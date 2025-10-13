Kedd este az európai labdarúgó vb-selejtezősorozat F csoportjában a magyar válogatott Lisszabonban lép pályára a százszázalékos teljesítménnyel listavezető portugálok ellen. Ez lesz a két ország labdarúgó-válogatottjának tizenhatodik találkozója. Az eddigi tizenöt meccs alapján Portugália joggal nevezhető egyfajta mumusnak, ugyanis a magyar csapatnak még soha nem sikerült ellene nyernie.
Amikor még a magyar válogatottnak a döntetlen is megalázó volt Portugália ellen
A magyar és a portugál csapat közel 100 éve, 1926. december 26-án csapott össze először. Máig ez az egyetlen olyan meccs, amelyet karácsony napjain játszott a nemzeti tizenegy. Bár valójában nem is a magyar válogatott, hanem a Portóban túrázó szombathelyi Sabaria és a Hungária vegyese lépett pályára. Történt ugyanis, hogy hosszas tárgyalások után az MLSZ udvariasan lemondta a karácsony első napjára tervezett találkozót, amely összeütközésbe került a két magyar csapat korábban lekötött meccseivel, így a szövetég arra kérte a portugálokat, hogy másik időpontban rendezzék meg a két ország első válogatott mérkőzését.
A meccs nélkül maradt portugálok azonban, hogy a presztízsüket megmentsék, gyakorlatilag kikényszerítették az összecsapást. A portói alszövetség ugyanis hónapokon keresztül hirdette a Portugália-Magyarország mérkőzést. A portugál szövetség korábban Portónak ígérte a francia-portugál mérkőzés megrendezését, amelyet aztán később elvett tőle és Lisszabonnak adott. Ekkor került sor arra az ígéretre, miszerint Portó adhat otthont a magyar válogatott elleni meccsnek. A szövetségek között ekkorra már elmérgesedett a helyzet, végül a válogatott helyett a Hungária és a Sabaria kombinált csapata játszott a portugálok ellen, azzal a megkötéssel, hogy a mérkőzésnek semmiféle hivatalos jellege nem lehet.
Nincs szükség még egy vereségre
– mondta az MLSZ akkori főtitkára, Kenyeres Árpád.
A portugálok azonban mindig is hivatalos országok közötti mérkőzésnek tartották a 3-3-as döntetlennel zárult találkozót, amit végül csak 74 évvel később, 2000-ben ismert el annak a magyar szövetség is.
A portugálok miatt lettünk Csikók
Hét évvel később, 1933. január 29-én folytatódott a két ország közös futballtörténelme, ám ekkor sem a magyar nemzeti tizenegy, hanem a profi válogatott játszott, amely 1-0-ra kikapott. Ettől függetlenül a statisztikák is Nádas Ödönnek számolták a meccset, de valójában dr. Máriássy Lajos, a profik kapitánya irányított. A kudarc komoly feszültséget okozott a hazai sportvezetésben, a magyar szövetség pedig hosszú ideig nem volt hajlandó hivatalos meccsnek elismerni a találkozót, amelyről így írt akkoriban a Nemzeti Sport: „Portugáliában most is esküszik mindenki arra, hogy a tél folyamán Magyarországot győzte le Lisszabonban a portugál válogatott.”
A portugáliai vereség után a magyar szövetség szigorú szabályokat vezetett be a külföldön lejátszott mérkőzésekkel kapcsolatban. Így történhetett meg, hogy a hollandok elleni rotterdami találkozót nem nemzeti válogatottként, hanem Csikók-Fecskék néven hirdették meg, ugyanis az akkori tudósítások szerint a honi szövetség nem akart olyan mérkőzéseket, amelyek tekintélyromboló hatással lehetnek a magyar futballra. Az MLSZ aztán 2002-ben változtatott az álláspontján és hivatalosan is elismerte a lisszaboni fiaskót.
Aztán 1938-ban egy újabb barátságos meccsen csapott össze Portugália és Magyarország, ám ekkor meghökkentő 4-0-s vereség lett a vége.
Megsemmisítő vereséget szenvedtünk. Nem bírunk a lendületes latin futballal”
– írta címlapján másnap a Nemzeti Sport.
Mindez azért is volt döbbenetes és kínos, mert a portugál futball akkoriban még feljövőben volt, a magyar válogatott viszont mindössze fél évvel korábban nyert világbajnoki ezüstérmet Franciaországban, ráadásul máig ez a legnagyobb arányú vereség a portugálok ellen.
