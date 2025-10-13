Kedd este az európai labdarúgó vb-selejtezősorozat F csoportjában a magyar válogatott Lisszabonban lép pályára a százszázalékos teljesítménnyel listavezető portugálok ellen. Ez lesz a két ország labdarúgó-válogatottjának tizenhatodik találkozója. Az eddigi tizenöt meccs alapján Portugália joggal nevezhető egyfajta mumusnak, ugyanis a magyar csapatnak még soha nem sikerült ellene nyernie.

A magyar válogatottnak Lisszabonban kellene megállítania a portugál csapatot

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Amikor még a magyar válogatottnak a döntetlen is megalázó volt Portugália ellen

A magyar és a portugál csapat közel 100 éve, 1926. december 26-án csapott össze először. Máig ez az egyetlen olyan meccs, amelyet karácsony napjain játszott a nemzeti tizenegy. Bár valójában nem is a magyar válogatott, hanem a Portóban túrázó szombathelyi Sabaria és a Hungária vegyese lépett pályára. Történt ugyanis, hogy hosszas tárgyalások után az MLSZ udvariasan lemondta a karácsony első napjára tervezett találkozót, amely összeütközésbe került a két magyar csapat korábban lekötött meccseivel, így a szövetég arra kérte a portugálokat, hogy másik időpontban rendezzék meg a két ország első válogatott mérkőzését.

Az MLSZ-nél nem akarták a portugál-magyar meccset

Fotó: Arcanum

A meccs nélkül maradt portugálok azonban, hogy a presztízsüket megmentsék, gyakorlatilag kikényszerítették az összecsapást. A portói alszövetség ugyanis hónapokon keresztül hirdette a Portugália-Magyarország mérkőzést. A portugál szövetség korábban Portónak ígérte a francia-portugál mérkőzés megrendezését, amelyet aztán később elvett tőle és Lisszabonnak adott. Ekkor került sor arra az ígéretre, miszerint Portó adhat otthont a magyar válogatott elleni meccsnek. A szövetségek között ekkorra már elmérgesedett a helyzet, végül a válogatott helyett a Hungária és a Sabaria kombinált csapata játszott a portugálok ellen, azzal a megkötéssel, hogy a mérkőzésnek semmiféle hivatalos jellege nem lehet.

Nincs szükség még egy vereségre

– mondta az MLSZ akkori főtitkára, Kenyeres Árpád.

A portugálok azonban mindig is hivatalos országok közötti mérkőzésnek tartották a 3-3-as döntetlennel zárult találkozót, amit végül csak 74 évvel később, 2000-ben ismert el annak a magyar szövetség is.