Az izraeli válogatottat Norvégiában és Olaszországban is tüntetések, utcai zavargások fogadták októberben, majd a Maccabi Tel-Aviv–Aston Villa mérkőzés kapcsán kerültek a középpontba az izraeli szurkolók, akiket kitiltottak a találkozóról. A brit rendőrség azért döntött így, mert aggódik, hogy nem lesz képes kezelni az esetleges tiltakozásokat a november elején sorra kerülő európai kupameccsen.

A Maccabi-szurkolók nem léphetnek be az Aston Villa stadionjába november elején

A Maccabi Tel-Aviv nem árul jegyeket az Aston Villa elleni meccsre

A birminghami vezetők biztonsági aggályokra hivatkozva kitiltották a Maccabi szurkolóit a mérkőzésről, ez a döntés pedig közfelháborodást váltott ki, és Keir Starmer brit miniszterelnök beavatkozását is eredményezte. A brit kormány közölte, hogy vizsgálja, milyen „további erőforrásokra és támogatásra van szükség” ahhoz, hogy minden szurkoló részt vehessen a mérkőzésen.

A Maccabinál azonban ettől függetlenül döntöttek:

nem árulnak jegyeket a találkozóra, még akkor sem, ha végül az angolok feloldják a tilalmat.

„Elismerjük az Egyesült Királyság kormányának és rendőrségének erőfeszítéseit annak érdekében, hogy mindkét szurkolói csoport biztonságosan részt vehessen a mérkőzésen, és hálásak vagyunk a támogató üzenetekért a futballközösségtől és a tágabb társadalomtól” – posztolta az X közösségi oldalon adott nyilatkozatában a klub, amely ezt követően keményebben fogalmazott.

BREAKING: Maccabi Tel Aviv has decided not to sell tickets to its fans for the club's match against Aston Villa next month, Sky News understands.



„A gyűlölettel teli hazugságok eredményeként mérgező légkör alakult ki,

amely erősen kétségessé teszi a mérkőzésre kilátogató szurkolóink ​​biztonságát. Szurkolóink ​​jóléte és biztonsága mindenekelőtt a legfontosabb, ezért úgy döntöttünk, hogy elutasítjuk a vendégszurkolók nevében felajánlott helyeket, és döntésünket ebben a kontextusban kell értelmezni” – szögezte le az izraeli klub.

A Maccabi hétvégi bajnoki meccsét, a Hapoel Tel-Aviv elleni rangadót már a kezdő sípszó előtt lefújták, ugyanis súlyos zavargások robbantak ki, és a rendőrség szerint emberéletek is veszélybe kerültek.

Az Aston Villa és a Maccabi Tel-Aviv Európa-liga-meccsét november 6-án rendezik Birminghamben.