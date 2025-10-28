Újabb telt ház. Elfogytak a rendelkezésre álló jegyek a magyar labdarúgó-válogatott utolsó világbajnoki selejtezőmérkőzésére, melyet az ír csapattal játszik november 16-án, a Puskás Arénában.
Erről kedden számolt be magyar szövetség (MLSZ) honlapja, egy nappal azt követően, hogy megkezdődött a jegyértékesítés a Magyarország-Írország összecsapásra.
Örményország után az írekkel játszanak a magyarok
A négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára, majd három nappal később fogadják a jelenleg harmadik íreket - emlékeztet az MTI.
Az eredmények alakulásának függvényében az is elképzelhető, hogy Marco Rossi együttese már az előbbi mérkőzésen bebiztosítja a pótselejtezőt érő második helyét, ebben az esetben tét nélkül fogadhatná az íreket.
