Régen elég volt Cristiano Ronaldo nevét kimondani, ma már Portugália igazi ereje a tökéletes rendszerében és a keret mélységében rejlik. Roberto Martínez csapata minden poszton topkategóriás játékosokkal képes felállni, és a cserékkel sem gyengül: ugyanazt a gyors, szervezett, pozíciós futballt játssza. A magyar válogatott most ezzel a futball-gépezettel szemben próbál majd helytállni. Rossi nem véletlenül fogalmazott óvatosan az örmények elleni győzelem után: „Portugália más szint, minden pillanatban képes büntetni.” A szeptemberi, budapesti 3-2-es vereség után a cél egyértelmű: okosabb játék, kevesebb hiba, és ezáltal meglepni a házigazdát.

Marco Rossi húzásai az örmények ellen bejöttek, de vajon mire készül a magyar válogatott Ronaldóék ellen?

Fotó: Purger Tamás / MTI

A „magyar Messi” kihagyhatatlan a magyar válogatottból

A Liverpool középpályása egy sárga lappal lép pályára, és ha újabbat kap, eltiltják a november 13-i, Örményország elleni idegenbeli meccsről. Rossi ezt tudja, de aligha pihenteti a csapat vezérét: Szoboszlai nélkül más ritmusban, más sebességen működik a válogatott, és nélküle otthon sem lett volna meg a győzelem Örményország ellen.

Az Anfield Watch nemrég azt írta, Szoboszlai a magyar válogatott Messije – nem azért, mert úgy cselez, hanem mert ugyanúgy több szerepkörben is képes meghatározni a játék képét.

Rossi rendszerében hol klasszikus középső középpályás, hol tízes, máskor a jobb oldali félterületben mozog vissza labdáért, sőt időnként egészen mélyen, a védők előtt is megjelenik, hogy ő vezesse fel a támadást. Mi több, speciális taktikai elem, hogy még a kapuskirúgást is ő végzi, hiszen elképesztően pontos és hatalmas rúgásokra is képes.

Ez a sokoldalúság az, ami miatt a válogatott ritmusa mindig hozzá igazodik – ahogy Messinél is, amikor az argentin válogatottban egyszerre irányít, szervez és befejez.

Szoboszlai (középen) a válogatott alfája és omegája, éppen ezért hihetetlenül fontos, nehogy eltiltást érő sárgát kapjon Lisszabonban

Fotó: Purger Tamás / MTI

Ha Szoboszlai pályán van, a csapat nemcsak taktikailag, hanem mentálisan is magabiztosabb. Tudják, hogy van valaki, aki képes egy pillanat alatt megváltoztatni a meccs dinamikáját: egy pontrúgással, egy mélységi indítással vagy egy távoli lövéssel.

Rossi most is kulcsszerepet szánhat neki, de valószínűleg visszafogottabb, energiatakarékosabb feladatkörben – főként azért, hogy elkerülje a sárga lap miatti eltiltást. A forgatókönyv ismerős lehet: az első hatvan percben szervez, diktál, pontrúgásoknál veszélyt teremt, majd ha az állás engedi, a 70. perc környékén lecserélik, mielőtt a kockázat túl nagy lenne.