennék, Szalahtól pedig elvennék az állandó kezdő státuszt

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Radikális javaslat a legendától, Kerkezt is érinti

A helyzetre Steve Nicol, a Liverpool négyszeres bajnok és BEK-győztes legendája kínált merész megoldást: a Liverpool Echo által is idézett ESPN-en azt mondta, áthúzná Conor Bradley-t balhátvédbe – akár Kerkez Milos helyére –, és mellette Jeremie Frimpongot szerepeltetné jobbhátvédként.

Kerkez túlságosan befolyásolja a többieket – védekezésben és labdabirtoklásban is gyenge láncszem. Bradley legyen balhátvéd, az első feladata, hogy Gakpót biztosítsa. Nem kell felfutnia, csak legyen stabil

– mondta Nicol, aki szerint Frimpong „fertőző energiája” adhatná vissza a csapat lendületét. Nicol Szalah-t még nem hagyná ki, de Ekitikét a kezdőbe tenné: „ő az, aki most képes új ritmust hozni a támadásokba.”