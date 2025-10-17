Kijött az új ranglista, simán vb-résztvevő lehetne a magyar válogatott

A magyar válogatott az októberi meccseken előbb Örményország ellen nyert, majd fantasztikus döntetlent ért el Portugáliában. A történelmi siker meghozta az eredményét, ugyanis Marco Rossi csapata előrébb került a ranglistán, de ami még ennél is fontosabb az az, hogy nagyon komoly esélye van arra, hogy világbajnoki pótselejtezőn szerepelhessen majd.
A magyar válogatott simán vb-szereplő lehetne
Ha csak a világranglistát néznénk, ugyanis a tornán először szerepelhet 48 csapat, de nem a ranglistát veszik figyelembe természetesen.
A jelenlegi rangsort továbbra is a spanyolok vezetik, de a második helyre feljöttek az argentinok, megelőzve a franciákat. A Nemzetek Ligája-győztes Portugália továbbra is az ötödik a listán.
A magyarok soron következő vb-selejtezős ellenfele, Örményország egy helyet rontva a 104., míg az írek szintén egy helyet rontva a 62. helyen állnak.
A listán a legtöbbet Niger javította, kilenc helyet, míg a görögök nyolcat csúsztak vissza. Koszovó a svédek elleni győzelem után már a 84. helyen áll, míg éppen a svédek veszítették a legtöbb ranglistapontot.
- 1. (1.) Spanyolország 1880,76 pont
2. (3.) Argentína 1872,43
3. (2.) Franciaország 1862,71
4. (4.) Anglia 1824,3
5. (5.) Portugália 1778
6. (7.) Hollandia 1759,96
7. (6.) Brazília 1758,85
8. (8.) Belgium 1740,01
9. (10.) Olaszország 1717,15
10. (12.) Németország 1713,3
...37. (41.) Magyarország 1504,9218
...62. (61.) Írország 1401,18
...104. (103.) Örményország 1204,7
- kapcsolódó cikkek: