Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtök este teljessé vált a legfontosabb hazai labdarúgó kupa nyolcaddöntőjének mezőnye. A címvédő Paksi FC a szintén élvonalbeli Diósgyőrrel, a 24-szeres győztes Ferencváros pedig a másodosztályú Csákvárt fogadja a labdarúgó MOL Magyar Kupa ötödik fordulójában, amelynek tétje a negyeddöntőbe kerülés.

Hétfő este a másodosztályú Budapest Honvéd hosszabbításban 2-1-re legyőzte a Debrecent a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában, így utolsó csapatként biztosította helyét a nyolcaddöntőben, ahol hét-hét NB I-es és NB II-es klub mellett két csapat képviselteti magát a harmadosztályból.

Debrecen, 2025. október 30. A Honvéd csapat tagjai ünneplik győzelmüket a labdarúgó MOL Magyar Kupa 4. fordulójában játszott Debreceni VSC - Budapest Honvéd FC mérkőzés után a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. október 30-án. Debreceni VSC-Budapest Honvéd FC (NB II) 1-2. MTI/Czeglédi Zsolt
A Budapest Honvédnak kedvezett a Magyar Kupa sorsolás
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Paks már a MOL Magyar Kupa következő körében visszavághat a Diósgyőrnek

A mérkőzés után a Budapest Honvéddal játékosként háromszoros bajnok, edzőként egyszeres kupagyőztes Pisont István segítségével készítették el a sorsolást az M4 Sport stúdiójában. A korábbi 31-szeres válogatott labdarúgó rögtön a kispestieket húzta ki a kalapból, akik a harmadosztályú ESMTKt fogadják majd a negyeddöntőbe jutásért vívótt mérkőzésen. A legnehezebb párharcnak a címvédő Paks Diósgyőr elleni mérkőzése ígérkezik, különösen, hogy Bognár István listavezető együttese éppen a Fizz Liga legutóbbi fordulójában kapott ki meglepetésre a Diósgyőr vendégeként, ezzel elszenvedte idei első bajnoki vereségét

Budapest, 2025. május 14. A kupa a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében játszott FTC - Paksi FC mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. május 14-én. MTI/Hegedüs Róbert
Ezért a trófeáért küzdenek a csapatok
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi a Békéscsaba után újra NB II-es csapatot kapott, ezúttal az Aqvital FC Csákvárt fogadja majd a Groupama Arénában. Az élvonalbeli együttesek közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia, az Újpest, valamint a Debreceni VSC már nincs versenyben. 

A sorsoláson az ágak is biztossá váltak, így akár a negyeddöntőben találkozhat egymással az ETO és az MTK, a Ferencváros pedig a Kazincbarcikához látogathat, ha mindkét csapat továbbjut.

MOL Magyar Kupa, 5. forduló (a negyeddöntőbe jutásért):

  • Budapest Honvéd (NB II)-ESMTK (NB III)
  • ETO FC-Videoton FC (NB II)
  • FC Ajka (NB II)-Kazincbarcika
  • Ferencvárosi TC-Csákvár (NB II)
  • Paksi FC-DVTK
  • MTK Budapest-Kecskeméti TE (NB II)
  • Zalaegerszegi TE-Vasas FC (NB II)
  • Deac (NB III)-SoroksárSC (NB II)
    A nyolcaddöntős forduló hivatalos játéknapja február 11., szerda, de a pontos időbeosztás később készül el. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítás következik, majd - ha szükséges - a tizenegyesek döntenek.

A Magyar Kupa döntőjét május 9-én rendezik a Puskás Arénában.

  • Kapcsolódó cikkek:
Dzsudzsák gólja után hosszabbításos dráma a Debrecen-Honvéd kupameccsen – videó
Két perc alatt sokkolta ellenfelét a Zalaegerszeg a Magyar Kupában
Lisztes Krisztián egy év után lépett újra pályára, ideális meccsről beszélt
A Fradi újonca elmondta, bánja-e, hogy ilyen meccsen mutatkozott be
Meglepő baki miatt kellett félbeszakítani a Magyar Kupa-meccset – videó
A Fradi újonca elmondta, bánja-e, hogy ilyen meccsen mutatkozott be
Gyönyörű gólokkal nyert a Diósgyőr a Magyar Kupában – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!