A szerzett pont több szempontból is értékes: a presztízs mellett azért is, mert a portugálok így még nem jutottak ki a világbajnokságra, így biztosan komolyan veszik majd a további meccseiket az írek, majd a örmények ellen, ami nekünk azért lehet fontos, mert így még nagyobb sanszunk van arra, hogy megtartsuk a második helyünket a csoportban, ami pótselejtezős helyet ér. A magyar válogatott győzelemmel felérő 2-2-es döntetlent ért el a világ egyik legjobb csapata ellen, ráadásul nem akármilyen játékkal.
A magyar válogatott felnőtt a feladathoz
A magyar csapatnak volt egy is szerencséje, hiszen a 91. percben szerzett pontot érő gólt, de a statisztikák szerint is felnőtt a feladathoz a magyar csapat. A portugáloknak 20, nekünk 17 gólszerzési kísérletünk volt, 4 illetve 3 volt a nagy esély. Ami még érdekes, hogy a portugáloknak 36 labdaérintése volt a tizenhatosunkon belül, de nekünk is volt 22, ami óriási szám egy olyan szintű csapat ellen, mint Portugália.
A portugálok érthetően csalódottak voltak a meccs után, a szövetségi kapitány, Roberto Martínez szerint komoly leckét kaptak. „Nagyon fontos volt nekünk ez a meccse a kvalifikáció szempontjából, zsinórban négy meccset nyerhettünk volna. Frusztráló a dolog, mert a bekapott gól után jól reagáltunk, fordítottunk és a második félidőt is jól kezdtük, lezárhattuk volna a meccset, de a kapufa ma nem volt velünk” – mondta Martínez, aki szerint ez egy jó lecke a jövőre nézve, annak ellenére, hogy nagyon fájdalmas is.
A Tottenham játékosa, Palhinha szerint sokan lebecsülik az olyan csapatokat, mint a magyar, de erre nincs okuk. „Mindig kockázatos, ha nem tudjuk lezárni a meccset. Nem vagyunk boldogok, el akartuk érni a kijutást, de el fogjuk érni akkor novemberben. Ez csak idő kérdése. Az eredmény ellenére nem ez volt a legrosszabb meccsünk a csoportban” – mondta Palhinha, aki szerint próbálják a pozitív dolgokat keresni a döntetlen után.
A PSG játékosa, Nuno Mendes szerint a magyarok jobban hittek a sikerben. „Nehéz meccs volt, nyerni akartunk és kijutni, de nem sikerült. Tudtuk, hogy a magyarok jók a pontrúgásokban, a bekapott gól után jól reagáltunk, de nem sikerült berúgnunk a harmadik gólt. A végére kicsit lelassultunk, az ellenfél pedig több hittel játszott. A végéig kell koncentrálnunk, de előfordul az ilyesmi.
„Ha kijutunk, esélyesek leszünk. Ez az eredmény egyáltalán nem befolyásolja a gondolkodásunkat, de most mindenekelőtt ki kell jutnunk. Engedtük, hogy a saját játékukat játsszák. Uraltuk a játékot, sok helyzetet alakítottunk ki, aztán mégis belecsúsztunk ebbe. Ahogy mondtam, az ő játékukba mentünk bele, pedig mindig jobb birtokolni a labdát. Az átmenetek nekik kedveztek, de ez egy jó lecke. Elismerést érdemelnek, mert fizikálisan nagyon erősek. Írország ellen megmutattuk, hogy tudunk nyerni olyan csapatok ellen, amelyek mélyen védekeznek, és ezt újra meg kell tennünk” – mondta a meccs után a Manchester United csapatkapitánya, Bruno Fernandes.
Szoboszlai Dominik volt a meccs legjobbja
A magyar válogatott csapatkapitánya gólpasszt adott, majd gólt is szerzett, egyértelműen a meccs legjobbja volt. A portugál sajtóban hidegzuhanyként írnak a góljáról.
„Labdavezetéseivel és rögzített helyzeteivel ő vezette a magyar támadójátékot – szögletből még gólpasszt is adott Szalainak. A kockázatot sem kerülte, még ha a lövései nem is mindig sültek el jól. A 90+1. percben aztán remek ütemérzékkel érkezett, ügyesen lerázva Nélson Semedót, és egyenlített. Fáradhatatlanul letámadta a portugálokat, igazi vezér volt” – dicsérte Szoboszlait a portugál A Bola.
„Büszke vagyok a csapatra! Jól kezdtünk, volt egy kis lejtő, egy hullámvölgy, de kijöttünk belőle, végig futotta a csapat a meccset, a cserék is jók voltak, csak pozitívumokat tudok kiemelni. A végére elfáradtam, a gólnál nem is tudtam a rövidre menni, a hosszúra érkeztem. Lukács Dániel remekül állt be, és ha küzdünk a szerencse is mellénk áll. A sok láb között eljött a labda és a végén bement. Végig az volt a fejemben, hogy ilyen kezdés után nem lehet ilyen vége, és elhoztuk az egy pontot. Készülünk tovább a novemberi meccsekre” – mondta Szoboszlai Dominik.
