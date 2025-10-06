Live
Romelu Lukaku még júniusban kínos incidensbe keveredett a hatéves fia meccsén: kis híján összeverekedett egy erőszakos apukával. A most nyilvánosságra került felvétel igazolja, hogy Lukaku korábbi elbeszélése hiteles volt, az események pontosan úgy zajlottak, ahogy ő elmesélte.

Lukaku többször panaszkodott arra, hogy a saját pályafutása miatt ritkán van alkalma megnézni, ahogy a fiai futballoznak, pedig az idősebbek fia, a hatéves Romeo Emmanuel már tagja az Anderlecht U7-es csapatának. A még júniusban, a Standard Liege akadémiáján rendezett utánpótlástornán Lukaku éppen régi ismerősével, a korábbi Standard-játékos Beni Badibangával beszélgetett, amikor egy szülő odalépett hozzá, hogy közös fotót kérjen. Lukaku udvariasan, de határozottan reagált: „Nem látod, hogy a barátaimmal beszélgetek? 15-16 éve nem találkoztam velük. Hadd dumáljak előbb velük, utána készítünk képet.”

Romelu Lukaku félelmetesen erős játékos, jobb nem összetűzésbe keveredni vele
Romelu Lukaku félelmetesen erős játékos, jobb nem összetűzésbe keveredni vele 
Fotó: CIRO DE LUCA / NurPhoto

A csatár később valóban odaállt egy gyors szelfire, majd elindult az autójához. Ekkor azonban az érintett szülő újabb megjegyzést tett: „Ha nem akarsz mindenkivel fotózkodni, maradtál volna otthon.”

Ez volt az a pillanat, amikor Lukaku elmondása szerint „elszakadt nála a cérna”.

Tesó… levettem a sapkámat és egyből odamentem hozzá, gondolkodás nélkül. Meg akartam ütni. Rájöttem, hogy pont olyan forrófejű vagyok, mint az apám

– vallotta be a támadó.

A helyzetet végül más szülők és a Standard Liege rendezői csillapították, akik Lukakut is odébb terelték, mielőtt tettlegességig fajult volna a vita.

A felvétel Lukakut igazolja

A belga Sudpresse által megszerzett videófelvétel alapján a történtek valóban úgy zajlottak, ahogy Lukaku korábban elmesélte. A képsorokon látszik, amint a Napoli támadója odarohan az apukához, indulatos szavakat váltanak, majd a biztonságiak lépnek közbe. Egy szemtanú szerint Lukaku beszámolója hiteles: „Azt nem hallottam, mit mondtak egymásnak, de láttam, ahogy Lukaku odafutott, és sértegették egymást.”

Félelmetes test, jámbor lélek

Kész szerencse, hogy sikerült megfékezni Lukakut. A 32 éves belga középcsaptárnak félelmetes a testfelépítés: 191 centi magas, 85 kiló csupa izom, még a méretes hátvédek is tisztelik. Belegondolni is hátborzongató, micsoda erő lakozik benne, pláne, ha azt nem a futballpályán kell kamatoztatnia.

Ugyanakkor Lukaku valójában nyugodt, békés ember, aki a futball mellett intellektusával is kiemelkedik. Hét nyelven beszél, a futballvilág egyik legműveltebb játékosa:

  • francia
  • flamand
  • angol
  • portugál
  • spanyol
  • olasz
  • és szuahéli nyelven is beszél.

Gyász és rehabilitáció a Napolinál

A napokban a sportvilág Lukaku tragédiájáról is hallhatott: 58 éves korában elhunyt az édesapja, Roger Lukaku, a korábbi kongói válogatott. A Napoli sztárja közösségi oldalán búcsúzott: „Az élet soha nem lesz ugyanolyan. Köszönöm, hogy mindent megtanítottál. Örökké hálás leszek.”

A pályafutását jelenleg sérülés hátráltatja: még az Olimpiakosz elleni felkészülési meccsen combizomszakadást szenvedett. A több európai sztárcsapatban – Chelsea, Manchester United, Inter – megfordult, 32 éves csatár 2024 óta a Napoli játékosa. A most zajló idényben azonban a sérülés miatt még nem léphetett pályára. A Napoli szurkolói abban bíznak, hogy a tavaszi idényre újra teljes értékű játékosként térhet vissza.


 

 

