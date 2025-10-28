Live
Rendkívüli!

Lavrov kijelentése sokkolta Európát: kiderült, mit tervez Oroszország a NATO-val

Újabb telt ház. Elfogytak a rendelkezésre álló jegyek a magyar labdarúgó-válogatott utolsó világbajnoki selejtezőmérkőzésére, melyet az ír csapattal játszik november 16-án, a Puskás Arénában.

Erről kedden számolt be magyar szövetség (MLSZ) honlapja, egy nappal azt követően, hogy megkezdődött a jegyértékesítés a Magyarország-Írország összecsapásra.

Magyarország–Örményország világbajnoki selejtező, labdarúgás, foci, futball, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 10. 11.
A magyar válogatott újabb telt házas meccsen kerülhet közelebb a 2026-os világbajnoksághoz
Fotó: Csudai Sándor

Örményország után az írekkel játszanak a magyarok

A négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára, majd három nappal később fogadják a jelenleg harmadik íreket - emlékeztet az MTI.

Az eredmények alakulásának függvényében az is elképzelhető, hogy Marco Rossi együttese már az előbbi mérkőzésen bebiztosítja a pótselejtezőt érő második helyét, ebben az esetben tét nélkül fogadhatná az íreket.

