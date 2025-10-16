A most zajló idényben egyelőre sérülése miatt – az Olimpiakosz elleni felkészülési meccsen combizomszakadást szenvedett – még nem léphetett pályára a Napoli 32 éves belga válogatott hihetetlen testfelépítésű csatára, és a szurkolók abban bíznak, hogy a tavaszi idényre újra teljes értékű játékosként térhet majd vissza. Romelu Lukaku számára azonban nem telnek nyugodtan a rehabilitáció napjai, hiszen előbb kis híján összeverekedett fia egyik meccsén egy másik apukával, majd szeptember 28-án elveszítette hőn szeretett édesapját, Roger Lukakut. A gólvágó bevallotta, kizárólag az édesapjának köszönheti, hogy ennyire vette.

Romelu Lukaku egy megható Instagram-posztban emlékezett meg elhunyt édesapjáról

Fotó: @romelulukaku

Lukaku nem temetheti el ott az édesapját, ahol testvérével együtt szeretné

Az 58 éves korában elhunyt, korábbi kongói válogatott Roger Lukakutól a Napoli sztárja közösségi oldalán búcsúzott:

Az élet soha nem lesz ugyanolyan. Köszönöm, hogy mindent megtanítottál. Örökké hálás leszek.”

A Marca megírta, hogy sem Romelu, sem testvére, a Lazioban futballozó Jordan Lukaku nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy csendesen gyászolva kísérhessék utolsó útjára nemrég elhunyt édesapjukat. Állítása szerint mindent megtettek azért, hogy apjuk végső akaratának megfelelően áthozassák Európába az elhunyt földi maradványait, ám ezt a Kongói Demokratikus Köztársaság bürokratái megakadályozták.

– Apánk szeptember 28-án elhunyt, és testvérekként minden eszközzel megpróbáltuk visszahozni a holttestét Európába, ugyanis

a temetést péntekre terveztük, ám Kinshasában hozott bizonyos döntések miatt a temetést most ott tartjuk. Úgy éreztük végig, hogy zsarolnak minket.

Ha apánk ma itt lenne, nem fogadná el ezt a döntést. Megszakad a szívünk, hogy nem temethetjük el ott az apánkat, ahol a család szerette volna. De néhányan megakadályozták ezt – bírálta a kongói hivatalnokokat a Napoli csatára .

