A szombat esti összecsapás előtt Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya azt mondta, hogy kötelező a győzelem az örmény csapat ellen, mellette pedig azt is hangsúlyozta, hogy ha a játékosai tartják magukat a megbeszéltekhez, akkor győztesen fognak kijönni a mérkőzésből.

Varga Barnabás a portugálok elleni meccsen duplázott a magyar válogatottban

Fotó: Csudai Sándor

A találkozó legnagyobb kérdése az volt, hogy fog kinézi a magyar válogatott támadósora, mivel Sallai Roland és bombaformában futballozó Varga Barnabás sem léphetett pályára eltiltás miatt.

A Puskás csatára először kezdett a magyar válogatottban

A meccs előtt sajtótájékoztatón Marco Rossi kiemelte, hogy egy támadópozícióról még nem döntött a kezdőcsapatot illetően. Az olasz-magyar szakember azt ugyan nem mondta, hogy ez a középcsatár posztja, de mivel egy korábbi interjújában azon lamentált, hogy mi lesz a válogatottal Varga Barnabás nélkül, így kikövetkeztethető, hogy ez a pozíció okozott neki leginkább fejtörést.

Másfél órával a kezdés előtt kiderült, hogy a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel pótolja majd a Fradi csatárát, Marco Rossi pedig a Tóth B. – Nego, Szalai A., Orbán, Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács összeállítású csapatot küldte pályára az örmények ellen.

Lukács Dániel először volt kezdő a magyar válogatottban

Fotó: Csudai Sándor

A találkozó gyászszünettel indult, ugyanis szerdán életének 85. évében meghalt Mezey György, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A legendás mesteredző volt az utolsó, akinek sikerült kijuttatnia a nemzeti csapatot egy világbajnokságra, a tiszteletére fekete karszalagban léptek pályára a válogatott játékosai.

A mérkőzés hangulata az első öt percben nem volt ünnepi, mivel a válogatott szervezett szurkolói csoportja is folytatta azt az MLSZ elleni tiltakozást, melyeket az NB I-es meccseken már láthattunk az elmúlt hetekben. A Carpathian Brigade már a meccs előtt jelezte, hogy a találkozó első öt percében a kapu mögötti első tíz sorban üresek lesznek a székek, és szurkolás sem lesz.

A válogatott szurkolótábora ezúttal is a Verseny utcából indult a Puskás Arénába

Fotó: Csudai Sándor

A meccs elején rendkívül furán hatott a hangulattalan Puskás Aréna, a játékosok is sok technikai hibával játszottak, érződött rajtuk a mérkőzés óriási tétje. Az hatodik perc elején azonban „megérkezett” a tábor és felrobbant a stadion a „mindent bele” csatakiáltástól.

A találkozó az első ziccerére a 11. percig kellett várni. Az örmény Kamo Hovhaniszjan nyomást kapott a jobb szélen Szoboszlai Dominiktől, a megszerzett labdával Lukács Dániel léphetett ki ziccerben, de a második válogatott mérkőzésén pályára lép játékos közeli lövését Henri Avagjan lábbal védeni tudta.

A folytatásban többet volt a labda a mieinknél, az örmények mélyen hátrahúzódva védekeztek, olykor azonban veszélyes kontrákkal jelezték, hogy komolyan gondolják a pontszerzést. A 18. percben egy villámgyors kontra végén Lukasz Zelarajan tört be a büntetőterületre, majd 14 méterről megcélozta a jobb alsó, Tóth Balázs viszont vetődve hárította a kemény lövést.