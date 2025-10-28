Erről kedden számolt be magyar szövetség (MLSZ) honlapja, egy nappal azt követően, hogy megkezdődött a jegyértékesítés a Magyarország-Írország összecsapásra.

A magyar válogatott újabb telt házas meccsen kerülhet közelebb a 2026-os világbajnoksághoz

Fotó: Csudai Sándor

Örményország után az írekkel játszanak a magyarok

A négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára, majd három nappal később fogadják a jelenleg harmadik íreket - emlékeztet az MTI.

Az eredmények alakulásának függvényében az is elképzelhető, hogy Marco Rossi együttese már az előbbi mérkőzésen bebiztosítja a pótselejtezőt érő második helyét, ebben az esetben tét nélkül fogadhatná az íreket.