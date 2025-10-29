A korábbi 25-szörös válogatott, Böde Dániel döntötte el a Martfűi LSE és a Paksi FC meccsét, miután az 58. és a 62. percben volt eredményes, amely előtt csapata még 1-1-es döntetlenre állt az NB III-as ellenfél otthonában a Magyar Kupa-találkozón. A zöld-fehérek első gólját Szabó János, a negyediket pedig Balogh Balázs szerezte. A címvédő így összességében végül könnyedén jutott a legjobb 16 közé a MOL Magyar Kupában.
A lefújás után a martfűiek edzője, Koncz Zsolt a lefújás után szemléletes példával illusztrálta a két csapat közötti különbséget.
„Minden játékos átérezte a mérkőzés súlyát, mindenki megpróbálta kihozni a maximumot.
Szoktam mondani viccesen: ha egy Trabantnak kell felvennie a versenyt a BMW-vel, az erőviszonyok megváltoznak.
A 60-70. percben kicsit elfogyott a koncentráció és az erő, amikor megkaptuk a második gólt, egyértelmű volt, hogy a hazai csapat érvényesíti a fölényét, fizikailag és mentálisan is. Szerettük volna a szurkolóinkat a tartásunkkal kedveskedni, ilyen szempontból büszke vagyok a csapatra” – mondta Koncz Zsolt.
MOL Magyar Kupa: az esélyesek jutottak tovább
Ha nem is mindig könnyen. Az NB I-ben a 9. helyen álló Kazincbarcika csak a nigériai Blessing Eleke 85. percben szerzett góljával gyűrte le a Budapest-bajnokságban szereplő Kelen SC-t.
A kétszeres Magyar Kupa-győztes, jelenleg a másodosztályban csak a nyolcadik helyen szerénykedő Videoton FC Fehérvár is tagja a nyolcaddöntő mezőnyének, de alaposan megizzadt a győzelemért. A második félidő második felében az NB III-as Majos ugyanis beszorította ellenfelét, sorra vezette támadásait, gólt azonban csak Bobál Gergely szerzett az 52. percben, így a vendégek jutottak tovább. A Vidi edzője, Kuttor Attila nem is próbálta szépíteni csapata teljesítményét:
A mérkőzés nyomokban tartalmazott futballt, teljesen alkalmazkodnunk kellett mindenhez, ami a hazaiaknak sajátja volt.
Ebben a játékban, amit nem is hívnék futballnak, nem voltunk jobbak. Nagyon brusztos, ütöm, verem, vágom mérkőzésen végül sikerült a továbbjutás” – értékelt a lefújás után.
Az élvonalbeli együttesek közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és az Újpest már az előző fordulóban kiesett.
A továbbjutás valamennyi párosításban egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer tizenöt perc hosszabbítás, majd - ha szükséges -, tizenegyespárbaj következik.
Eredmény, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):
Martfűi LSE (NB III) – Paksi FC 1-4 (1-1)
Debreceni EAC (NB III) – BVSC-Zugló (NB II) 1-0 (0-0, 0-0, 1-0), hosszabbítás után
Majosi SE (NB III) – Videoton FC Fehérvár (NB II) 0-1 (0-0)
Kelen SC (BLSZ I.) – Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-0)
Karcagi SC (NB II) – Aqvital FC Csákvár (NB II) 2-3 (0-1, 2-2, 2-3), hosszabbítás után