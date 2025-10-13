Régen elég volt Cristiano Ronaldo nevét kimondani, ma már Portugália igazi ereje a tökéletes rendszerében és a keret mélységében rejlik. Roberto Martínez csapata minden poszton topkategóriás játékosokkal képes felállni, és a cserékkel sem gyengül: ugyanazt a gyors, szervezett, pozíciós futballt játssza. A magyar válogatott most ezzel a futball-gépezettel szemben próbál majd helytállni. Rossi nem véletlenül fogalmazott óvatosan az örmények elleni győzelem után: „Portugália más szint, minden pillanatban képes büntetni.” A szeptemberi, budapesti 3-2-es vereség után a cél egyértelmű: okosabb játék, kevesebb hiba, és ezáltal meglepni a házigazdát.
A „magyar Messi” kihagyhatatlan a magyar válogatottból
A Liverpool középpályása egy sárga lappal lép pályára, és ha újabbat kap, eltiltják a november 13-i, Örményország elleni idegenbeli meccsről. Rossi ezt tudja, de aligha pihenteti a csapat vezérét: Szoboszlai nélkül más ritmusban, más sebességen működik a válogatott, és nélküle otthon sem lett volna meg a győzelem Örményország ellen.
Az Anfield Watch nemrég azt írta, Szoboszlai a magyar válogatott Messije – nem azért, mert úgy cselez, hanem mert ugyanúgy több szerepkörben is képes meghatározni a játék képét.
Rossi rendszerében hol klasszikus középső középpályás, hol tízes, máskor a jobb oldali félterületben mozog vissza labdáért, sőt időnként egészen mélyen, a védők előtt is megjelenik, hogy ő vezesse fel a támadást. Mi több, speciális taktikai elem, hogy még a kapuskirúgást is ő végzi, hiszen elképesztően pontos és hatalmas rúgásokra is képes.
Ez a sokoldalúság az, ami miatt a válogatott ritmusa mindig hozzá igazodik – ahogy Messinél is, amikor az argentin válogatottban egyszerre irányít, szervez és befejez.
Ha Szoboszlai pályán van, a csapat nemcsak taktikailag, hanem mentálisan is magabiztosabb. Tudják, hogy van valaki, aki képes egy pillanat alatt megváltoztatni a meccs dinamikáját: egy pontrúgással, egy mélységi indítással vagy egy távoli lövéssel.
Rossi most is kulcsszerepet szánhat neki, de valószínűleg visszafogottabb, energiatakarékosabb feladatkörben – főként azért, hogy elkerülje a sárga lap miatti eltiltást. A forgatókönyv ismerős lehet: az első hatvan percben szervez, diktál, pontrúgásoknál veszélyt teremt, majd ha az állás engedi, a 70. perc környékén lecserélik, mielőtt a kockázat túl nagy lenne.
Sallai visszatér, a berobbant újonctámadók várhatják az esélyt
Az örmények ellen kimaradt eltiltása miatt, de Sallai Roland szinte teljesen biztos, hogy visszakerül a kezdőbe. Ő a szélen és a félterületekben is fontos láncszem, nélküle kevesebb a ritmus és a váratlan megoldás.
Közben az új hullám is kopogtat Rossi nagy örömére: Lukács Dániel góllal üzent a sportsajtónak, Gruber Zsombor csereként beállva talált be, a kapitány nem véletlenül dicsérte meg őket. „Telitalálat volt Lukács beállítása” – mondta Rossi, majd odaszúrt az újságíróknak, akik a csatárkérdés tekintetében csak Gruberről és Tóth Barnáról cikkeztek, mint Varga Barnabás lehetséges helyettese.
Aztán mi történt? Lukács bekerült a kezdőbe, és elképesztően fontos gólt szerzett. A Lukács, Gruber kettős bevetése duplán hasznos volt, hiszen nőtt az önbizalmuk a góljuk révén, és már nem zöldfülűként várhatják majd az újabb bevetést, akár Varga helyére, ha mondjuk az egyenlítésért küzd majd a hajrában a magyar válogatott.
A helyzet ideális: a csatárkérdés nem probléma, hanem versenyhelyzet.
Varga Barnabás visszatér, Tóth Balázs berobbant
A Fradi gólfelelőse legutóbb pont a portugálok ellen talált be, és Rossi most várhatóan újra visszateszi a kezdőbe. Az örmények ellen a kapitány nem akart ívelgetni, mert „nem volt magas ember elöl” – most lesz.
Varga nemcsak gólveszélyes, hanem az ellenfél védőire nehezedő nyomásban is fontos szerepet játszik. A magyar csapat Portugáliában nem dominálni, hanem túlélni és büntetni akar: várhatóan kevés helyzetünk lesz, de azt ki kell használni. Ebben Varga rutinos, ráadásul túlzás nélkül Európa egyik legjobban fejelő futballistája.
Gulácsi Péter visszavonulása és Dibusz Dénes sérülése után sokan aggódtak, de Tóth Balázs higgadtan lépett előre. Az Örményország elleni győzelemben nemcsak bravúrokkal, hanem irányítással is segítette a csapatot. Rossi szerint olyan volt, mintha évek óta válogatott lenne. A kapuban tehát nincs kérdés: vélhetően Tóth kezd, és egyelőre senki sem vitatja a helyét.
Nagy Zsolt lebetegedett, a keret így is stabil
Az MLSZ hétfőn közölte, hogy Nagy Zsolt lázas betegsége miatt nem utazott el a csapattal Lisszabonba. A bal oldali szárnyvédő-szélső legutóbb is csereként szerepelt, így a kezdő szerkezete ettől nem változik: a bal oldalt Kerkez Milos viszi, előtte pedig Szoboszlai és Sallai mozoghat akár felváltva.
Rossi az örmények elleni győzelem után már jelezte: „Más meccstervvel készülünk a portugálok ellen, nagyobb nyomást szeretnénk gyakorolni az esélyesebb riválisra, és magasabban tartani a védelem vonalát, mint szeptemberben.” Ez nem vakmerő futball, hanem fegyelmezett idegenbeli játék: minél tovább stabil marad a szerkezet, annál nagyobb az esély egy kontrára vagy pontrúgásra.
A támadásoknál most nem az örmények elleni labdabirtoklás lesz a cél, hanem néhány pontos, gyors átmenet, Szoboszlai irányításával. Rossi tudja: Lisszabonban nem 60 százalékos labdabirtoklásban lehet nyerni, hanem három-négy jól időzített akcióval.
Rossi a portugálok elleni meccset megelőző sajtótájékoztatón elmondta, Olaszországban az a mondás járja, hogy győztes csapaton ne változtass, de nehéz lenne kihagyni a csapatból a legjobbak közé tartozó Vargát és Sallait.
A várható kezdő az Origo Sport szerint (4–2–3–1)
Tóth B. – Nego, Orbán, Szaai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Sallai, Tóth Alex, Szoboszlai – Varga B.
Rossi korábban már megmutatta, hogy szeret váratlant húzni – elég csak Lukács Dánielre gondolni, akinek a kezdőbe kerülésére kevesen számítottak, ő mégis góllal hálálta meg a bizalmat. A kapitány kritikusan szólt is erről, és igaza lett: meglepte az újságírókat, és a húzás be is jött. Ezért nem zárható ki, hogy most is előránt egy nem várt megoldást – éppen ez a nagyon sok esetben happy enddel végződő kiszámíthatatlanság tette Rossit a válogatott második legtöbb meccset megélt szövetségi kapitányává.
