A portugál labdarúgó-válogatott karnyújtásnyira van a 2026-os világbajnokságtól: amennyiben kedden hazai pályán legyőzi Magyarországot, és közben Örményország nem nyer Írországban, Roberto Martínez együttese hivatalosan is kvalifikálja magát az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő tornára. A magyar válogatott az esélytelenek nyugalmával készülhet a csoport legnehezebb meccsére a világ egyik legjobb csapata ellen. Ha nem sikerül a bravúr, akkor is Marco Rossi csapatának kezében marad a saját sorsa.

Marco Rossi csapata az örmények elleni kötelező győzelemmel kedvező helyzetből várhatja a csoport legnehezebb meccsét, hiszen négy ponttal a második helyen áll az F jelű csoportban. A magyar válogatott számára a pótselejtezőt érő pozíció akkor sem forogna veszélyben a végelszámolásnál, ha kikap Lisszabonban, mivel novemberben a két közvetlen rivális, Írország és Örményország ellen zárja a selejtezősorozatot.

Jön a magyar válogatott legnehezebb meccse, Portugália ellen idegenben
Fotó: Csudai Sándor

A magyar válogatott jó hangulatban várhatja a meccset

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi elmondta, hogy az idegenbeli mérkőzésen sokkal bátrabb játékot tervez, mint szeptemberben, amikor a Puskás Arénában 3–2-re győzött Portugália.

„Megpróbáljuk magasabban tartani a védelmi vonalat, és időnként nagyobb nyomást gyakorolni az ellenfélre” – mondta Rossi, aki a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón arról beszélt: „Szeretném látni, hogy a játékosaim nem félnek. Tudjuk, hogy Portugália a világ legjobb négy-öt válogatottja között van, de ettől még bátran kell futballoznunk. A félelem a legnagyobb akadály egy futballista számára.”

Az olasz szakember szerint a válogatott legnagyobb erénye továbbra is az egység és a szervezettség. „Hazai pályán jó meccset játszottunk velük, közel voltunk a döntetlenhez. Ha meg tudjuk ismételni azt a teljesítményt, akár pontot is szerezhetünk” – tette hozzá.

Budapesten két gólt is lőttünk a portugálok ellen
Fotó: Csudai Sándor

A válogatott keretben lesznek visszatérők is: Sallai Roland letöltötte kétmeccses eltiltását, míg Varga Barnabás ismét bevethető, miután az örmények ellen sárga lapos eltiltás miatt nem léphetett pályára. A Galatasaray támadója és a Ferencváros csatára jelentős erősítést hozhat a támadások befejezésében. Ugyanakkor Nagy Zsolt lázas betegsége miatt nem utazott el a csapattal, így biztosan hiányozni fog.

Az örmények ellen bejöttek a kapitány húzásai, Gruber Zsombor és Lukács Dániel is első gólját szerezte a válogatottban, így jó hangulatban érkezhetett a csapat Portugáliába, még akkor is, ha egyórás csúszással tudott csak felszállni a csapatot szállító repülő.

Rossi győztes csapaton nem változtat. Vagy mégis?

„Ha a szerencséről beszélek, az úgy hangzik, mintha kifogásokat keresnék. De az Európa-bajnokság óta nem volt szerencsénk” – mondta Rossi, aki szerint egyértelmű, hogy csapata a szerencsének is köszönhetően volt másfél évig veretlen és nyert több topcsapat ellen is, de szerinte az most elpártolt mellőlünk.

Marco Rossi vagy változtat a kezdőn vagy nem
Fotó: Csudai Sándor

A sajtótájékoztatón Marco Rossi felemlegetett egy olasz mondást, amit mi is ismerünk: „Győztes csapaton ne változtass!” Rossi ezzel arra utalt, hogy az eltiltottak nélkül is nyerni tudott a csapata, de hamar elmondta, megtehetné, hogy nem változtat, de igen nehéz lenne két, a válogatott számára annyira fontos játékost kihagyni, mint Sallai Roland és Varga Barnabás.

A portugálok már ünnepelnének

„Minden mérkőzés fontos, de most különösen nagy energiát érzek a csapatban. Mindenki fókuszált, hogy megtegyük az utolsó lépést” – fogalmazott Roberto Martínez szövetségi kapitány, aki szerint a csapatának erejét mutatja az is, hogy az írek ellen az utolsó pillanatokban gyötörték be a győztes gólt.

