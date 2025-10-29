Szokatlan jelentsor játszódott le a Magyar Kupában: beindult az öntözőrendszer a DVTK–Szeged kupameccs közben.

Hihetetlen pillanatok a Magyar Kupában, meccs közben indult be a locsoló

Fotó: Diósgyőri VTK/Facebook

Hihetetlen baki a Magyar Kupában

Ami a meccset illeti, Sajbán Máté a 36. percben szerzett vezetést a borsodiaknak, majd a 69. percben is betalált, ezzel eldöntötte a továbbjutást. Érdekesség, hogy a nyáron a Zalaegerszegtől szerződtetett 29 éves csatár eddig nem volt eredményes a DVTK-ban.

Talán ennél is meglepőbb, ami a találkozó közben történt. A szurkolók és főleg a játékosok nagy meglepetésére egyik pillanatról a másikra beindult az öntözőrendszer a pályán, így kis időre meg kellett állítani a játékot.

A bakit végül hamar orvosolták, így folytatódhatott a mérkőzés, amely a DVTK sikerét és továbbjutását hozta.