Marco Rossi csapata az örmények elleni kötelező győzelemmel kedvező helyzetből várhatja a csoport legnehezebb meccsét, hiszen négy ponttal a második helyen áll az F jelű csoportban. A magyar válogatott számára a pótselejtezőt érő pozíció akkor sem forogna veszélyben a végelszámolásnál, ha kikap Lisszabonban, mivel novemberben a két közvetlen rivális, Írország és Örményország ellen zárja a selejtezősorozatot.

Jön a magyar válogatott legnehezebb meccse, Portugália ellen idegenben

Fotó: Csudai Sándor

A magyar válogatott jó hangulatban várhatja a meccset

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi elmondta, hogy az idegenbeli mérkőzésen sokkal bátrabb játékot tervez, mint szeptemberben, amikor a Puskás Arénában 3–2-re győzött Portugália.

„Megpróbáljuk magasabban tartani a védelmi vonalat, és időnként nagyobb nyomást gyakorolni az ellenfélre” – mondta Rossi, aki a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón arról beszélt: „Szeretném látni, hogy a játékosaim nem félnek. Tudjuk, hogy Portugália a világ legjobb négy-öt válogatottja között van, de ettől még bátran kell futballoznunk. A félelem a legnagyobb akadály egy futballista számára.”

Az olasz szakember szerint a válogatott legnagyobb erénye továbbra is az egység és a szervezettség. „Hazai pályán jó meccset játszottunk velük, közel voltunk a döntetlenhez. Ha meg tudjuk ismételni azt a teljesítményt, akár pontot is szerezhetünk” – tette hozzá.

Budapesten két gólt is lőttünk a portugálok ellen

Fotó: Csudai Sándor

A válogatott keretben lesznek visszatérők is: Sallai Roland letöltötte kétmeccses eltiltását, míg Varga Barnabás ismét bevethető, miután az örmények ellen sárga lapos eltiltás miatt nem léphetett pályára. A Galatasaray támadója és a Ferencváros csatára jelentős erősítést hozhat a támadások befejezésében. Ugyanakkor Nagy Zsolt lázas betegsége miatt nem utazott el a csapattal, így biztosan hiányozni fog.

Az örmények ellen bejöttek a kapitány húzásai, Gruber Zsombor és Lukács Dániel is első gólját szerezte a válogatottban, így jó hangulatban érkezhetett a csapat Portugáliába, még akkor is, ha egyórás csúszással tudott csak felszállni a csapatot szállító repülő.

Rossi győztes csapaton nem változtat. Vagy mégis?

„Ha a szerencséről beszélek, az úgy hangzik, mintha kifogásokat keresnék. De az Európa-bajnokság óta nem volt szerencsénk” – mondta Rossi, aki szerint egyértelmű, hogy csapata a szerencsének is köszönhetően volt másfél évig veretlen és nyert több topcsapat ellen is, de szerinte az most elpártolt mellőlünk.