A korábbi 25-szörös válogatott, Böde Dániel döntötte el a Martfűi LSE és a Paksi FC meccsét, miután az 58. és a 62. percben volt eredményes, amely előtt csapata még 1-1-es döntetlenre állt az NB III-as ellenfél otthonában a Magyar Kupa-találkozón. A zöld-fehérek első gólját Szabó János, a negyediket pedig Balogh Balázs szerezte. A címvédő így összességében végül könnyedén jutott a legjobb 16 közé a MOL Magyar Kupában.

Böde Dániel a MOL Magyar Kupa-meccsen is megállíthatatlan volt

Fotó: Barbara Gabriella/paksifc.hu

A lefújás után a martfűiek edzője, Koncz Zsolt a lefújás után szemléletes példával illusztrálta a két csapat közötti különbséget.

„Minden játékos átérezte a mérkőzés súlyát, mindenki megpróbálta kihozni a maximumot.

Szoktam mondani viccesen: ha egy Trabantnak kell felvennie a versenyt a BMW-vel, az erőviszonyok megváltoznak.

A 60-70. percben kicsit elfogyott a koncentráció és az erő, amikor megkaptuk a második gólt, egyértelmű volt, hogy a hazai csapat érvényesíti a fölényét, fizikailag és mentálisan is. Szerettük volna a szurkolóinkat a tartásunkkal kedveskedni, ilyen szempontból büszke vagyok a csapatra” – mondta Koncz Zsolt.

MOL Magyar Kupa: az esélyesek jutottak tovább

Ha nem is mindig könnyen. Az NB I-ben a 9. helyen álló Kazincbarcika csak a nigériai Blessing Eleke 85. percben szerzett góljával gyűrte le a Budapest-bajnokságban szereplő Kelen SC-t.

A kétszeres Magyar Kupa-győztes, jelenleg a másodosztályban csak a nyolcadik helyen szerénykedő Videoton FC Fehérvár is tagja a nyolcaddöntő mezőnyének, de alaposan megizzadt a győzelemért. A második félidő második felében az NB III-as Majos ugyanis beszorította ellenfelét, sorra vezette támadásait, gólt azonban csak Bobál Gergely szerzett az 52. percben, így a vendégek jutottak tovább. A Vidi edzője, Kuttor Attila nem is próbálta szépíteni csapata teljesítményét:

A mérkőzés nyomokban tartalmazott futballt, teljesen alkalmazkodnunk kellett mindenhez, ami a hazaiaknak sajátja volt.

Ebben a játékban, amit nem is hívnék futballnak, nem voltunk jobbak. Nagyon brusztos, ütöm, verem, vágom mérkőzésen végül sikerült a továbbjutás” – értékelt a lefújás után.