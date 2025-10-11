A magyar válogatott végig mezőnyfölényben futballozott Örményország ellen, de az első játékrészben kevés helyzetet tudott kialakítani. Aztán a második félidő elején a Varga Barnabás helyén szereplő és a válogatottban először kezdő Lukács Dániel góljával sikerült megszerezni a vezetést. A 2-0-s végeredményt a hosszabbításban a csereként beállt és a címeres mezben szintén először betaláló Gruber Zsombor állította be.

Lukács Dániel második meccsén megszerezte első gólját a magyar válogatottban

Fotó: Csudai Sándor

Extázisban a magyar válogatott első gólos játékosai

A lefújás után Lukács elmondta, tudták, hogy türelmesek kell lenniük a szervezetten védekező örmények ellen.

„Folyamatosan az volt bennem, hogy megint szeretnék eredményes lenni és betalálni, mint a bajnokságban, szerencsére sikerült, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Türelmesnek kellett lenni, mert nagyon jól védekeztek. Úgy érzem jól játszottunk, irányítottuk a meccset és hála Istennek a türelemnek meglett a gyümölcse” – kezdte a támadó az M4 Sportnak adott interjújában.

„Az elképzelés az volt, hogy egy elmozgó támadósorunk legyen, úgy érzem ez jól sikerült, jól el tudtunk mozogni, aminek következtében az örmények nem is nagyon tudták, hogy kin kéne védekezniük. A taktika nagyon jó volt és ült is végig.

Amikor berúgtam a gólt, lejátszódott bennem, hogy nem voltam-e lesen, de végig rázott a hideg, nagyon boldog voltam, ez egy eszméletlen este és karrierem eddigi legszebb pillanata”

Fotó: Csudai Sándor

A csereként beállt Gruber Zsombor ugyancsak az első gólját szerezte a nemzeti válogatottban.

„Úgy küldött a pályára a mester, hogy próbálják zavart okozni, próbálják letámadni. Ők birtokolták többet a végén a labdát, de úgy voltam vele, hogy tényleg csak egyszer jöjjön el felém a labda, és abból gólt kell szereznem. Hál' Istennek visszapattant hozzám, és tényleg le tudtuk zárni a meccset, már tényleg nagyon a vége volt a meccsnek, de azért mégiscsak le kellett zárni. A héten kicsit sérüléssel küszködtem, kicsit éreztem a lábam, nem is vagyok 100%-os. Úgy voltam vele, hogy tényleg pályára kell kerülnöm, mert nagyon fontos az ország számára ez a mérkőzés, szóval próbáltam magamat összekovácsolni, és összeszedni magamat, és tényleg örülök neki, hogy gólt tudtam szerezni és nyerni tudtunk. Végig húzott minden a gólnál, tényleg ez a 65 ezer ember, nem is tudom, hányan voltak. Mindenki felállt és örült.

Libabőrös vagyok még mindig. Sajnálom, hogy nagymamám nem láthatta ezt már, de azt tudom, hogy őneki köze volt ahhoz, hogy visszapattant a labda, és tényleg nagyon örülök, neki megszereztem az első gólom”

– mondta a Ferencváros támadója, Gruber Zsombor az M4 Sportnak.