Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Bemutatták a világpusztító szuperfegyvert, a Nyugat már retteg

Link másolása
Vágólapra másolva!
Bejött Marco Rossi húzása, ugyanis az egyik (majdnem) újonca lőtte a magyarok gólját Örményország ellen. Lukács Dániel először volt kezdő a válogatottban, ahol összesen két meccse van és megszerezte az első gólját.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya először augusztusban hívta be a keretbe Lukács Dánielt, aki az örmények ellen megszerezte első gólját is. Lukács Dániel, a Puskás Akadémia csatára meghálálta a bizalmat.

Lukács Dániel megszrezte első gólját a válogatottban
Lukács Dániel megszrezte első gólját a válogatottban
Fotó: Csudai Sándor

Lukács Dániel meglőtte első gólját az örmények ellen

Marco Rossi nagyot húzott, amikor az eltiltott Varga Barnabás helyére őt jelölte a kezdőbe az örmények ellen ugyanis a második félidőben megszerezte első válogatott gólját. Lukács Bolla remek passza után higgadtan lőtt az örmény kapuba.

A 29 éves támadó régebben Kispesten, Újpesten, Tiszakécskén és Diósgyőrben is futballozott. Az előző idényben az élvonalból kiesett Kecskemétben játszott, de nyáron szerződtette a Puskás Akadémia, amelyben már öt gólja és egy gólpassza van az új szezonban. 

A gólt ITT nézheti meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!