Hivatalosan Puskáséknak sem ment
Az újabb találkozóra 1956-ig kellett várni. Az Aranycsapatot Estorilban szállásolták el. A feljegyzések szerint a játékosok naponta lejártak a strandra, megmártóztak a tengerben, érméket dobáltak a zenegépbe és ismerkedtek a Lisszabonhoz közeli várossal. A meccs utáni napon Puskás Ferencnek támadt egy ötlete, mondván ha már a városban vannak, látogassák meg Magyarország egykori kormányzóját, Horthy Miklóst, aki akkortájt Estorilban élt a családjával. Csillag Péter Horthy Miklós meccsei című írásában felidézte azt a történetet, amely szerint az Aranycsapat pár tagja meglepetésszerűen becsengetett a Horthy-villába, majd azon töprengtek, hogyan is szólítsák a tengerpartról hazaérkező volt államfőt. Puskás javaslatára végül „Miklós bácsi” lett a megoldás.
Bár a hazaiak szereztek vezetést, Kocsis és Lantos révén fordítani tudott a magyar csapat, de 2-2-re végződött a 37 fokos melegben lejátszott barátságos mérkőzés. A döntetlen után Sebes Gusztáv szövetségi kapitányt menesztették, és gyakorlatilag ez volt az első jele annak, hogy az Aranycsapat nagy korszaka véget ért.
Érdekesség, hogy öt nappal később, még a hazautazás előtt játszott egy másik mérkőzést is a két a csapat. Tulajdonképpen ugyanabban az összeállításban léptek pályára, csak Budapest-Lisszabon néven játszottak, így nem volt hivatalos nemzetek közötti a találkozó. Pedig ezen a mérkőzésen Puskás duplájával és Kocsis góljával 3-0-ra győztünk.
Aki szerdán kinn volt, az láthatta az igazi Puskást játszani, aki nem volt kinn – az sajnálhatja. A mérkőzés után baráti vacsorán vett részt a két együttes, ha ugyan vacsorának lehet nevezni az éjjel egy órakor kezdődő étkezést. Hajnali négy órakor azért már mindenki ágyban volt…”
– írta a portugál A Bola.
Agyrázkódással védett a világbajnokságon az olimpiai bajnok magyar kapus
Az 1966-os angliai labdarúgó-világbajnokság első csoportmeccsét július 13-án játszotta a magyar csapat Portugália ellen Manchesterben. Ez volt a két csapat első tétmérkőzése, és talán a legfájóbb magyar vereség. Az Eusébio fémjelezte portugálok már a 3. percben megszerezték a vezetést. A 60. percben Bene Ferenc ugyan egyenlített, majd a mienk mindent egy lapra feltéve rohamoztak, de a hajrában még kétszer betaláltak a luzitánok, így 3-1-es vereség lett a vége. A kudarcot egyértelműen Szentmihályi Antal nyakába varrták, aki mindhárom gólban benne volt. Később kiderült, hogy az olimpiai bajnok- és Eb-bronzérmes kapus a bemelegítéskor megsérült és agyrázkódást szenvedett.
Annyira meg voltam zavarodva, hogy a kivonulásnál a portugálok közé álltam, úgy lökdöstek ki a sorból.
A vb előtt csúcsformában voltam, de ezen a meccsen rosszul ment a védés. A második gólnál kiejtettem egy labdát. Nem voltam jól, s ezt mondtam is a kapitánynak, a vezetők mégis úgy döntöttek, én kezdek” – mondta később a Magyar Hírlapnak Szentmihályi.
A vereség ellenére becsülettel küzdött a magyar válogatott, sokkal több helyzete volt, amit jól mutat, hogy egy manchesteri sportlap a következőt írta a összecsapásról: „Nem a jobbik győzött…”.
A Mészöly Kálmán vezette magyar válogatott 1983. április 13-án barátságos mérkőzésen elért egy 0-0-s döntetlent, ami a két válogatott közös történelmét tekintve máig az egyetlen gól nélküli találkozó.
Horváth Ferenc legszívesebben belerúgott volna a portugálokba
Ezt követően hosszú ideig nem találkoztak a felek, majd négy olyan selejtezős összecsapás következett, amelyen a magyar csapat összesen egy gólt lőtt, és tízet kapott. A két csapat első budapesti mérkőzésén, 1998. szeptember 6-án úgy kapott ki 3-1-re a magyar válogatott, hogy Horváth Ferenc góljával még vezetett a szünetben. A második félidőben aztán a duplázó Sá Pinto és Rui Costa góljával elszállt a bravúr esélye.
A selejtező idegenbeli meccsére 1999. október 9-én, Lisszabonban került sor. A továbbjutás szempontjából már nem volt tétje, de a bravúros pontszerzésről szőtt álmok is bő negyedóra alatt elillantak Rui Costa és Joao Pinto góljai után, ráadásul a második félidőben még Abel Xavier is betalált, beállította a 3-0-s végeredményt.
„Hogy miért nem vertük meg a portugálokat? A válasz roppant egyszerű: azért, mert sokkal, de sokkal jobbak, mint mi. Amikor a stadionban kikaptunk tőlük három egyre, úgy packáztak velünk, úgy passzolgattak köztünk, hogy kikészültek az idegeim.
