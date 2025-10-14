A portugál keretből már hétfőn kikerült Rafael Leao és Gncalo Inacio, míg a magyar válogatott kapcsán rossz hír volt, hogy Nagy Zsolt betegség miatt nem utazhatott Portugáliába. A mecsnapra tovább szűkült a keret, Marco Rossi két játékosára nem számít.

A magyar válogatott a portugálok ellen készül

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A magyar válogatott még soha nem nyert Portugália ellen

A vb-selejtezős hivatalos meccskeretbe két magyar játékos, Balogh Botond és Tóth Barna nem került be. A Paks támadója azért maradhatott ki, mert Sallai Roland és Varga Barnabás is visszatérhetett eltiltása után. A Kocaelispor játékosa és Tóth is a kispadon ült az örmények elleni meccsen.

A magyar válogatott 20.45-től lép pályára Portugália ellen. Cristiano Ronaldo és csapata ellen még soha nem tudott nyerni a magyar válogatott, amely jelenleg a csoport második helyén áll, a portugálok pedig akár kedd este már ki is juthatnak a jövő nyári világbajnokságra.

A magyar válogatott meccskerete:

Kapusok: Demjén Patrik (MTK), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők: Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)