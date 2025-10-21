Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor reagált a százhalombattai tűzesetre

Link másolása
Vágólapra másolva!
A brit rendőrség döntése értelmében az izraeli szurkolókat kitiltották a novemberi Aston Villa–Maccabi Tel-Aviv Európa-liga-mérkőzésről. A Maccabinál a történtek után úgy döntöttek, hogy akkor sem árulnak jegyeket a meccsre, ha végül a britek mégis feloldják a tilalmat.

Az izraeli válogatottat Norvégiában és Olaszországban is tüntetések, utcai zavargások fogadták októberben, majd a Maccabi Tel-Aviv–Aston Villa mérkőzés kapcsán kerültek a középpontba az izraeli szurkolók, akiket kitiltottak a találkozóról. A brit rendőrség azért döntött így, mert aggódik, hogy nem lesz képes kezelni az esetleges tiltakozásokat a november elején sorra kerülő európai kupameccsen. 

A Maccabi-szurkolók nem léphetnek be az Aston Villa stadionjába november elején
A Maccabi-szurkolók nem léphetnek be az Aston Villa stadionjába november elején
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A Maccabi Tel-Aviv nem árul jegyeket az Aston Villa elleni meccsre

A birminghami vezetők biztonsági aggályokra hivatkozva kitiltották a Maccabi szurkolóit a mérkőzésről, ez a döntés pedig közfelháborodást váltott ki, és Keir Starmer brit miniszterelnök beavatkozását is eredményezte. A brit kormány közölte, hogy vizsgálja, milyen „további erőforrásokra és támogatásra van szükség” ahhoz, hogy minden szurkoló részt vehessen a mérkőzésen.

A Maccabinál azonban ettől függetlenül döntöttek

nem árulnak jegyeket a találkozóra, még akkor sem, ha végül az angolok feloldják a tilalmat.

„Elismerjük az Egyesült Királyság kormányának és rendőrségének erőfeszítéseit annak érdekében, hogy mindkét szurkolói csoport biztonságosan részt vehessen a mérkőzésen, és hálásak vagyunk a támogató üzenetekért a futballközösségtől és a tágabb társadalomtól” – posztolta az X közösségi oldalon adott nyilatkozatában a klub, amely ezt követően keményebben fogalmazott.

„A gyűlölettel teli hazugságok eredményeként mérgező légkör alakult ki, 

amely erősen kétségessé teszi a mérkőzésre kilátogató szurkolóink ​​biztonságát. Szurkolóink ​​jóléte és biztonsága mindenekelőtt a legfontosabb, ezért úgy döntöttünk, hogy elutasítjuk a vendégszurkolók nevében felajánlott helyeket, és döntésünket ebben a kontextusban kell értelmezni” – szögezte le az izraeli klub.

A Maccabi hétvégi bajnoki meccsét, a Hapoel Tel-Aviv elleni rangadót már a kezdő sípszó előtt lefújták, ugyanis súlyos zavargások robbantak ki, és a rendőrség szerint emberéletek is veszélybe kerültek.

Az Aston Villa és a Maccabi Tel-Aviv Európa-liga-meccsét november 6-án rendezik Birminghamben.

Kapcsolódó cikkek

Emberéletek is veszélybe kerültek: súlyos zavargások miatt már a kezdés előtt lefújták a focirangadót – videó
A Fradi volt focistája gólt lőtt a debreceni Konferencia-liga-meccsen
Menjetek a pokolba! - üzenték rakétákkal az El-meccs előtt az izraeli csapatnak - videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!