Nyugodt fickó vagyok, nem jellemző rám a durvaság, az alkatomból s a posztomból adódóan soha senkinek sem okoztam sérülést, de akkor elborult az agyam. Azt mondtam magamban, olyat belerúgok valamelyik portugálba, hogy megemlegeti. De nem sikerült. Annyira gyorsan járatták a labdát, hogy még szabálytalankodni sem tudtam...”
– mondta évekkel később Horváth Ferenc a Nemzeti Sportnak.
Ezt követően 2009 szeptemberében jött a következő összecsapás, azonban a budapesti vb-selejtezőben Pepe góljával a portugálok örülhettek. Bő egy hónappal később ismét összecsapott a két együttes, és Cristiano Ronaldo ugyan korán megsérült, és cserét kért, ám nélküle is 3-0-ra intéztek el minket a portugálok, Simao duplázott és Liedson volt még eredményes.
Ronaldo hisztije, avagy az utolsó pontszerzés Portugália ellen
A két csapat az utóbbi években többször is összecsapott egymással, ezek közül kétségtelenül a legszebb emlékek közé tartozik a 2016-os Európa-bajnokság csoportkörében vívott meccs. A magyar válogatott fantasztikusan teljesített, Gera Zoltán bombagóljával még a vezetést is sikerült megszerezni a 19. percben, amivel ő lett az Eb-k történetének második legidősebb gólszerzője. A szünet előtt ugyan Nani egyenlített, de a második félidő tartogatott t még meglepetéseket. A fordulás után alig két perccel Dzsudzsák Balázs megpattanó lövésével került ismét előnybe Bernd Storck együttese, ám Cristiano Ronaldo villámgyorsan egalizált. Dzsudzsáknak erre is volt válasza, ismét egy védőn megpattant lövése talált utat Rui Patricio kapujába, így harmadszorra is vezetést szerzett a magyar csapat.
A meccs egyik legemlékezetesebb momentuma is ekkor történt: Ronaldo látványos hisztirohamot kapott a pálya kellős közepén, mert maga sem akarta elhinni, mekkorát futballoztak azon a meccsen a magyarok.
Az ötszörös aranylabdás klasszis aztán a 62. percben fejjel egyenlített, és 3-3-as döntetlen lett a vége, ami a mai napig az utolsó pontszerzésünk Portugália ellen. Bár Elek Ákos kapufájánál centiken múlt a portugálok Eb-búcsúja, a döntetlennel végül továbbjutottak, sőt később megnyerték az Európa-bajnokságot is.
Már sikerült megszorongatni a világsztárokat
A közel tíz évvel ezelőtti lyoni csoda óta négyszer találkoztunk a portugálokkal, tíz gólt kaptunk és csupán kettőt szereztünk. A 2018-as vb-selejtezőben ismét egy csoportba kerültünk Portugáliával, s gyakorlatilag megismétlődött a nyolc évvel korábbi forgatókönyv, vagyis idegenben 3-0-ra, otthon 1-0-ra kaptunk ki.
A 2021-es Eb nyitómérkőzésén is sokáig élt a remény, hiszen a magyar válogatott a hajráig remekül tartotta magát a Puskás Arénában Portugália ellen, de az utolsó percekben egy balszerencsés góllal és Cristiano Ronaldo duplájával végül 3-0-ra nyertek a portugálok.
Legutóbb szeptemberben találkoztak a felek a Puskás Arénában, s bár a papírforma alapján a portugáloktól elszenvedett 3-2-es vereség kalkulálható volt, mégis maradhatott keserű szájíz a játékosokban, hiszen Varga Barnabás góljával még vezetett Marco Rossi együttese, sőt a portugálok fordítása után sikerült egyenlíteni, de egy hajrában kapott gól miatt elmaradt a bravúros pontszerzés.
Cristiano Ronaldo ezen a meccsen is beírta a nevét a futballtörténelembe, ugyanis a 39. világbajnoki selejtezős gólját megszerezve utolérte a korábbi csúcstartót, a guatemalai Carlos Ruízt. Mivel a 40 éves klasszis Írország ellen mindent kihagyott, így ismét Magyarország ellen dönthet rekordot, ugyanis egy újabb góllal már egyedüli rekorder lehet. Az ötszörös aranylabdás egyébként magyarok ellen eddig hét meccsen szerepelt, ezeken hét gólig jutott, ennél többet csak Luxemburgnak lőtt (11 gól).
Lévén, hogy a magyar válogatott még sosem tudta legyőzni a portugál csapatot, történelmi bravúr lenne, ha kedd este Szoboszlai Dominikéknak ez sikerülne. Azonban Portugáliában egyetlen csapatnak sem könnyű nyerni, legutóbb a horvátoknak sikerült tavaly nyáron, ám tétmeccsen több mint három éve veretlenek otthon Ronaldóék.
