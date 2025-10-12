A magyar válogatott a világbajnoki selejtezők F csoportjának 3. fordulójában 2-0-ra legyőzte az örmény csapatot a Puskás Arénában. Szombaton este volt a négyesünkben volt még egy mérkőzés, méghozzá a Portugália-Írország találkozó, ahol egészen valószínűtlenül alakultak az események, mert az írek a hosszabbításig tartották a gól nélküli döntetlent Lisszabonban, ám végül Portugália 1-0-ra nyert, így továbbra is százszázalékos.

Gruber Zsombor 94. percben lőtt gólja zárta le a magyar válogatott meccsét

Fotó: Csudai Sándor

A magyar válogatott második a csoportjában

Nincs más hátra, mint előre, lássuk a matekot a selejtezők féltávjánál, azaz három meccset követően. A magyar csapat kezdett egy Írország elleni 2-2-es döntetlennel idegenben, majd Portugáliától itthon 3-2-re kikapott, szombaton pedig 2-0-ra verte a Puskásban az örményeket. Ezzel négy pontot szerzett a nemzeti tizenegy, amivel jelenleg a második, világbajnoki pótselejtezőt érő helyen áll a tabellán. Az első a 9 pontos, hibátlan mérlegű Portugália, mögöttünk három ponttal a harmadik helyen az örmények, míg az írek egy ponttal az utolsók.

Magyarországra, mint mindenki másra három mérkőzés vár még, idelátogat Írország válogatottja és el kell, utaznia a mieinknek majd Portugáliába és Örményországba is.