Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kitört a pánik Oroszországban egy váratlan dolog miatt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Emberségből és sportszerűségből már a címvédő Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-meccs előtt jelesre vizsgázott az FC Barcelona szurkolótábora. A Barca drukkereinek egyik alapítványa ugyanis a PSG jelenlegi edzőjének, egyben korábbi játékosuk és edzőjük, Luis Enrique alapítványát készül támogatni.

Az FC Barcelonánál nem felejtik el Luis Enrique szerepét és eredményeit. A katalán klubban játékosként nyolc, majd edzőként hét évet eltöltő klublegenda összesen 16 trófeát nyert a két időszakban bajnoki címektől, Bajnokok Ligáján át az Interkontinentális Kupáig. Szóval, érthető, ha jó szívvel emlékeznek rá.

Barcelona's coach Luis Enrique and his daughter Xana wave a flag after the UEFA Champions League Final football match between Juventus and FC Barcelona at the Olympic Stadium in Berlin on June 6, 2015. FC Barcelona won the match 1-3. AFP PHOTO / LLUIS GENE (Photo by LLUIS GENE / AFP)
Luis Enrique 2015. június 6-án a Berlini Olimpia Stadionban Xanával együtt ünnepli a Juventus elleni Bajnokok Ligája-döntőben aratott diadalt
Fotó: LLUIS GENE / AFP

Luis Enrique és a Xana Alapítvány

A katalán szakemberrel kapcsolatban közismert történet, hogy 2019-ben, mindössze 9 évesen csontrákban meghalt Xana nevű kislánya. A kislányról elnevezett Xana Alapítvány két héttel ezelőtt az Aranylabda-gálán a díjazottak közé került: a társadalmi felelősségvállalásért járó Sócrates-díjat vehette át Luis Enrique másik lánya, Sira.

A kiváló edző szerdán este a BL-címvédő Paris Saint-Germain élén tér vissza egykori sikerei színhelyére (legalábbis a városba, és nem a Camp Nouba)

És itt jönnek képbe a Barca-drukkerek: a klub alapítványa a Polseres Blaugranas program keretében el fogja árverezni a mérkőzésen viselt Barca-mezeket, és a bevételt a Xana Alapítványnak továbbítja majd. A Polseres Blaugranas program célja, hogy megkönnyítse a hosszú kórházi kezelésre szoruló gyermekek életét.

Egyébként ugyanígy fog tenni Enrique jelenlegi csapata, a PSG is.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!