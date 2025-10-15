Ugyan a magyar válogatott elnapolta a portugál ünneplést, a 2-2 azt jelenti, hogy nem jutottak még ki a világbajnokságra, de a statisztikákkal foglalkozó oldalak szerint erre óriási az esély, mint ahogy arra is, hogy mi a másodikok leszünk.
A magyar válogatott őket kaphatja
A Football Meets Data statisztikus oldal szerint a portugáloknak 99,9 százalék esélyük van a kijutásra, de a mi esélyeink is 90 százalék fölé kerültek azzal kapcsolatban, hogy elérjük a pótselejtezős, második helyet a csoportban.
Jelenleg Szlovákia, Koszovó, Skócia, Ukrajna, Törökország, Lengyelország, Románia, Olaszország, Wales, Albánia és Csehország áll csoportmásodik helyen. Ehhez csatlakoznának a Nemzetek Ligája helyek alapján a svédek, az északmacedónok, az északírek és Moldova.
A pótselejtezőkön négy kalapba kerülnek majd a csapatok, ez jelenleg így fest:
1. kalap: Olaszország, Törökország, Ukrajna, Lengyelország
2. kalap: Wales, Magyarország, Skócia, Csehország
3. kalap: Szlovákia, Románia, Albánia, Koszovó
4. kalap: a Nemezek Ligája csapatok (Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország, Moldova
A mieink sok pontot szereztek ebben a körben és a folytatásban van esély arra, hogy Lengyelország és Wales elé kerüljünk a rangsorban, azaz az első kalapba. A sorsolásnál az első a negyedik, a második kalap a harmadikból kap ellenfelet, az első és a második kalapos csapatok játszanak otthon, egymeccses párharcban, majd az elődöntők nyertesei játszanak egymás ellen a világbajnoki szereplésért. ezeket a párokat is előre kisorsolják, míg a döntőkben sorsolják a páyaválasztót is majd.
Jelen állás szerint tehát a Szlovákia, Románia, Albánia, Koszovó négyesből jönne az első ellenfelünk, ha feljutnánk az első kalapba, akkor a svédek is az utunkba kerülhetnének.
Kedden újabb hat ország jutott ki a vb-re. Dél-Afrika, Katar, Anglia, Szaúd-Arábia, Elefántcsontpart és Szenegál, így már 28 csapat szereplése biztos az első, 48 csapatos tornán.
- További cikkek: