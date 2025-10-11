A szombat esti összecsapás előtt Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya azt mondta, hogy kötelező a győzelem az örmény csapat ellen, mellette pedig azt is hangsúlyozta, hogy ha a játékosai tartják magukat a megbeszéltekhez, akkor győztesen fognak kijönni a mérkőzésből.
A találkozó legnagyobb kérdése az volt, hogy fog kinézi a magyar válogatott támadósora, mivel Sallai Roland és bombaformában futballozó Varga Barnabás sem léphetett pályára eltiltás miatt.
A Puskás csatára először kezdett a magyar válogatottban
A meccs előtt sajtótájékoztatón Marco Rossi kiemelte, hogy egy támadópozícióról még nem döntött a kezdőcsapatot illetően. Az olasz-magyar szakember azt ugyan nem mondta, hogy ez a középcsatár posztja, de mivel egy korábbi interjújában azon lamentált, hogy mi lesz a válogatottal Varga Barnabás nélkül, így kikövetkeztethető, hogy ez a pozíció okozott neki leginkább fejtörést.
Másfél órával a kezdés előtt kiderült, hogy a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel pótolja majd a Fradi csatárát, Marco Rossi pedig a Tóth B. – Nego, Szalai A., Orbán, Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács összeállítású csapatot küldte pályára az örmények ellen.
A találkozó gyászszünettel indult, ugyanis szerdán életének 85. évében meghalt Mezey György, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A legendás mesteredző volt az utolsó, akinek sikerült kijuttatnia a nemzeti csapatot egy világbajnokságra, a tiszteletére fekete karszalagban léptek pályára a válogatott játékosai.
A mérkőzés hangulata az első öt percben nem volt ünnepi, mivel a válogatott szervezett szurkolói csoportja is folytatta azt az MLSZ elleni tiltakozást, melyeket az NB I-es meccseken már láthattunk az elmúlt hetekben. A Carpathian Brigade már a meccs előtt jelezte, hogy a találkozó első öt percében a kapu mögötti első tíz sorban üresek lesznek a székek, és szurkolás sem lesz.
A meccs elején rendkívül furán hatott a hangulattalan Puskás Aréna, a játékosok is sok technikai hibával játszottak, érződött rajtuk a mérkőzés óriási tétje. Az hatodik perc elején azonban „megérkezett” a tábor és felrobbant a stadion a „mindent bele” csatakiáltástól.
A találkozó az első ziccerére a 11. percig kellett várni. Az örmény Kamo Hovhaniszjan nyomást kapott a jobb szélen Szoboszlai Dominiktől, a megszerzett labdával Lukács Dániel léphetett ki ziccerben, de a második válogatott mérkőzésén pályára lép játékos közeli lövését Henri Avagjan lábbal védeni tudta.
A folytatásban többet volt a labda a mieinknél, az örmények mélyen hátrahúzódva védekeztek, olykor azonban veszélyes kontrákkal jelezték, hogy komolyan gondolják a pontszerzést. A 18. percben egy villámgyors kontra végén Lukasz Zelarajan tört be a büntetőterületre, majd 14 méterről megcélozta a jobb alsó, Tóth Balázs viszont vetődve hárította a kemény lövést.
Ezt követően újra a mieink futballoztak mezőnyfölényben, azonban rengeteg volt a technikai hiba, komoly helyzetet sokáig nem tudtak kidolgozni Szoboszlaiék. A következő futballra emlékeztető jelenetre egészen a 34. percig kellett várni, ekkor Lukács kapott egy védelem mögé belöbbölt labdát, majd egy pattantás után kilenc méterről megcélozta a kapu bal oldalát, de az éles szögből leadott lövését Avagjan vetődve ki tudta ütni.
Három perccel később már ziccere is volt a magyar válogatottnak. Egy szépen megkomponált támadás végén Bolla Bendegúz kapta a labdát a jobb szélen, élesen belőtte a kapu elé, a rövidre berobbanó Szoboszlai azonban hét méterről a bal kapufa mellé belsőzött.
A fordulás után aktívan kezdett a magyar válogatott, a 48. perc végén Szoboszlainak volt egy 20 méteres lövése, amit blokkoltak a vendégek, a lecsorgó visszakerült a Liverpool sztárjához, de a 16 méteres ismétlése elment a kapu mellett. Hét perccel később már nagy helyzete is volt a mieinknek. Szoboszlai bal oldali szögletére Willi Orbán robbant be, de a 32 éves védő öt méterről kapu fölé fejelt.
A kihagyott helyzet miatt szerencsére nem kellett sokat bosszankodni, ugyanis egy perccel később egy gyönyörű góllal megszerezte a vezetést a magyar válogatott. Az 56. percben egy gyönyörű támadás végén Bolla Bendegúz ugratta ki egy körömpasszal a leshatárról kilépő Lukács Dánielt, aki tíz méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (1-0).
A mérkőzés hőse a 63. percben vastaps kíséretében jött le a pályáról, a helyére a Ferencváros támadója, Gruber Zsombor érkezett, míg Tóth Alexet a Puskás Akadémiában futballozó Nagy Zsolt váltotta.
A vezetés megszerzése után felszabadult a magyar válogatott és ment előre a második gólért. Ez a 66. percben meg is születhetett volna miután Szoboszlai bal oldalon szabadrúgása elsuhant a fejek fölött, a befelé tekeredő labda pedig csak centikkel kerülte el a bal kapufát.
A folytatásban úgy tűnt, a magyar válogatott bármikor lezárhatja a meccset, ennek ellenére a 74. percben több mint 60 ezer magyar ereiben hűlt meg a vér a Puskás Arénában, mert majdnem egyenlítettek az örmények. Szoboszlai bal oldali szögletét kifejelték, ebből pedig életveszélyes kontrát vezettek az örmények, melynek végén három a kettőben futhattak rá a mieink védelmére. Az akció végén Tigran Barszegjan csinált meg egy befele cselt, majd tíz méterről lőtt, de szerencsére pont oda, ahol Tóth Balázs állt, így a mieink kapusa ki tudta öklözni a kemény próbálkozást.
A hajrában az örmények mindent egy lapra feltéve elkezdtek támadni, de a mieink védekezése szerencsére kompakt maradt, így a vendégek igazán nagy helyzetet már nem tudtak kialakítani az utolsó percekben.
Ráadásul a 94. percben sikerült lezárni a meccset is. A csereként beállt Dárdai Márton lövését ugyan blokkolták, de a labda az érkező Gruber Zsombor elé került, aki közelről nem hibázott, így a Fradi támadója a harmadik válogatott mérkőzésén megszerezte első gólját a nemzeti csapatban, amivel bebiztosította a győzelmet.
A magyar válogatott ezzel hozta a kötelező győzelmet, amivel az örmény csapatot megelőzve feljött a vb-pótselejtezőt érő csoportmásodik helyre.
Világbajnoki selejtező, F csoport, 3. forduló:
Magyarország-Örményország 2-0 (0-0)
Puskás Aréna, 62 ezer néző
Játékvezető: Chris Kavanagh (angol)
Magyarország: Tóth Bal. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) - Schäfer, Styles (Vitális, 75.) - Bolla (Osváth, 75.), Tóth A. (Nagy Zs., 63.), Szoboszlai - Lukács (Gruber, 63.)
Örményország: Avagjan - Hovhanniszjan, Muradjan, Harutjunjan (Miranjan, 86.), Pilojan - Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Iwu (Muradjan, 79.), Szpercjan - Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Saghojan, 59.), Tiknizjan
gólszerző: Lukács (56.), Gruber (90+4.)
sárga lap: Harutjunjan (14.)