Az 52 éves tréner a magyarokat dicsérve elmondta: „Nem biztos, hogy a legjobb egyéni játékosok alkotják a magyar válogatottat, de rendkívül szervezett, szinte klubcsapatszerű. Marco Rossi nagyszerű munkát végez, hiszen már hét éve vezeti a csapatot. Nagyon jól használják Szoboszlai Dominik adottságait is, aki fantasztikus technikai képességekkel rendelkezik, és veszélyes a rögzített szituációknál.”

Martínez a magyarok elleni találkozóra nem számíthat Rafael Leaóra, aki még nem teljesen egészséges, valamint Goncalo Inacióra, aki megsérült az írek ellen.

A Paris Saint-Germain középpályása, Vitinha arról beszél, hogy minél előbb meg szeretnék szerezni a vezetést és bebiztosítani a vb-részvételt.

„Az írek ellen nehéz volt feltörni a védelmet, most viszont igyekszünk hamarabb gólt szerezni, ugyanakkor nagyon kell figyelnünk a magyar kontrákra. Talán ők voltak eddig a legnehezebb ellenfeleink, mert két gólt is szereztek ellenünk és sok gondot okoztak a védelemnek” – mondta a 25 éves futballista, aki hozzátette: „A legjobb védekezés az, ha nálunk van a labda és támadunk.”

Magyarország eddig soha nem tudta legyőzni Portugáliát, és az utóbbi három idegenbeli találkozó egyaránt 3–0-s vereséggel végződött. A papírforma tehát a hazaiak mellett szól, de a Rossi-csapat az elmúlt években már többször bizonyította, hogy képes bravúrra az elit ellen: a németek és az angolok elleni sikerek is ezt támasztják alá.

Legutóbb szeptemberben találkoztak a felek a Puskás Arénában, s bár a papírforma alapján a portugáloktól elszenvedett 3-2-es vereség kalkulálható volt, mégis maradhatott keserű szájíz a játékosokban, hiszen Varga Barnabás góljával még vezetett Marco Rossi együttese, sőt a portugálok fordítása után sikerült egyenlíteni, de egy hajrában kapott gól miatt elmaradt a bravúros pontszerzés. 

Szoboszlai először nézhetett farkasszemet a pályán példaképével, Cristiano Ronaldóval
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Cristiano Ronaldo ezen a meccsen is beírta a nevét a futballtörténelem könyvekbe, ugyanis a 39. világbajnoki selejtezős gólját megszerezve utolérte a korábbi csúcstartót, a guatemalai Carlos Ruízt. Mivel a 40 éves klasszis Írország ellen mindent kihagyott, így ismét Magyarország ellen dönthet rekordot, ugyanis egy újabb góllal már egyedüli rekorder lehet. Az ötszörös aranylabdás egyébként a magyarok ellen eddig hét meccsen szerepelt, ezeken hét gólig jutott, ennél többet csak Luxemburgnak lőtt (11 gól).

Lévén, hogy a magyar válogatott még sosem tudta legyőzni a portugál csapatot, történelmi bravúr lenne, ha kedd este Szoboszlai Dominikéknak ez sikerülne. Azonban Portugáliában egyetlen csapatnak sem könnyű nyerni, legutóbb a horvátoknak sikerült tavaly nyáron, ám tétmeccsen több mint három éve veretlenek otthon Ronaldóék. Részletes meccstörténelem ITT olvasható.

A magyar és a portugál válogatott sajtótájékoztatójáról készült összefoglalót itt nézheti meg:
 

A három forduló után hibátlan, kilencpontos Portugália 20.45-től fogadja a csoport második helyén álló Magyarországot a José Alvalade Stadionban. A találkozó játékvezetője a szerb Srdjan Jovanovic lesz. Marco Rossi számára ez lesz a 80. mérkőzés a magyar válogatott kispadján.

Marco Rossi most a portugál meccs előtt fakadt ki
Marco Rossi kifakadt a válogatott sikere után
Elképesztően nyilatkozott a portugálok szövetségi kapitánya Szoboszlairól

 

 

 

