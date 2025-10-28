A címvédő Liverpool számára egyre nagyobb a tét: a csapat az utóbbi hat tétmérkőzéséből ötöt elveszített, és Arne Slot vezetőedző minden korábbinál nagyobb nyomás alatt dolgozik. A holland szakember a The Athletic szerint most tapasztalatra és fizikai erőre építene, miután csapata sorra szenvedi a vereségeket a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik helye betonbiztos a Liverpool kezdőjében, Szalahé nagyon nem

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Az elemzés szerint Slot a 4-4-2-es felálláshoz térhet vissza, amelyet a Frankfurt elleni BL-győzelem során már sikerrel alkalmazott. A cél: visszahozni a stabilitást és a küzdőszellemet, amelyek tavaly bajnoki címet hoztak a klubnak.

Kerkez helyét Robertson veheti át

A legnagyobb változás a védelemben várható, ahol Kerkez Milos helye került veszélybe. A 21 éves magyar balhátvéd formája ingadozó volt, és Virgil van Dijk mellett sem találta még a ritmust. A The Athletic szerint ezért az edző a rutinos Andy Robertson csatasorba küldését fontolgatja, hogy erősítse a védelem szervezettségét és kommunikációját.

A lap szerint Slot a Brentford elleni kezdőhöz képest több poszton is változtathat, miközben a frankfurti győztes rendszerre épít.

A Frankfurt elleni csapathoz képest várhatóan csak egy helyen módosulna az összeállítás – éppen ott, ami a magyar szurkolóknak a legfájóbb: Kerkez helyén Robertson kezdhet.

Szoboszlai kulcsember maradhat

Ezzel szemben Szoboszlai Dominik továbbra is az egyik legbiztosabb pont a középpályán. A cikk kiemeli, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya az utóbbi hetekben is a legjobb formában lévők közé tartozott, és Slot bízik benne, hogy dinamizmusa, távoli lövései és játékolvasása kulcsfontosságú lehet az Aston Villa elleni találkozón is.

A várható formációban Szoboszlai jobb oldali középpályásként kaphat szerepet a 4-4-2-ben, ahogy az Eintracht Frankfurt elleni győzelem alkalmával is. Ez a pozíció nem klasszikus szélsőt jelent, hanem féltérben mozgó támadó középpályást, aki védekezésben visszalép a négyes láncba, támadásban pedig befelé húzódik, hogy irányítson, passzsávokat nyisson és kapura is veszélyes legyen.

A szélességet mögötte Joe Gomez biztosíthatja, így Szoboszlai a középső zónákban szabadabban mozoghat – hasonlóan ahhoz, ahogy a magyar válogatottban is gyakran játszik.

Ez a szerep különösen testhezálló számára, mivel ötvözi a kreatív irányítói feladatokat a Slot által megkövetelt intenzív futómunkával.