Tündérmese Lukács Dánielé. A csatár 2023-ban, 27 évesen még az NB II-ben szerepelt, akkor a Diósgyőrt gólkirályként juttatta fel az első osztályba. Egy újabb kecskeméti időszak után 2025-ben a Puskás Akadémia szerződtette, ahol eddig kilenc meccsen öt gólt szerzett. A csatárhiánnyal küzdő magyar válogatottnál ekkor figyeltek fel rá.

Jobb később, mint soha: Nuno Tavares most egy életre megtanulhatta Lukács Dániel nevét

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Varga Barnabás eltiltása után azonban kevesen számítottak arra, hogy ő lesz a megoldás (az újságírók kapták is az ívet emiatt a kapitánytól). Marco Rossi viszont az edzéseken és az NB I-ben is láthatta, hogy Lukács fizikailag és mentálisan is készen áll a feladatra. Ez be is bizonyosodott: a támadó kezdőként gólt lőtt Örményország ellen, a szövetségi kapitány szerint pedig a beállítása telitalálat volt.

De ezzel még nem ért véget az álomszerű időszak. A budapesti születésű játékosnak a portugál-magyar vb-selejtező második félidejében, 2-1-es hazai vezetésnél odahívta magához a kapitány. Rossi ekkor jelezte neki: eljött az ő ideje, az 58. percben beáll a José Alvalade Stadion 50 ezer nézője előtt Bolla Bendegúz helyére.

A meccs után Lukács Dániel elárulta, mivel küldték a pályára.:

Azt kérte, hogy induljak sokat, próbáljam beadni a labdákat.

A kezdés azonban nem volt könnyű: „Az első tíz percben nem sokat láttam, annyira be voltam savasodva. Nehéz beállni egy ilyen mérkőzésbe.

Aztán felvette a ritmust. „Jól kijöttem belőle” – mondta mosolyogva, majd elérkezett a 91. perc. „A térfelünk felénél megkaptam a labdát, toltam, úgy éreztem, hogy meg tudom verni a szélső hátvédet” – idézte fel. És így is lett: a magyar nézők láthatták, ahogy a cserejátékos elszáguld a jobb szélen. „Próbáltam letolni az alapvonal felé, majd laposan beadni, hál’ istennek három bőrön átment, csodálatos” – idézte fel a gólpasszt.

Lukács Dániel kétmeccses mérlege: gól Örményország, gólpassz Portugália ellen

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A túloldalon Szoboszlai Dominik érkezett, aki nem hibázott. „Annyira elfáradtam, hogy már nem tudtam a rövid oldalra menni, ezért reméltem, hogy a hosszúra érkezik a labda. Lukács, ahogy beállt, fantasztikusan meghúzta a jobb oldalt. Nem tudom, hány láb között jött el hozzám a labda, de végül be tudtam rúgni. Ez is azt mutatja, hogy ha végig küzdesz, a szerencse melléd áll” – mondta a Liverpool légiósa. Szoboszlai góljával a magyar válogatott 2-2-es döntetlent ért el a Nemzetek Ligája-győztes Portugália otthonában, ezzel elhalasztva a hazaiak vb-kijutását.