A Marco Rossi vezette magyar válogatott a múlt heti örményverés (2-0) után optimista hangulatban készült, de az erőviszonyokkal természetesen mindenki tisztában van. Hiszen ezúttal a csoport favoritjával, a hibátlan mérleggel álló portugál válogatottal találkozik. Cristiano Ronaldóék számára a magyarok elleni győzelem már a világbajnoki részvétel kivívását is jelentheti, míg a mieink célja, hogy életben tartsák a pótselejtezős reményeket.

Szoboszlai a magyar válogatott tagjaként újra találkozhat gyerekkori példaképével, Ronaldóval

Fotó: Csudai Sándor

Rossi együttese két fontos visszatérőt is köszönthet: letöltötte eltiltását Sallai Roland, és ismét bevethető a gólveszélyes Varga Barnabás is. Kidőlt viszont Nagy Zsolt. A kapitány a meccs előtt azt mondta, hogy bátrabb játékot vár csapatától, mint a szeptemberi, 3–2-re elveszített budapesti meccsen.

Megpróbálunk magasabban védekezni és bátrabban futballozni, még ha tisztában is vagyunk az ellenfél erejével”

– fogalmazott Rossi.

Négy pontja van a magyar válogatottnak

A magyar válogatott jelenleg négy ponttal a második helyen áll az F csoportban, és még saját kezében van a sorsa a pótselejtezőt érő pozícióért vívott harcban. Bár Portugália ellen bravúr lenne a pontszerzés, a hátralévő két novemberi találkozón – Örményországban és az írek ellen hazai pályán – minden esély megvan a cél elérésére.

Európai vb-selejtezők, F csoport, 4. forduló:

Portugália – Magyarország, Lisszabon, 20:45