„Büszke vagyok a csapatra, a soha nem adom fel mentalitás ma is bejött. Örülök a gólomnak, hosszú idő után szereztem gólt a válogatottban. Ronaldót ha kétszer így hagyjuk az ötösön belül, akkor ő be fogja rúgni. Fájó volt így befejezni az első félidőt, de rendeztük a sorokat és éreztük, hogy ebben lehet pont vagy pontok, és végül az élet úgy hozta, hogy sikerült. A kemény munka és az alázat kifizetődik, végre mi is tudtunk a végén gólt szerezni, gyönyörű akció volt, ez is mutatja a csapat erejét. Sajnálom a kapufámat, hogy kimaradt, de nem az a lényeg, ki szerez gólt, hanem a csapategység és a közös erő, amit ma is mutattunk” – mondta a másik gólszerzőnk, Szalai Attila.
A mérkőzés egyik legjobbja a magyar csapat kapusa, a négyszeres válogatott Tóth Balázs volt, aki remekül védett a lisszaboni mérkőzésen.
„A csapatot illeti az érdem, óriásit harcoltunk, végig hittünk benne. Beszéltük is, hogy ha tudjuk tartani az egygólos hátrányt, biztos lesznek lehetőségeink a végén. Sokat kellett melózni labda nélkül, de megmutattunk, hogy tudunk focizni is. Óriási csapatmunka volt a mai” – mondta az M4 Sport kamerája előtt az angol Blackburn Rovers csapatában védő Tóth Balázs, akinek a második félidőben két hatalmas bravúrja is volt. „Kétszer szerencsém volt, hiszen megmentett a kapufa, bár a második bombába bele tudtam érni. Utána volt egy közeli fejes, amit hárítani tudtam. Két szép védésem volt, de a csapat nélkül nem sikerült volna. Igazából ez az öt nagy helyzetük volt, úgyhogy sok lehetőséget nem adtunk nekik”.
Rossi büszke a csapatára, szinte biztos a pótselejtező
„Nagyon büszke vagyok a srácokra, de ettől nem változott semmi a jövőre nézve, mert az utolsó két meccs dönti el, hogy sikerül-e kivívni a pótselejtezőt érő második helyet. Ami fontos, hogy a portugálok így nem pihentethetik a legjobbjaikat a hátralévő meccseken, ahogy azt tavaly az Eb-n tették" – mondta Marco Rossi, utalva a nemzeti együttes búcsújára, amelyhez utolsó fordulós vereségével Portugália is hozzájárult, így a magyarok nem kerültek a négy legjobb csoportharmadik közé.
Rossi külön kiemelte Szalai Attila remek teljesítményét, hiszen jól emlékszik, mennyi kritikát kapott a meghívásáért, amikor a védő éppen pályafutása mélypontján volt. „Mindig azt kérem a játékosoktól, hogy olyan teljesítményt nyújtsanak, amivel emelt fővel jöhetnek le a pályáról. Nem szerezhetünk minden meccsen három pontot, de ha büszkék lehetünk és megőrizzük a méltóságunkat, akkor elégedettek is lehetünk. Most azt hiszem, felemelhetjük a fejünket azok után, hogy otthon 3-2-re kaptunk ki, most idegenben pedig 2-2-s döntetlent értünk el a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával, amely a szerintem a világ öt legerősebb válogatottja közé tartozik" – méltatta együttesét Rossi.
„Persze szerencsénk is volt, elég csak a két kapufájukra gondolni. Akkor 3-1 oda és vége a meccsnek. Gyorsan jegyezzük meg, nekünk is volt kapufánk. Ahogy a meccs előtt mondtam, hinni kell, mert lehetséges, még akkor is, ha az ellenfél Portugália” – mondta Rossi, aki szerint ez az eredmény a tabellán nem sokat változtat, de az önbizalmunknak jót tesz.
A magyar válogatott így továbbra is a második a tabellán, de a Football Meets Data szerint 90 százaléknál is komolyabb esélye van a csapatnak arra, hogy pótselejtezőt játszhasson.
A magyar válogatott továbbra is nyeretlen Portugália ellen, de 1956 után először gólt tudtunk szerezni ellenük idegenben és 2016 után újra pontot szereztünk ellenük - ez idegenbeli tétmeccsen most sikerült először. Folytatás november 13-án az örmények ellen idegenben, majd három nappal később, Írország ellen zárjuk a selejtezősorozatot. Az írek 1-0-ra verték az örményeke, így a portugáloknak 10, nekünk 5, az íreknek 4, az örményeknek 3 pontjuk van.
