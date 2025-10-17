Kijött az új ranglista, simán vb-résztvevő lehetne a magyar válogatott

A magyar válogatott az októberi meccseken előbb Örményország ellen nyert, majd fantasztikus döntetlent ért el Portugáliában. A történelmi siker meghozta az eredményét, ugyanis Marco Rossi csapata előrébb került a ranglistán, de ami még ennél is fontosabb az az, hogy nagyon komoly esélye van arra, hogy világbajnoki pótselejtezőn szerepelhessen majd.

A magyar válogatott nagyot lépett előre

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A magyar válogatott simán vb-szereplő lehetne

Ha csak a világranglistát néznénk, ugyanis a tornán először szerepelhet 48 csapat, de nem a ranglistát veszik figyelembe természetesen.

A jelenlegi rangsort továbbra is a spanyolok vezetik, de a második helyre feljöttek az argentinok, megelőzve a franciákat. A Nemzetek Ligája-győztes Portugália továbbra is az ötödik a listán.

A magyarok soron következő vb-selejtezős ellenfele, Örményország egy helyet rontva a 104., míg az írek szintén egy helyet rontva a 62. helyen állnak.

A listán a legtöbbet Niger javította, kilenc helyet, míg a görögök nyolcat csúsztak vissza. Koszovó a svédek elleni győzelem után már a 84. helyen áll, míg éppen a svédek veszítették a legtöbb ranglistapontot.