A szerzett pont több szempontból is értékes: a presztízs mellett azért is, mert a portugálok így még nem jutottak ki a világbajnokságra, így biztosan komolyan veszik majd a további meccseiket az írek, majd a örmények ellen, ami nekünk azért lehet fontos, mert így még nagyobb sanszunk van arra, hogy megtartsuk a második helyünket a csoportban, ami pótselejtezős helyet ér. A magyar válogatott győzelemmel felérő 2-2-es döntetlent ért el a világ egyik legjobb csapata ellen, ráadásul nem akármilyen játékkal.

Szoboszlai Dominik volt a magyar válogatott legjobbja

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A magyar válogatott felnőtt a feladathoz

A magyar csapatnak volt egy is szerencséje, hiszen a 91. percben szerzett pontot érő gólt, de a statisztikák szerint is felnőtt a feladathoz a magyar csapat. A portugáloknak 20, nekünk 17 gólszerzési kísérletünk volt, 4 illetve 3 volt a nagy esély. Ami még érdekes, hogy a portugáloknak 36 labdaérintése volt a tizenhatosunkon belül, de nekünk is volt 22, ami óriási szám egy olyan szintű csapat ellen, mint Portugália.

A portugálok érthetően csalódottak voltak a meccs után, a szövetségi kapitány, Roberto Martínez szerint komoly leckét kaptak. „Nagyon fontos volt nekünk ez a meccse a kvalifikáció szempontjából, zsinórban négy meccset nyerhettünk volna. Frusztráló a dolog, mert a bekapott gól után jól reagáltunk, fordítottunk és a második félidőt is jól kezdtük, lezárhattuk volna a meccset, de a kapufa ma nem volt velünk” – mondta Martínez, aki szerint ez egy jó lecke a jövőre nézve, annak ellenére, hogy nagyon fájdalmas is.

Cristiano Ronaldo két gólt szerzett, de a végén nem volt boldog

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Tottenham játékosa, Palhinha szerint sokan lebecsülik az olyan csapatokat, mint a magyar, de erre nincs okuk. „Mindig kockázatos, ha nem tudjuk lezárni a meccset. Nem vagyunk boldogok, el akartuk érni a kijutást, de el fogjuk érni akkor novemberben. Ez csak idő kérdése. Az eredmény ellenére nem ez volt a legrosszabb meccsünk a csoportban” – mondta Palhinha, aki szerint próbálják a pozitív dolgokat keresni a döntetlen után.

A PSG játékosa, Nuno Mendes szerint a magyarok jobban hittek a sikerben. „Nehéz meccs volt, nyerni akartunk és kijutni, de nem sikerült. Tudtuk, hogy a magyarok jók a pontrúgásokban, a bekapott gól után jól reagáltunk, de nem sikerült berúgnunk a harmadik gólt. A végére kicsit lelassultunk, az ellenfél pedig több hittel játszott. A végéig kell koncentrálnunk, de előfordul az ilyesmi.