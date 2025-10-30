Hétfő este a másodosztályú Budapest Honvéd hosszabbításban 2-1-re legyőzte a Debrecent a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában, így utolsó csapatként biztosította helyét a nyolcaddöntőben, ahol hét-hét NB I-es és NB II-es klub mellett két csapat képviselteti magát a harmadosztályból.

A Budapest Honvédnak kedvezett a Magyar Kupa sorsolás

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Paks már a MOL Magyar Kupa következő körében visszavághat a Diósgyőrnek

A mérkőzés után a Budapest Honvéddal játékosként háromszoros bajnok, edzőként egyszeres kupagyőztes Pisont István segítségével készítették el a sorsolást az M4 Sport stúdiójában. A korábbi 31-szeres válogatott labdarúgó rögtön a kispestieket húzta ki a kalapból, akik a harmadosztályú ESMTKt fogadják majd a negyeddöntőbe jutásért vívótt mérkőzésen. A legnehezebb párharcnak a címvédő Paks Diósgyőr elleni mérkőzése ígérkezik, különösen, hogy Bognár István listavezető együttese éppen a Fizz Liga legutóbbi fordulójában kapott ki meglepetésre a Diósgyőr vendégeként, ezzel elszenvedte idei első bajnoki vereségét.

Ezért a trófeáért küzdenek a csapatok

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi a Békéscsaba után újra NB II-es csapatot kapott, ezúttal az Aqvital FC Csákvárt fogadja majd a Groupama Arénában. Az élvonalbeli együttesek közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia, az Újpest, valamint a Debreceni VSC már nincs versenyben.

A sorsoláson az ágak is biztossá váltak, így akár a negyeddöntőben találkozhat egymással az ETO és az MTK, a Ferencváros pedig a Kazincbarcikához látogathat, ha mindkét csapat továbbjut.

MOL Magyar Kupa, 5. forduló (a negyeddöntőbe jutásért):

Budapest Honvéd (NB II)-ESMTK (NB III)

ETO FC-Videoton FC (NB II)

FC Ajka (NB II)-Kazincbarcika

Ferencvárosi TC-Csákvár (NB II)

Paksi FC-DVTK

MTK Budapest-Kecskeméti TE (NB II)

Zalaegerszegi TE-Vasas FC (NB II)

Deac (NB III)-SoroksárSC (NB II)

A nyolcaddöntős forduló hivatalos játéknapja február 11., szerda, de a pontos időbeosztás később készül el. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítás következik, majd - ha szükséges - a tizenegyesek döntenek.

A Magyar Kupa döntőjét május 9-én rendezik a Puskás Arénában.