Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya először augusztusban hívta be a keretbe Lukács Dánielt, aki az örmények ellen megszerezte első gólját is. Lukács Dániel, a Puskás Akadémia csatára meghálálta a bizalmat.

Fotó: Csudai Sándor

Marco Rossi nagyot húzott, amikor az eltiltott Varga Barnabás helyére őt jelölte a kezdőbe az örmények ellen ugyanis a második félidőben megszerezte első válogatott gólját. Lukács Bolla remek passza után higgadtan lőtt az örmény kapuba.

A 29 éves támadó régebben Kispesten, Újpesten, Tiszakécskén és Diósgyőrben is futballozott. Az előző idényben az élvonalból kiesett Kecskemétben játszott, de nyáron szerződtette a Puskás Akadémia, amelyben már öt gólja és egy gólpassza van az új szezonban.

