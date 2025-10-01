Az FC Barcelonánál nem felejtik el Luis Enrique szerepét és eredményeit. A katalán klubban játékosként nyolc, majd edzőként hét évet eltöltő klublegenda összesen 16 trófeát nyert a két időszakban bajnoki címektől, Bajnokok Ligáján át az Interkontinentális Kupáig. Szóval, érthető, ha jó szívvel emlékeznek rá.

Luis Enrique 2015. június 6-án a Berlini Olimpia Stadionban Xanával együtt ünnepli a Juventus elleni Bajnokok Ligája-döntőben aratott diadalt

Fotó: LLUIS GENE / AFP

Luis Enrique és a Xana Alapítvány

A katalán szakemberrel kapcsolatban közismert történet, hogy 2019-ben, mindössze 9 évesen csontrákban meghalt Xana nevű kislánya. A kislányról elnevezett Xana Alapítvány két héttel ezelőtt az Aranylabda-gálán a díjazottak közé került: a társadalmi felelősségvállalásért járó Sócrates-díjat vehette át Luis Enrique másik lánya, Sira.

A kiváló edző szerdán este a BL-címvédő Paris Saint-Germain élén tér vissza egykori sikerei színhelyére (legalábbis a városba, és nem a Camp Nouba)

És itt jönnek képbe a Barca-drukkerek: a klub alapítványa a Polseres Blaugranas program keretében el fogja árverezni a mérkőzésen viselt Barca-mezeket, és a bevételt a Xana Alapítványnak továbbítja majd. A Polseres Blaugranas program célja, hogy megkönnyítse a hosszú kórházi kezelésre szoruló gyermekek életét.

Egyébként ugyanígy fog tenni Enrique jelenlegi csapata, a PSG is.